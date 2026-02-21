sábado 21  de  febrero 2026
TRANSICIÓN

María Elvira Salazar y María Corina Machado claman por una Venezuela libre con elecciones

La congresista de Florida expresó a la líder Nobel de la Paz su deseo de que pronto regrese a Venezuela y participe en los comicios. "Todo indica que vas a estar allí”, dijo

María Corina Machado y María Elvira Salazar.

María Corina Machado y María Elvira Salazar.

Captura de pantalla/Instagram/María Elvira Salazar
María Corina Machado llega a la prensa tras reunirse con el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, en el Departamento de Estado de EE. UU. en Washington, D. C., el 28 de enero de 2026. (Foto por Oliver Contreras / AFP)

María Corina Machado llega a la prensa tras reunirse con el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, en el Departamento de Estado de EE. UU. en Washington, D. C., el 28 de enero de 2026. (Foto por Oliver Contreras / AFP)

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON.- La congresista de Florida, María Elvira Salazar, y la Nobel de la Paz venezolana María Corina Machado hicieron votos por la libertad de Venezuela y "con elecciones”, durante un breve y emotivo encuentro de ambas líderes políticas en la capital de EEUU.

La representante republicana en el Congreso estadounidense expresó su deseo por el fin del régimen autoritario y represor, durante su conversación sobre el futuro político de Venezuela

Lee además
La congresista republicana por Florida, María Elvira Salazar.
OPINION

El mensaje de María Elvira Salazar y la lección detrás del voto hispano en Estados Unidos
María Corina Machado llega a la prensa tras reunirse con el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, en el Departamento de Estado de EE. UU. en Washington, D. C., el 28 de enero de 2026. (Foto por Oliver Contreras / AFP)
POLÍTICA

María Corina Machado: es la oportunidad de cerrar una era de dictadura y de crimen en Venezuela

“Habrá elecciones libres y transparentes, y todo indica que tú vas a estar allí”, le dijo a Machado. “Habrá elecciones libres y transparentes, y todo indica que tú vas a estar allí”, le dijo a Machado.

La Premio Nobel de la Paz visitó EEUU tras salir de su país, donde permaneció en la clandestinidad por persecución durante casi un año.

Venezuela libre

El encuentro de las dos líderes políticas se dio mientras el gobierno de Donald Trump hace presión para lograr la estabilidad política de Venezuela que conduzca a una transición y celebración de elecciones libres, tras 26 años de chavismo.

Tras las palabras de Salazar quien expresó su afecto en nombre de los cubanos, Machado agradeció el gesto de la congresista en nombre todos los venezolanos a quienes envió un mensaje de fuerza y aliento en estos tiempos.

“No estamos solos”, insistió.

FUENTE: Con información de María Elvira Salazar, red Instagram

Temas
Te puede interesar

Desde prisión, Luis Manuel Otero Alcántara impulsa performance religioso en La Habana

El clamor de los cubanos: "Qué se larguen"

Grupos armados reaccionan a encuentro Trump-Petro

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca.
REACCIóN

Tras fallo del Supremo, Trump anuncia arancel del 10% a todas las importaciones

El presidente de Estados Unidos en el Despacho Oval.
EEUU

Trump anuncia un aumento del nuevo arancel global a un 15%

Imagen referencial de personas llegando a un edificio de USCIS para realizar trámites migratorios.
Migración

EEUU fortalece investigaciones a solicitantes de asilo y planea suspender permisos de trabajo durante "años"

Una inmigrante colombiana estudia antes de su examen de ciudadanía en la oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU. (USCIS) en Queens el 30 de mayo de 2013, en el vecindario Long Island City del distrito de Queens en la ciudad de Nueva York.
MIGRACIÓN

Alcance de nueva política migratoria para refugiados en EEUU, explicado por expertos

Segunda y breve carta de Marco Rubio
OPINIÓN

Segunda y breve carta de Marco Rubio

Te puede interesar

El presidente de Estados Unidos en el Despacho Oval.
EEUU

Trump anuncia un aumento del nuevo arancel global a un 15%

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
María Corina Machado y María Elvira Salazar.
TRANSICIÓN

María Elvira Salazar y María Corina Machado claman por una Venezuela libre con elecciones

Fotografía de archivo del 29 de junio de 2017 que muestra al músico y compositor de salsa Willie Colón presentando su espectáculo “Tour 50 Aniversario” en Guadalajara (México). Colón, el emblemático trombonista, compositor e intérprete de iconos de la salsa como Idilio y Gitana y quien cosechó grandes éxitos junto a los cantantes Héctor Lavoe y Rubén Blades, falleció este sábado a sus 75 años, por complicaciones de salud en un hospital de Nueva York.
OBITUARIO

Muere Willie Colón, ícono pionero de la salsa, a los 75 años

Luis Manuel Otero Alcántara. 
CUBA

Desde prisión, Luis Manuel Otero Alcántara impulsa performance religioso en La Habana

Una inmigrante colombiana estudia antes de su examen de ciudadanía en la oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU. (USCIS) en Queens el 30 de mayo de 2013, en el vecindario Long Island City del distrito de Queens en la ciudad de Nueva York.
MIGRACIÓN

Alcance de nueva política migratoria para refugiados en EEUU, explicado por expertos