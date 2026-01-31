Caída de Maduro desnuda debilidades del sistema de defensa chino

Fotos de la captura de Nicolás Maduro y el seguimiento desde Florida por parte del Presidente Donald J. Trump y su equipo.

MIAMI.— La captura del dictador venezolano Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores , durante la operación estadounidense del pasado 3 de enero dejó al descubierto un mensaje que fue observado con especial atención en Taiwán : el colapso de los sistemas de defensa aérea chinos instalados en Venezuela desde 2014.

La fallida respuesta militar del régimen chavista —incapaz de detectar o repeler el despliegue de fuerzas especiales estadounidenses en Caracas— expuso serias limitaciones en la tecnología de defensa suministrada por Pekín, que había prometido blindar el espacio aéreo venezolano con radares de “última generación” .

El 22 de abril de 2014 el régimen de Maduro celebró la adquisición de al menos 26 radares chinos JYL-1 y JY11B, sistemas 3D de alcance entre 210 y 320 kilómetros que Pekín presentó como capaces de detectar incluso aviones de quinta generación, como los F-22 y F-35 estadounidenses. Pero nada de eso ocurrió.

La Operación Absolute Resolve —que involucró 150 aeronaves de EEUU y tácticas de guerra electrónica— atravesó sin resistencia las defensas aéreas venezolanas. Radars chinos JY-27A y misiles rusos S-300 y Pantsir-S1, por los que Venezuela pagó cerca de 2,000 millones de dólares, nunca llegaron a activarse.

¿Tecnología obsoleta o promesas infladas?

Los sistemas chinos no lograron identificar los aviones estadounidenses, lo que permitió el ingreso de helicópteros con fuerzas especiales directamente a la capital venezolana.

En Taipéi, la lectura fue inmediata. El fracaso de los radares chinos “generó dudas sobre la eficacia de sus productos” entre los gobiernos que han comprado equipos similares, explicó Micah McCartney, corresponsal de Newsweek en la capital taiwanesa, citado por Infobae.

El viceministro de Defensa de Taiwán, Hsu Szu-chien, declaró ante su Parlamento que la operación estadounidense demostró que las armas fabricadas por Estados Unidos siguen siendo “inigualables”. Y observó que los sistemas chinos necesitan ser revisados y actualizados: ¿Están obsoletas o Pekín no cumplió lo firmado? ¿O ambas cosas?

La observación no es nueva. En mayo de 2025, durante el conflicto de cuatro días entre India y Pakistán, sistemas antiaéreos chinos desplegados por Islamabad tampoco lograron frenar los bombardeos indios, otro golpe a la credibilidad de la industria militar de Pekín.

“El resultado fue una mala imagen para la credibilidad de los productos de defensa de Pekín”, recordaron analistas citados por agencias de noticias.

“Se desmoronan en combate real”

El general retirado taiwanés Yu Tsung-chi fue más categórico: “Un sistema que parece moderno en la propaganda se desmorona bajo las exigencias del combate real.”

El caso venezolano se ha convertido en un ejemplo emblemático de ese desfase entre marketing y rendimiento.

El fracaso tecnológico observado en Caracas podría tener consecuencias internacionales. Varios países latinoamericanos han comprado radares, drones, sistemas de vigilancia o baterías antiaéreas de origen chino.

El investigador del Hudson Institute, Michael Sobolik, resumió el nuevo escenario: “Cualquier nación del mundo que cuente con equipo de defensa chino está revisando sus sistemas y preguntándose cuán seguros son realmente.”

Una estafa estratégica para Pekín

Para Taiwán —constantemente amenazada por el Ejército Popular de Liberación— la incapacidad de los radares chinos para detectar aeronaves estadounidenses en Venezuela constituye una señal reveladora.

El mensaje es claro: el régimen de Pekín vendió a Venezuela una capacidad militar que no funcionó cuando más se necesitaba.

Y ese episodio, ampliamente monitoreado en Taipéi, podría modificar la percepción global sobre la fiabilidad del armamento chino en escenarios de guerra real.

FUENTE: Con información de Infobae