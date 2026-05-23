Buque anfibio en el que trasladaron a Maduro vuelve al Caribe por simulacro de Embajada de EEUU

El buque de asalto anfibio USS Iwo Jima (LHD-7) y el crucero misilístico USS Lake Erie (CG-70) formaron parte del simulacro. (Cortesía)

CARACAS . Tras cuatro meses y 20 días, regresaron a las aguas del Caribe el buque de asalto anfibio USS Iwo Jima (LHD-7) y el crucero misilístico USS Lake Erie (CG-70), situándose a menos de 6 millas náuticas de La Guaira, litoral central, como parte del simulacro de evacuación organizado por la Embajada de Estados Unidos en Caracas.

Estados Unidos comenzó este sábado el simulacro de evacuación de su embajada en Caracas con el sobrevuelo de dos helicópteros, que llevaban militares a bordo, y el ingreso de personal de bomberos y ambulancias a su sede diplomática. Esta actividad contó con la aprobación de la administración de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, que asumió el poder, el 3 de enero, luego de la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, por fuerzas élites de EEUU.

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Fue precisamente el USS Iwo Jima donde se trasladó a Maduro y a Flores, una vez capturados en el bunker de Fuerte Tiuna, enclave militar de Caracas.

Medios nacionales e internacionales se concentran en la Embajada de EEUU en Valle Arriba, Caracas, este de la capital, para cubrir el simulacro aéreo de este sábado 23 de mayo, que comenzó cerca de las 10:00 am hora de Caracas y durará hasta las 2:00 pm.

El ejercicio incluye sobrevuelos controlados y aterrizajes como parte de un protocolo de evacuación ante contingencias médicas o catástrofes.

El simulacro se da dentro de un ambiente en el cual las relaciones entre Venezuela y EEUU se han distendido, luego de siete años de tensión. Las relaciones diplomáticas fueron restablecidas el 5 de marzo de este año.

Y tras una semana de haber sido deportado a Miami, Álex Saab, que fue un aliado clave de Maduro, ahora enfrenta acusaciones de lavado de activos, entre otros cargos.

Jefe del Comando Sur supervisó el simulacro

El comandante del Comando Sur de Estados Unidos, el general Francis L. Donovan, visitó este sábado Venezuela para supervisar el simulacro de evacuación realizado en la embajada estadounidense en Caracas y reunirse con autoridades del Gobierno venezolano, así como con los representantes diplomáticos del país norteamericano.

"El comandante del Comando Sur, el general Francis L. Donovan, estuvo hoy en Caracas, Venezuela, en su segunda visita oficial al país", dijo la embajada estadounidense en X, citando un mensaje del Comando Sur en la misma red social.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/usembassyve/status/2058204481913770045?s=20&partner=&hide_thread=false En estos momentos se está llevando a cabo un ejercicio de respuesta militar estadounidense en la Embajada de los Estados Unidos en Caracas. Garantizar la capacidad de respuesta rápida del ejército es un componente clave de la preparación de la misión, tanto aquí en Venezuela como… pic.twitter.com/PpEwghap8r — Embajada de los EE.UU. en Caracas (@usembassyve) May 23, 2026

FUENTE: Con información Embajada de Estados Unidos en Caracas, El Nacional y EFE