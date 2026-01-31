Tras caos en Minnesota, Trump envía contundente mensaje a los demócratas

Uno de los agitadores en Minneapolis pagados o incentivados por grupos y activistas de la izquierda radical.

“Minnesota es un encubrimiento criminal del gran fraude financiero con fondos federales orquestado por los demócratas en ese estado”, dijo el presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump.

No es casualidad que tras el anuncio de una investigación federal sobre una estafa en Minnesota, que comenzó por unos 1.000 millones de dólares, activistas de la extrema izquierda, incitados, orientados y pagados, iniciaron “protestas” en busca de incidentes que crearan la tradicional “cortina de humo” o [distracción mediática], cuando los demócratas se encuentran bajo acusaciones de escándalos de corrupción o de otro tipo.

Bajo esta misión, “extremistas de izquierda salieron a las calles en Minneapolis a confrontar o más bien provocar y atacar a los agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) y del Departamento de Seguridad Nacional (DHS)” en la ciudad capital del estado, como dijo en conferencia de prensa el vicepresidente JD Vance.

Así llegaron dos muertes, la de una activista radical, Renée Nicole Good, que lanzó su auto contra un agente y recibió disparos; y otro, Alex Pretti, que se enfrentó a los oficiales mientras portaba un arma cargada.

Ambos incidentes recuerdan o muestran características en común con la historia de "héroe" creada por los medios liberales de prensa y activistas demócratas en el caso George Floyd en 2020. La izquierda busca siempre un mártir para el escándalo y demonizar a los ejecutores de la ley y el orden constitucional, en especial bajo el gobierno de Trump.

Una semana antes de su muerte, Pretti andaba junto al mismo grupo de "protesta". Atacó a agentes federales y obstruyó la labor del personal de Inmigración. Las imágenes las obtuvo y las publicó la cadena BBC y fueron grabadas el 13 de enero. En el video se ve a Pretti escupiendo a un oficial de ICE y rompiendo mediante varias patadas el foco trasero del vehículo en el que viajaban los agentes federales.

Sobre el video, Trump dijo: Las acciones del agitador Alex Pretti descaracterizan lo que se dijo sobre él. Pretti se ve escupiendo en la cara a un oficial de ICE muy tranquilo y bajo control, luego patea alocadamente y con mucha violencia un vehículo gubernamental, de hecho la luz trasera la rompió en pedazos. Fue una verdadera muestra de abuso e ira a la vista de todos; enloquecido y fuera de control sin motivo razonable alguno".

Muy pronto vino la reacción de viejas figuras del Partido Demócrata: Barack Obama, Hillary Clinton, Bernie Sanders, que como ya es costumbre sólo salen a la luz pública para denunciar, agitar protestas y defender el caos contra el presidente Trump. Ilhan Omar, Alexandria Ocasio-Cortez, el gobernador Gavin Newsom -junto a otros representantes del ala radical- tampoco faltaron.

En contra del orden y la ley

Y como dijo el legislador por California, Scott Peters, “ninguno de los dos debería estar muerto” …, pero de manera desafortunada decidieron asumir el rol de agitadores violentos impulsados por la élite demócrata y el odio a las leyes y el orden que esparcen los grandes medios de prensa de ultraizquierda.

Mientras, autoridades locales, permanecieron en plena ausencia por su condición de “ciudad y estado santuario”, en el que se prohíbe el apoyo a los cuerpos federales de inmigración.

El alcalde de Minneapolis, Jacob Lawrence Frey, y el gobernador de Minnesota, Tim Walz, permitieron que las “protestas” escalaran desde las últimas semanas, a medida que avanzan las investigaciones y se filtran detalles en medios conservadores sobre el fraude masivo de fondos federales en programas de atención a niños y familias de escasos recursos.

Detrás de todo este aparataje mediático de los demócratas, existe un trasfondo relevante: esconder el gran escándalo de corrupción en Minnesota, que según estimaciones, podría superar los 20.000 millones de dólares. La gran estafa vuelve a remover los cimientos del Partido Demócrata a meses de las elecciones legislativas de noviembre.

