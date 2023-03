Bolsonaro promete oposición a Lula en su regreso a Brasil

Bolsonaro, se reunió con varios diputados y exministros, para quienes discursó, según imágenes divulgadas en redes por miembros del PL.

Aseguró que el gobierno de Lula "no podrá hacer lo que quiera con el futuro" de la nación.

"Somos (el PL) prácticamente 20% de los escaños" de Diputados y junto a otros partidos conservadores "somos mayoría y queremos lo mejor para nuestro país", dijo Bolsonaro.

Antes de embarcar el miércoles en Orlando, aseguró que pretende "recorrer" el país, con hasta tres viajes mensuales, y prepararse junto a la oposición para las elecciones municipales de 2024.

Dijo empero que "no va a liderar ninguna oposición", en declaraciones a CNN Brasil.

Bolsonaro viajó a Estados Unidos el 30 de diciembre, dos días antes de la ceremonia de asunción de Lula en la presidencia.

El exmandatario había anunciado públicamente su regreso a Brasil la semana pasada

"Vine a brindarle apoyo. A partir de hoy va a recorrer Brasil y necesita a todo el mundo", dijo a la AFP Fernando Coelho, un jubilado de 67 años que se desplazó junto a varias decenas de seguidores a la sede la formación para saludar a su "presidente".

"Desafío" para Lula

Bolsonaro dejó la sede del PL varias horas después, confirmó la asesoría del partido, sin informar su destino. Se preveía que se dirigiera, más tarde, a su nuevo domicilio, una casa en Jardim Botanico, un acomodado barrio de la capital a quince minutos del Palacio presidencial del Planalto.

El exmandatario (2019-2022) asumirá la semana próxima la presidencia honoraria del partido, formación mayoritaria en la Cámara de Diputados (99 de 513 diputados) y segunda fuerza en el Senado.

Luego de un trimestre prácticamente "callado" y sin "hacer oposición", el regreso podría suponer un desafío para la presidencia del Lula da Silva, según Jairo Nicolau, politólogo de la Fundación Getulio Vargas.

Lula "tendrá que gobernar ahora con una oposición articulada, luego de meses de dispersión. Eso puede hacer una gran diferencia", aseguró Nicolau.

En las elecciones de octubre, el exsindicalista derrotó a Bolsonaro por un estrecho margen (50,9% frente a 49,1% de los votos).

Hablando frente a una pancarta que decía “hoy Brasil amaneció más fuerte”, Bolsonaro dijo que pasará todo el tiempo que sea necesario en la sede de su Partido Liberal para ayudar en la campaña para las elecciones municipales del próximo año cuando el país elija a 5.500 alcaldes en todo el país.

PARTIDARIOS DE JAIR BOLSONARO.jpg Partidarios del expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, gritan consignas frente a la sede del Partido Liberal a donde llegó Bolsonaro en Brasilia, Brasil, el jueves 30 de marzo de 2023. AP

Sobre las joyas "No hay nada que esconder"

El expresidente de brasileño aseguró que no tiene problema alguno en declarar ante la Policía Federal sobre el asunto de las joyas saudíes porque "no hay nada que esconder", sorprendiéndose de todo lo que se ha organizado. "Estoy hasta contento porque no hice nada malo", ha aseguró.

Bolsonaro reconoció que la caja de joyas entró de manera ilegal al país cuando fue incautado en 2021 en el Aeropuerto de Guarulhos, en Sao Paulo, era para su esposa, Michelle, y que intentaron recuperarla a través de la Receita Federal, una secretaría de Economía.

"Intentamos recuperar el otro juego de Michelle a través de solicitudes, sin violencia. No sé por qué tanto revuelo. Si están creyendo eso, que hice algo mal, me quedo hasta feliz, no tienen nada de que acusarme", ha dicho en una entrevista a la emisora Jovem Pan tras su llegada de Estados Unidos este jueves.

Bolsonaro aseguró que él y su esposa supieron de la presencia de ese juego de joyas en la aduana a través de los medios de comunicación. Se trata de un colección "carísima", que le fue interceptada a un asesor del ministro de Minas y Energía, Bento Albuquerque, quienes hacían parte de la comitiva.

"¿Son joyas caras? Sí, carísimas, hasta para la relación de amistad que tengo con el mundo árabe. Ellos tienen, sabes. Para ellos es un placer regalar, tienen una vida de mucho éxito", afirmó Bolsonaro.

"Interesa cada vez más aproximarse al mundo árabe (...) Mi relación con el mundo árabe fue excepcional, ahí están los regalos que dieron al jefe de Estado o que mandaron entregar al jefe de Estado", manifestó.

Ese cofre fue requisado en agosto de 2021 cuando su comitiva intentaba introducirlo sin permiso. Sin embargo, otro segundo juego de joyas sí logró pasar sin efectuar controles y acabó en la colección personal de Bolsonaro, aunque fue devuelto finalmente por orden el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU).

FUENTE: Con información de AFP/Europa Press/AP