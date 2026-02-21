María Elvira Salazar y María Corina Machado claman por una Venezuela libre con elecciones

WASHINGTON.- La congresista de Florida, María Elvira Salazar, y la Nobel de la Paz venezolana María Corina Machado hicieron votos por la libertad de Venezuela y "con elecciones”, durante un breve y emotivo encuentro de ambas líderes políticas en la capital de EEUU.
La representante republicana en el Congreso estadounidense expresó su deseo por el fin del régimen autoritario y represor, durante su conversación sobre el futuro político de Venezuela
“Habrá elecciones libres y transparentes, y todo indica que tú vas a estar allí”, le dijo a Machado. “Habrá elecciones libres y transparentes, y todo indica que tú vas a estar allí”, le dijo a Machado.
La Premio Nobel de la Paz visitó EEUU tras salir de su país, donde permaneció en la clandestinidad por persecución durante casi un año.
Venezuela libre
El encuentro de las dos líderes políticas se dio mientras el gobierno de Donald Trump hace presión para lograr la estabilidad política de Venezuela que conduzca a una transición y celebración de elecciones libres, tras 26 años de chavismo.
Tras las palabras de Salazar quien expresó su afecto en nombre de los cubanos, Machado agradeció el gesto de la congresista en nombre todos los venezolanos a quienes envió un mensaje de fuerza y aliento en estos tiempos.
“No estamos solos”, insistió.
FUENTE: Con información de María Elvira Salazar, red Instagram