La pesquisa comenzó por más de 90 arrestos como parte de un esquema de fraude con dinero dedicado al cuidado infantil, guarderías y atención a familias de bajos recursos que terminaron en manos de inmigrantes somalíes legalizados y convertidos en estafadores profesionales.

El caso más avanzado es el de Feeding Our Future, organización acusada de desfalcar 250 millones de dólares destinados para la alimentación infantil durante la pandemia. El proceso ya tiene múltiples acusaciones formales y causas penales activas.

Mediante la creación de organizaciones y entidades falsas para “asistir” a niños, los estafadores se quedaban con los fondos federales o los sacaban a través de una red que al parecer se extiende por varios estados.

De acuerdo con reportes de medios conservadores de prensa como The Epoch Times y New York Post, entre otros, cientos de millones de dólares salieron en valijas por aeropuertos de EEUU hacia otros estados y hacia el exterior, gran parte para financiar a grupos terroristas

El escándalo, que atraviesa una exhaustiva investigación del Buró Federal de Investigaciones (FBI), el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y del Departamento de Justicia, es el fundamental pretexto para el caos en Minnesota, reportado ampliamente por los medios liberales. La pesquisa y la corrupción destapada, no.

Queda muy claro y al descubierto el carácter disociador e intencionalmente político de las organizadas “protestas” en ese estado, cuyo gobernador -el socialista Tim Walz- se encuentra en el ojo del huracán de corrupción.

Pero también bajo el escrutinio de la justicia se encuentra la cuestionada congresista somalí Ilahn Omar, cuya fortuna pasó de un año a otro de unos miles de dólares a 30 millones de dólares, de acuerdo con sus declaraciones fiscales conjuntas con su esposo, gracias a una bodega de vinos y un supuesto viñedo.

El propio presidente Trump ha conminado a las autoridades judiciales y del FBI a investigar la fortuna de Omar, integrante activa de la extrema izquierda y el islamismo radical dentro del Congreso en Washington.

Llamada de Trump y el gran escándalo de fraude

Sólo después de que el presidente Trump hiciera una llamada telefónica a Walz, fue que el funcionario ordenó a la policía y otras fuerzas estatales a repeler a los presuntos “manifestantes”, que se organizan a través de mensajes encriptados en algunas plataformas de internet y -según el FBI- reciben órdenes y dinero de funcionarios en Minnesota y organizadores en Washington y otros estados.

“La creación intencional del caos en Minnesota no les funcionará para encubrir el fraude masivo”, aclaró el Presidente.

De 1.000 millones de dólares, la cifra pasó a 9.000 millones de dólares, cuando la cantidad de dinero crece por semanas a medida que se desarrolla la investigación.

Autoridades federales estiman que casi la mitad de los fondos destinados a servicios sociales desde 2018, podrían haber sido robados por redes delictivas en ese estado, gobernado por la ultraizquierda.

Los 9.000 millones de dólares representan casi el 50% de los 18.000 millones de dólares que el gobierno federal transfirió a Minnesota desde el 2018 para programas de asistencia.

El fiscal federal adjunto, Joe Thompson, calificó el robo como un "fraude de escala industrial".

El esquema, que vincula directamente a miembros de la comunidad somalí en Minnesota, operaba mediante la creación de empresas y organizaciones sin fines de lucro ficticias. Estas entidades reclamaron pagos por servicios de vivienda, alimentación y atención médica que nunca prestaron.

"Cada día que levantamos una piedra, encontramos un nuevo esquema de fraude de decenas o cientos de millones más", afirmó Thompson.

Hasta el momento, 92 personas han sido acusadas formalmente y 57 ya han sido condenadas por estos hechos. Entre los nuevos cargos figuran casos de "turismo de fraude", donde individuos de otros estados viajaban a Minnesota atraídos por la facilidad para extraer dinero público.

Según la investigación, “gran parte del dinero robado y malversado [habría sido enviado al extranjero o utilizado en la compra de artículos de lujo]”.

En diciembre de 2025, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de EEUU (HHS, por sus siglas en inglés) anunció la congelación de todos los pagos al estado de Minnesota destinados a guarderías y otros programas, tras las revelaciones del FBI y el Departamento de Seguridad Nacional.

