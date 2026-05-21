Venezuela autoriza sobrevuelo de aviones de EEUU en Caracas para "simulacro" de evacuación

Las aeronaves aterrizarán en la Embajada de EEUU en Caracas. (AFP)

CARACAS. La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, autorizó a la administración de Donald Trump para hacer un “simulacro” de evacuación de la misión diplomática en Caracas que incluye el sobrevuelo de aviones estadounidenses sobre el cielo de la ciudad capital.

Las operaciones obedecen a una petición de la Embajada de EEUU en Caracas, según comunicado oficial de las autoridades venezolanas.

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El canciller Yván Gil fue el encargado de leer el comunicado, en el cual se afirma que las acciones son parte de protocolos de seguridad diplomática.

El ejercicio se efectuará el sábado 23 de mayo e incluirá sobrevuelos controlados de dos aeronaves sobre la capital venezolana, así como operaciones de aterrizaje dentro de las instalaciones de la embajada de Estados Unidos.

El simulacro responde, se señala en el texto, a “eventuales situaciones médicas o contingencias catastróficas”.

La actividad fue coordinada con autoridades aeronáuticas venezolanas, otros organismos nacionales, así como con la participación de la Cruz Roja venezolana.

Este simulacro se da en un ambiente político en el que las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela se han reestablecido, luego de la captura de Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores por fuerzas militares élites de EEUU.

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FUENTE: Con información del Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela