sábado 31  de  enero 2026
ESTIMACIONES

Secretario de Energía de EEUU calcula que elecciones en Venezuela serán en dos años máximo

Chris Wright habría comentado la fecha de comicios a ejecutivos de algunas empresas vinculadas al sector energético, según una publicación estadounidense

(De izq. a der.) El candidato a secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent; el candidato a secretario de Asuntos de Veteranos, Doug Collins; el secretario de Estado, Marco Rubio; el candidato a secretario de Energía, Chris Wright; el candidato a secretario de Transporte, Sean Duffy; el candidato a secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano, Scott Turner; y el candidato a secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., asisten a la ceremonia de investidura antes de que Donald Trump preste juramento como el 47.º presidente de Estados Unidos en la Rotonda del Capitolio de Estados Unidos en Washington, DC, el 20 de enero de 2025.&nbsp;

(De izq. a der.) El candidato a secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent; el candidato a secretario de Asuntos de Veteranos, Doug Collins; el secretario de Estado, Marco Rubio; el candidato a secretario de Energía, Chris Wright; el candidato a secretario de Transporte, Sean Duffy; el candidato a secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano, Scott Turner; y el candidato a secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., asisten a la ceremonia de investidura antes de que Donald Trump preste juramento como el 47.º presidente de Estados Unidos en la Rotonda del Capitolio de Estados Unidos en Washington, DC, el 20 de enero de 2025. 

SAUL LOEB / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON.- El secretario de Energía de EEUU, Chris Wright, habría informado a ejecutivos de algunas empresas que las elecciones en Venezuela podrían celebrarse dentro de los próximos 18 o 24 meses, según informó este sábado el diario The Wall Street Journal.

Aunque el gobierno del presidente Donald Trump no ha precisado públicamente los plazos para la transición democrática, altos funcionarios de la Administración han intentado tranquilizar a legisladores, líderes extranjeros y empresarios con la afirmación de que la cooperación de Washington con el régimen de la jefa encargada, Delcy Rodríguez, es temporal, según el reporte

Lee además
Imagen de paneles solares, una de las cuestionables y llamadas energía limpias.
NUEVO GOBIERNO

Secretario de Energía: gobierno eliminará políticas climáticas de la ultraizquierda
Uno de los llamados buques tanqueros, que trasladan toneladas de petróelo.
CASA BLANCA

EEUU completa la primera venta de petróleo para beneficio de los venezolanos

La información se conoce luego de la aprobación de la reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos por parte de la Asamblea Nacional, la cual ofrece condiciones favorables para la inversión de empresas petroleras foráneas en el país, aunque no se garantiza la seguridad jurídica con el régimen en el poder, según expertos.

La nueva legislación fue uno de los puntos prioritarios en las conversaciones del gobierno estadounidense con Rodríguez sobre el inicio del negocio petrolero entre ambos países, lo que ha impulsado reuniones de Trump con representantes de petroleras estadounidenses.

El miércoles pasado, el secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó ante el Senado que el objetivo último del gobierno de Trump es lograr una "Venezuela democrática" mediante unas elecciones "libres y justas", pero avisó que la transición durará algún tiempo, tras ocurrir la captura de Nicolás Maduro en Venezuela el 3 de enero pasado.

Transición y elecciones cuanto antes

Por su parte, María Corina Machado, exiliada en EEUU, ha expresado en sus reuniones con Trump y con Rubio su deseo de poder regresar a Venezuela cuanto antes.

Machado se ha mostrado escéptica a trabajar con Delcy Rodríguez, afirmando que la transición debe ser "real" y no "un modelo a la rusa en el que las mafias sigan al mando".

Las elecciones presidenciales celebradas en Venezuela fueron las del 28 de julio de 2024, cuando Maduro proclamó su reelección y se mantuvo en el poder, a pesar de las acusaciones de fraude de la oposición y de varios países que reconocieron la victoria del candidato opositor Edmundo González, respaldado por Machado.

FUENTE: Con información de EFE

Temas
Te puede interesar

ICE captura en Virginia a presunto miembro de la MS-13 acusado de cinco asesinatos en El Salvador

Caída de Maduro desnuda debilidades del sistema de defensa chino

Venezolanos reciben con escepticismo el anuncio de ley de amnistía; piden respeto y garantías

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Fotografía cedida por el Palacio de Miraflores que muestra a Delcy Rodríguez en Caracas (Venezuela).   
VENEZUELA

Jefa encargada del régimen chavista anuncia ley de amnistía para los presos políticos

Uno de los agitadores en Minneapolis pagados o incentivados por grupos y activistas de la izquierda radical.
LA CASA BLANCA

Tras caos en Minnesota, Trump envía contundente mensaje a los demócratas

Las tropas israelíes se despliegan en una posición cercana a la frontera sur de Israel con la Franja de Gaza, el 8 de mayo de 2025, en medio de la guerra en curso entre Israel y el movimiento militante palestino Hamás. 
CONFLICTO

Ejército de Israel anuncia captura de supuesto comandante de Hamás que "huía" por un túnel en Gaza

El gobernante izquierdista de Colombia, Gustavo Petro y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
MIGRACIÓN

Colombia reanuda los vuelos de deportación desde EEUU

Diez estadounidenses regresan a casa tras ser detenidos en Venezuela en julio de 2025
EMBAJADA

EEUU informa sobre la excarcelación de todos sus ciudadanos presos en Venezuela

Te puede interesar

Juan Fernández-Barquín, secretario de las cortes y contralor de Miami-Dade.
ENTREVISTA

Secretario de las cortes supervisa revocatorio y dos auditorías en Miami-Dade

Por Daniel Castropé
La nueva representante de misión de EEUU en Venezuela, Laura Dogu.
DIPLOMACIA

Embajadora Laura Dogu llega a Caracas, EEUU reabre misión diplomática en Venezuela

(De izq. a der.) El candidato a secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent; el candidato a secretario de Asuntos de Veteranos, Doug Collins; el secretario de Estado, Marco Rubio; el candidato a secretario de Energía, Chris Wright; el candidato a secretario de Transporte, Sean Duffy; el candidato a secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano, Scott Turner; y el candidato a secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., asisten a la ceremonia de investidura antes de que Donald Trump preste juramento como el 47.º presidente de Estados Unidos en la Rotonda del Capitolio de Estados Unidos en Washington, DC, el 20 de enero de 2025. 
ESTIMACIONES

Secretario de Energía de EEUU calcula que elecciones en Venezuela serán en dos años máximo

Vista del Centro de Detención Metropolitano, donde se encuentra recluido el derrocado dictador venezolano Nicolás Maduro, en el distrito de Brooklyn, en la ciudad de Nueva York, el 4 de enero de 2026.
EL INFIERNO EN LA TIERRA

Soledad, frío y encierro extremo: así describe exnarcotraficante colombiano la cárcel de Maduro

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, testifica durante una audiencia del Comité de Relaciones Exteriores del Senado para examinar la política estadounidense hacia Venezuela en el Capitolio en Washington, DC, el 28 de enero de 2026.
PLAN POR ETAPAS

Rubio presenta una defensa "muy firme" sobre la política de EEUU en Venezuela