La ya típica "cortina de humo"

Mientras, el presidente Trump publicaba en redes sociales que es muy probable que la cantidad total de dinero robado durante años por políticos corruptos en Minnesota supere los 100.000 millones de dólares. Y agregó, en cualquier caso, ¡sea cual sea la cifra, el robo, la incompetencia y el fraude son ENORMES! En otros estados gobernados por demócratas como California la situación será aún peor.

Por su parte, el secretario del Tesoro dijo en una entrevista en la cadena ABC: "Estuve allí hace dos semanas, ¡el gobernador Walz se negó a proporcionarme un equipo de la policía estatal para entrar al Capitolio de Minnesota! ¡Se está fomentando el caos porque hay un despilfarro, fraude y abuso considerables!".

"Mi trabajo como Secretario del Tesoro es investigar eso”.

"Creo que hay muchos agitadores pagados que están avivando las cosas, ¡y el gobernador hace muy poco o casi nada para calmar la situación!"

Como otra confirmación de las denuncias, el periodista y creador de contenido, Nick Shirley, publicó un video que se hizo viral, en el que exponía ejemplos del fraude generalizado en [supuestas guarderías] administradas por somalíes.

El video reveló cómo Shirley acudió a las direcciones de las guarderías, la mayoría fantasma, y las que existían físicamente no tenían un solo niño, ni muebles siquiera.

El vicepresidente JD Vance y el exasesor presidencial, Elon Musk, reprodujeron el material en internet y exigieron una investigación profunda en Minnesota, mientras que el gobernador Walz se desentendía del asunto y afirmaba no saber nada. En declaraciones a la prensa dijo que coopera con todas las investigaciones.

El alboroto en Minnesota ocurre, además, después de declaraciones explosivas el 25 de enero del senador republicano, John Kennedy, en las que exige que el expresidente Barack Husseim Obama devuelva 120 millones de dólares que supuestamente ganó a través de propiedades relacionadas con el Obamacare".

El senador le dio 72 horas a Obama para responder; de lo contrario, emitiría una solicitud de revisión al Departamento de Justicia. Al cumplirse el plazo, se desconoce si el exmandatario reaccionó a la acusación.

El respaldo a Trump

La última encuesta realizada por Harvard CAPS/Harris reveló que el 80% de los estadounidenses aprueba la deportación de inmigrantes ilegales criminales y respalda la labor de los agentes de ICE.

Otro sondeo de la firma Rasmussen señala que en enero Trump subió 8 puntos -respecto a diciembre- entre el electorado hispano. Ahora posee un 53% de respaldo, la mejor cifra lograda por un presidente republicano en la historia política del país.

La captura del narcodictador ilegítimo en Venezuela, Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, y la presión actual sobre la dictadura cubana -con un bloqueo petrolero por parte de Washington- han elevado los números de apoyo a la gestión presidencial.

La declaración de emergencia respecto a Cuba, emitida por una orden ejecutiva del Presidente, ha disparado la atención sobre la isla, bajo una brutal dictadura desde hace 67 años.

En general y como promedio, los niveles de aprobación del Presidente se han incrementado en los últimos dos meses, entre un 56% y 62%. Entre los votantes republicanos, el dato es del 92% y refuta las campañas de la izquierda de que muchos electores republicanos están arrepentidos de su voto a Trump.

Uno de los temas de prioridad en la agenda del Presidente es la transparencia electoral. La encuestadora Gallup muestra que el 84% de los norteamericanos está a favor de las leyes de identificación de votantes y que el Congreso debe aprobarlas en aquellos estados donde no se exige identificación de ciudadanía para ejercer el voto.

Mientras todo esto acontece en el plano político, la comparecencia del mandatario estadounidense en el Foro Económico Mundial de Davos, las expectativas que levantó y el recibimiento de alfombra roja y ovación al entrar al escenario para su discurso, demostraron otra vez la consagración del liderazgo de la Casa Blanca, en momentos cruciales donde se debate una posible incursión en Irán, una segunda en Venezuela si es necesario para la transición; y en Cuba, donde la fuerte presión para el final del régimen parece irreversible.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció el cierre de su grifo de petróleo para la Habana, tras una llamada del secretario de Estado Marco Rubio, luego de que México intentara sustituir a Caracas en los cargamentos de petróleo regalado para la supervivencia del régimen.

