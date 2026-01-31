El Super Bowl más latino de la historia

Andy Borregales, de los Patriots de Nueva Inglaterra, se convertirá en el primer venezolano en jugar el Super Bowl.

El Super Bowl LX ya es histórico antes de jugarse. El próximo 8 de febrero, cuando los Patriots de Nueva Inglaterra y los Seahawks de Seattle se enfrenten en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, el fútbol americano ofrecerá algo más que una final: será la edición con mayor presencia latina dentro y fuera del campo en la historia de la NFL.

En una liga que durante décadas fue un reflejo limitado de la diversidad de Estados Unidos , el Super Bowl 2026 aparece como una postal del presente. Y lo hace desde el mayor escenario deportivo del mundo, seguido por más de 100 millones de espectadores.

Los Patriots llegan con un dato inédito: tres jugadores de sangre latina en su plantilla, algo nunca visto en un equipo que alcanza el Super Bowl. El rostro principal es el esquinero Christian González, de raíces colombianas, quien selló el pase con una intercepción decisiva en la final de la AFC. A sus 23 años, González no solo se convertirá en el primer jugador de origen colombiano en disputar un Super Bowl, sino que ya es considerado uno de los mejores defensivos profundos de la liga.

A su lado estará el pateador Andy Borregales, nacido en Caracas, Venezuela. Con apenas 22 años, hará historia como el primer venezolano en jugar el partido por el Trofeo Vince Lombardi. Su gol de campo en la final de conferencia confirmó una temporada de debut brillante y lo convirtió en una de las piezas clave del camino de Nueva Inglaterra.

Christian González Christian González, esquinero colombiano de los Patriots de Nueva Inglaterra. AFP

Completa el trío el safety Jaylinn Hawkins, de ascendencia panameña, un jugador que ha reivindicado públicamente sus raíces y que hoy es parte fundamental de la defensiva de los Patriots. Tres historias distintas, un mismo uniforme y una señal clara de que el fútbol americano también habla español.

Del lado de los Seahawks, el safety Julian Love y el ala cerrada Elijah Arroyo, ambos de ascendencia latina, refuerzan la sensación de que esta final representa una nueva etapa para la NFL.

Presencia en el medio tiempo

El protagonismo latino no terminará cuando llegue el descanso. El show de medio tiempo será encabezado por Bad Bunny, quien se convertirá en el primer artista solista latino en liderar el espectáculo del Super Bowl. Su presencia llevará la cultura latina al centro del evento deportivo más influyente del país.

Todo esto ocurre en un contexto social complejo, marcado por debates migratorios y tensiones que afectan directamente a la comunidad latina en Estados Unidos. El contraste es poderoso: mientras fuera del estadio persisten las polémicas, dentro del emparrillado y sobre el escenario, los latinos serán protagonistas absolutos.

Aún falta el partido. Falta saber quién levantará el trofeo. Pero pase lo que pase, el Super Bowl LX ya hizo historia. Y lo hizo con acento latino.