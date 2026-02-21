María Elvira Salazar y María Corina Machado claman por una Venezuela libre con elecciones

María Corina Machado llega a la prensa tras reunirse con el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, en el Departamento de Estado de EE. UU. en Washington, D. C., el 28 de enero de 2026. (Foto por Oliver Contreras / AFP)

WASHINGTON. - La congresista de Florida, María Elvira Salazar, y la Nobel de la Paz venezolana María Corina Machado hicieron votos por la libertad de Venezuela y "con elecciones”, durante un breve y emotivo encuentro de ambas líderes políticas en la capital de EEUU.

La representante republicana en el Congreso estadounidense expresó su deseo por el fin del régimen autoritario y represor, durante su conversación sobre el futuro político de Venezuela

POLÍTICA María Corina Machado: es la oportunidad de cerrar una era de dictadura y de crimen en Venezuela

OPINION El mensaje de María Elvira Salazar y la lección detrás del voto hispano en Estados Unidos

“Habrá elecciones libres y transparentes, y todo indica que tú vas a estar allí”, le dijo a Machado. “Habrá elecciones libres y transparentes, y todo indica que tú vas a estar allí”, le dijo a Machado.

La Premio Nobel de la Paz visitó EEUU tras salir de su país, donde permaneció en la clandestinidad por persecución durante casi un año.

Venezuela libre

El encuentro de las dos líderes políticas se dio mientras el gobierno de Donald Trump hace presión para lograr la estabilidad política de Venezuela que conduzca a una transición y celebración de elecciones libres, tras 26 años de chavismo.

Tras las palabras de Salazar quien expresó su afecto en nombre de los cubanos, Machado agradeció el gesto de la congresista en nombre todos los venezolanos a quienes envió un mensaje de fuerza y aliento en estos tiempos.

“No estamos solos”, insistió.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de María Elvira Salazar (@maelvirasalazar)

FUENTE: Con información de María Elvira Salazar, red Instagram