Tras un crecimiento económico de EEUU de 4,4% en el tercer trimestre y de un 5% pronosticado por analistas en el último de 2025, el megaplan económico del jefe de la Oficina Oval -en el que la política arancelaria juega un papel central- marcha a todo tren.

El caso más reciente es la marcha atrás del primer ministro canadiense, Mark Carney, sobre un posible acuerdo pactado con Pekín. Sólo bastó un avance desde Washington: “Si Canadá firma un acuerdo comercial con China, deberá pagar 100% de aranceles para que sus productos entren a EEUU”.

Lo mismo ocurrió con la tardanza para concretar el convenio de Corea del Sur, que ahora tendrá un arancel del 25% a sus exportaciones hacia Norteamérica hasta que firme; y no el 15% como le había facilitado Trump.

Un firme enfoque

Pasos concretos ha dado la Casa Blanca en su primer año para la reindustrialización de Norteamérica e inversiones garantizadas por casi 4 billones (trillions), con el beneficio generado por la devaluación del dólar como estrategia y los valores récord del oro como respaldo tradicional a la moneda estadounidense.

Además, la compra de oro por parte de los bancos centrales ha llenado el mercado financiero mundial de liquidez del billete verde, otro de los objetivos medulares de la administración Trump para frenar la emisión de dinero y mantener a raya la inflación, también con el control de los precios del petróleo a la baja mediante una producción récord promedio de 13,8 millones de barriles diarios de crudo. Hoy EEUU, por un amplio margen, es el mayor productor y exportador de petróleo del mundo.

Ya más cerca de lograr el fin de la guerra en Ucrania y casi la desaparición o desactivación de Hamás, si decide definitivamente no desarmarse, junto al tema Groenlandia que se dirige a una salida favorable para EEUU, el tablero de operaciones de Trump no puede estar en mejores condiciones a sólo un año de llegar a la Casa Blanca.

Esta realidad construida tras un intenso y triunfal primer año de mandato ha puesto aún más contra la pared a los demócratas y su tendencia sin variación a la ultraizquierda, una agenda política que los ha hundido en el lodo sin un líder con posibilidades reales de llegar a la Presidencia en 2028.

Las dos únicas vías que tiene la izquierda en EEUU en estos momentos para intentar detener el arrollador avance de Trump es la gran prensa como medio de manipulación de la opinión pública, y la fomentación de caos y crisis por todas partes en el país, con el propósito de dibujar una imagen de derrota o fracaso para los republicanos. Pero ese camino está muy trillado y bien descifrado por la mayoría de los estadounidenses.

De cualquier manera, si los extremistas de izquierda creen que el caos desarmará el trabajo de la Casa Blanca, Trump les acaba de enviar un nuevo mensaje: el nombramiento del Fiscal General Adjunto para la Lucha contra el Fraude a Nivel Nacional, Colin McDonald.

“Me complace nombrar a Colin McDonald como el primer Fiscal General Adjunto para la Lucha contra el Fraude a Nivel Nacional, una nueva división del Departamento de Justicia que creé para atrapar y enjuiciar a los estafadores que han robado al pueblo estadounidense.”

“Mi administración ha descubierto esquemas de fraude en estados como Minnesota y California, donde estos ladrones se han llevado cientos de miles de millones de dólares de los contribuyentes. Colin McDonald es un fiscal federal muy inteligente, firme y altamente respetado, que prioriza los intereses de Estados Unidos. Ha logrado hacer justicia en algunos de los casos más difíciles e importantes que nuestro país ha visto. Juntos, acabaremos con el fraude y restauraremos la integridad de nuestros programas federales. ¡Felicidades, Colin! ¡Acabemos con las estafas.

FUENTE: Con información de The New York Times, cadenas BBC, Fox News y Newsmax, informes de la Casa Blanca, FBI y Departamento de Justicia.