jueves 21  de  mayo 2026
Seguridad diplomática

Venezuela autoriza sobrevuelo de aviones de EEUU en Caracas para "simulacro" de evacuación

Las operaciones se realizarán este sábado 23 de mayo y obedece a una solicitud de la embajada estadounidense

Las aeronaves aterrizarán en la Embajada de EEUU en Caracas. (AFP)

Las aeronaves aterrizarán en la Embajada de EEUU en Caracas. (AFP)

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS. La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, autorizó a la administración de Donald Trump para hacer un “simulacro” de evacuación de la misión diplomática en Caracas que incluye el sobrevuelo de aviones estadounidenses sobre el cielo de la ciudad capital.

Las operaciones obedecen a una petición de la Embajada de EEUU en Caracas, según comunicado oficial de las autoridades venezolanas.

Lee además
Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional.de Venezuela 
Política

Emplazan a Jorge Rodríguez desde EEUU a que aclare si Alex Saab fue o no diplomático de Venezuela
Lester Toledo estuvo 10 años en el exilio (Cortesía)
VENEZUELA

Opositor Lester Toledo llega a Venezuela, entró por el aeropuerto internacional de Maiquetía

El canciller Yván Gil fue el encargado de leer el comunicado, en el cual se afirma que las acciones son parte de protocolos de seguridad diplomática.

El ejercicio se efectuará el sábado 23 de mayo e incluirá sobrevuelos controlados de dos aeronaves sobre la capital venezolana, así como operaciones de aterrizaje dentro de las instalaciones de la embajada de Estados Unidos.

El simulacro responde, se señala en el texto, a “eventuales situaciones médicas o contingencias catastróficas”.

La actividad fue coordinada con autoridades aeronáuticas venezolanas, otros organismos nacionales, así como con la participación de la Cruz Roja venezolana.

Este simulacro se da en un ambiente político en el que las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela se han reestablecido, luego de la captura de Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores por fuerzas militares élites de EEUU.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/globovision/status/2057573873194074615?s=20&partner=&hide_thread=false

FUENTE: Con información del Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela

Temas
Te puede interesar

ExxonMobil en negociaciones para volver a extraer petróleo en Venezuela

Dos aviones de combate se estrellan tras colisionar en pleno vuelo durante una exhibición en Idaho

Boeing confirma compromiso de China para comprar 200 aviones

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El secretario de Estado Marco Rubio durante una conferencia en la Casa Blanca.
URGENTE

Marco Rubio dice que Cuba aceptó la oferta de $100 millones en ayuda de EEUU

El portaaviones de Estados Unidos, Nimitz, el Ala Aérea Embarcada, el USS Gridley y el USNS Patuxent (T-AO 201) constituyen la máxima expresión de alistamiento y presencia, de un alcance y letalidad inigualables, y de ventaja estratégica
¿Más presión?

EEUU anuncia el despliegue de su portaviones Nimitz en aguas del Caribe en medio de las presiones a Cuba

El candidato presidencial colombiano Abelardo de la Espriella, del movimiento político Defensores de la Patria, habla durante una entrevista con AFP en Bogotá el 11 de febrero de 2026. El principal candidato de la oposición en Colombia declaró a AFP el 11 de febrero que en sus primeros 90 días en el cargo lanzaría una ofensiva aérea respaldada por Estados Unidos e Israel para desmantelar los cárteles de la cocaína.
PRESIDENCIALES

Alternativa a la extrema izquierda en Colombia muestra amplia ventaja en encuesta

El designado gobernante del castrismo, Miguel Díaz-Canel y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.
Seguridad nacional

Rubio considera "bajas" las posibilidades de llegar a un acuerdo con Cuba, no descarta la vía militar

El megacohete Starship será probado a una nueva versión aún mayor en tamaño al de la imagen.
Aeroespacial

La gran apuesta de SpaceX con el lanzamiento del nuevo megacohete Starship

Te puede interesar

Personas hacen cola en espera para ingresar al tribunal de inmigración en el Edificio Federal Jacob Javits en Manhattan, en la ciudad de Nueva York.
MIGRACIÓN

EEUU nombra a 77 nuevos jueces de inmigración para enfrentar el atasco de casos en las cortes

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Adys Lastres Morera, hermana de la general Ania Guillermina Lastres Morera, identificada como la principal ejecutiva de GAESA en Cuba.
MEDIDA

EEUU declara deportable a la hermana de la jefa de GAESA tras revocar su residencia permanente y ser arrestada en Florida

La compra de todas las acciones proporciona a ExxonMobil la red de oleoductos de dióxido de carbono de Denbury.
POSIBLE ACUERDO

ExxonMobil en negociaciones para volver a extraer petróleo en Venezuela

El designado gobernante del castrismo, Miguel Díaz-Canel y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.
Seguridad nacional

Rubio considera "bajas" las posibilidades de llegar a un acuerdo con Cuba, no descarta la vía militar

Colombianos residentes en Miami están llamados a votar. 
COMICIOS PRESIDENCIALES

Anuncian votación anticipada para colombianos del sur de Florida desde el 25 de mayo