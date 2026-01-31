Secretario de Energía de EEUU calcula que elecciones en Venezuela serán en dos años máximo

(De izq. a der.) El candidato a secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent; el candidato a secretario de Asuntos de Veteranos, Doug Collins; el secretario de Estado, Marco Rubio; el candidato a secretario de Energía, Chris Wright; el candidato a secretario de Transporte, Sean Duffy; el candidato a secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano, Scott Turner; y el candidato a secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., asisten a la ceremonia de investidura antes de que Donald Trump preste juramento como el 47.º presidente de Estados Unidos en la Rotonda del Capitolio de Estados Unidos en Washington, DC, el 20 de enero de 2025.

WASHINGTON. - El secretario de Energía de EEUU , Chris Wright, habría informado a ejecutivos de algunas empresas que las elecciones en Venezuela podrían celebrarse dentro de los próximos 18 o 24 meses, según informó este sábado el diario The Wall Street Journal.

Aunque el gobierno del presidente Donald Trump no ha precisado públicamente los plazos para la transición democrática, altos funcionarios de la Administración han intentado tranquilizar a legisladores, líderes extranjeros y empresarios con la afirmación de que la cooperación de Washington con el régimen de la jefa encargada, Delcy Rodríguez, es temporal, según el reporte

La información se conoce luego de la aprobación de la reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos por parte de la Asamblea Nacional, la cual ofrece condiciones favorables para la inversión de empresas petroleras foráneas en el país, aunque no se garantiza la seguridad jurídica con el régimen en el poder, según expertos.

La nueva legislación fue uno de los puntos prioritarios en las conversaciones del gobierno estadounidense con Rodríguez sobre el inicio del negocio petrolero entre ambos países, lo que ha impulsado reuniones de Trump con representantes de petroleras estadounidenses.

El miércoles pasado, el secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó ante el Senado que el objetivo último del gobierno de Trump es lograr una "Venezuela democrática" mediante unas elecciones "libres y justas", pero avisó que la transición durará algún tiempo, tras ocurrir la captura de Nicolás Maduro en Venezuela el 3 de enero pasado.

Transición y elecciones cuanto antes

Por su parte, María Corina Machado, exiliada en EEUU, ha expresado en sus reuniones con Trump y con Rubio su deseo de poder regresar a Venezuela cuanto antes.

Machado se ha mostrado escéptica a trabajar con Delcy Rodríguez, afirmando que la transición debe ser "real" y no "un modelo a la rusa en el que las mafias sigan al mando".

Las elecciones presidenciales celebradas en Venezuela fueron las del 28 de julio de 2024, cuando Maduro proclamó su reelección y se mantuvo en el poder, a pesar de las acusaciones de fraude de la oposición y de varios países que reconocieron la victoria del candidato opositor Edmundo González, respaldado por Machado.

