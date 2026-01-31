sábado 31  de  enero 2026
FÚTBOL AMERICANO

El Super Bowl más latino de la historia

El Super Bowl de la NFL tendrá a cuatro jugadores de ascendencia latina y a Bad Bunny en el show de medio tiempo, en un reflejo del peso cultural latino

Andy Borregales, de los Patriots de Nueva Inglaterra, se convertirá en el primer venezolano en jugar el Super Bowl.

Andy Borregales, de los Patriots de Nueva Inglaterra, se convertirá en el primer venezolano en jugar el Super Bowl.

AFP
Por Pedro Felipe Hernández

El Super Bowl LX ya es histórico antes de jugarse. El próximo 8 de febrero, cuando los Patriots de Nueva Inglaterra y los Seahawks de Seattle se enfrenten en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, el fútbol americano ofrecerá algo más que una final: será la edición con mayor presencia latina dentro y fuera del campo en la historia de la NFL.

En una liga que durante décadas fue un reflejo limitado de la diversidad de Estados Unidos, el Super Bowl 2026 aparece como una postal del presente. Y lo hace desde el mayor escenario deportivo del mundo, seguido por más de 100 millones de espectadores.

Lee además
El venezolano Andy Borregales (36), de los Patriots de Nueva Inglaterra, patea un gol de campo durante un partido, el 26 de octubre de 2025.
DEPORTES

Venezolano Borregales relanza a los Patriots en los playoffs de la NFL
El mariscal de campo de los Chiefs de Kansas City, Patrick Mahomes, durante una práctica previa al Super Bowl 59, el 5 de febrero de 2025.
DEPORTES

Mahomes apunta a regresar al inicio de la próxima temporada de la NFL

Los Patriots llegan con un dato inédito: tres jugadores de sangre latina en su plantilla, algo nunca visto en un equipo que alcanza el Super Bowl. El rostro principal es el esquinero Christian González, de raíces colombianas, quien selló el pase con una intercepción decisiva en la final de la AFC. A sus 23 años, González no solo se convertirá en el primer jugador de origen colombiano en disputar un Super Bowl, sino que ya es considerado uno de los mejores defensivos profundos de la liga.

A su lado estará el pateador Andy Borregales, nacido en Caracas, Venezuela. Con apenas 22 años, hará historia como el primer venezolano en jugar el partido por el Trofeo Vince Lombardi. Su gol de campo en la final de conferencia confirmó una temporada de debut brillante y lo convirtió en una de las piezas clave del camino de Nueva Inglaterra.

Christian González
Christian González, esquinero colombiano de los Patriots de Nueva Inglaterra.

Christian González, esquinero colombiano de los Patriots de Nueva Inglaterra.

Completa el trío el safety Jaylinn Hawkins, de ascendencia panameña, un jugador que ha reivindicado públicamente sus raíces y que hoy es parte fundamental de la defensiva de los Patriots. Tres historias distintas, un mismo uniforme y una señal clara de que el fútbol americano también habla español.

Del lado de los Seahawks, el safety Julian Love y el ala cerrada Elijah Arroyo, ambos de ascendencia latina, refuerzan la sensación de que esta final representa una nueva etapa para la NFL.

Presencia en el medio tiempo

El protagonismo latino no terminará cuando llegue el descanso. El show de medio tiempo será encabezado por Bad Bunny, quien se convertirá en el primer artista solista latino en liderar el espectáculo del Super Bowl. Su presencia llevará la cultura latina al centro del evento deportivo más influyente del país.

Todo esto ocurre en un contexto social complejo, marcado por debates migratorios y tensiones que afectan directamente a la comunidad latina en Estados Unidos. El contraste es poderoso: mientras fuera del estadio persisten las polémicas, dentro del emparrillado y sobre el escenario, los latinos serán protagonistas absolutos.

Aún falta el partido. Falta saber quién levantará el trofeo. Pero pase lo que pase, el Super Bowl LX ya hizo historia. Y lo hizo con acento latino.

Temas
Te puede interesar

Fernando Mendoza, la estrella de raíces cubanas que va por el número uno del Draft NFL 2026

Tres jugadores que podrían seleccionar los Dolphins en el Draft de la NFL

Tom Brady se suma a los críticos de la reciente votación al Salón de la Fama de la NFL

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Fotografía cedida por el Palacio de Miraflores que muestra a Delcy Rodríguez en Caracas (Venezuela).   
VENEZUELA

Jefa encargada del régimen chavista anuncia ley de amnistía para los presos políticos

Uno de los agitadores en Minneapolis pagados o incentivados por grupos y activistas de la izquierda radical.
LA CASA BLANCA

Tras caos en Minnesota, Trump envía contundente mensaje a los demócratas

Las tropas israelíes se despliegan en una posición cercana a la frontera sur de Israel con la Franja de Gaza, el 8 de mayo de 2025, en medio de la guerra en curso entre Israel y el movimiento militante palestino Hamás. 
CONFLICTO

Ejército de Israel anuncia captura de supuesto comandante de Hamás que "huía" por un túnel en Gaza

El gobernante izquierdista de Colombia, Gustavo Petro y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
MIGRACIÓN

Colombia reanuda los vuelos de deportación desde EEUU

Diez estadounidenses regresan a casa tras ser detenidos en Venezuela en julio de 2025
EMBAJADA

EEUU informa sobre la excarcelación de todos sus ciudadanos presos en Venezuela

Te puede interesar

Juan Fernández-Barquín, secretario de las cortes y contralor de Miami-Dade.
ENTREVISTA

Secretario de las cortes supervisa revocatorio y dos auditorías en Miami-Dade

Por Daniel Castropé
La nueva representante de misión de EEUU en Venezuela, Laura Dogu.
DIPLOMACIA

Embajadora Laura Dogu llega a Caracas, EEUU reabre misión diplomática en Venezuela

(De izq. a der.) El candidato a secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent; el candidato a secretario de Asuntos de Veteranos, Doug Collins; el secretario de Estado, Marco Rubio; el candidato a secretario de Energía, Chris Wright; el candidato a secretario de Transporte, Sean Duffy; el candidato a secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano, Scott Turner; y el candidato a secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., asisten a la ceremonia de investidura antes de que Donald Trump preste juramento como el 47.º presidente de Estados Unidos en la Rotonda del Capitolio de Estados Unidos en Washington, DC, el 20 de enero de 2025. 
ESTIMACIONES

Secretario de Energía de EEUU calcula que elecciones en Venezuela serán en dos años máximo

Vista del Centro de Detención Metropolitano, donde se encuentra recluido el derrocado dictador venezolano Nicolás Maduro, en el distrito de Brooklyn, en la ciudad de Nueva York, el 4 de enero de 2026.
EL INFIERNO EN LA TIERRA

Soledad, frío y encierro extremo: así describe exnarcotraficante colombiano la cárcel de Maduro

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, testifica durante una audiencia del Comité de Relaciones Exteriores del Senado para examinar la política estadounidense hacia Venezuela en el Capitolio en Washington, DC, el 28 de enero de 2026.
PLAN POR ETAPAS

Rubio presenta una defensa "muy firme" sobre la política de EEUU en Venezuela