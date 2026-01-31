sábado 31  de  enero 2026
DIPLOMACIA

Embajadora Laura Dogu llega a Caracas, EEUU reabre misión diplomática en Venezuela

La jefa de la misión diplomática del gobierno de Trump está en el país con su equipo para impulsar el plan de Marco Rubio. "Estamos listos para trabajar", dijo

La nueva representante de misión de EEUU en Venezuela, Laura Dogu.

La nueva representante de misión de EEUU en Venezuela, Laura Dogu.

AFP.
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON.- La embajadora Laura Dogu, designada por el gobierno de Donald Trump, llegó este sábado en la tarde a Venezuela para reabrir la misión diplomática de EEUU en la embajada ubicada en Caracas, según confirmaron fuentes del Departamento de Estado a agencias.

Dogu se desempeñará como encargada de negocios de la Unidad de Asuntos de Venezuela y trabajará con personas del sector público y privado, así como con la sociedad civil, para impulsar el plan de tres fases planteado por el secretario de Estado Marco Rubio, designado por Trump como Presidente y el Secretario para Venezuela, según se informó.

Lee además
El presidente Donald Trump habla con los periodistas a bordo del Air Force One.
Movimiento diplomático

Trump confirma que Washington evalúa reabrir la embajada de EEUU en Caracas
Vista de la embajada de Estados Unidos en Caracas, Venezuela, el 12 de marzo de 2019.
VENEZUELA

Diplomáticos de EEUU llegan a Caracas para evaluar la reapertura gradual de la embajada

"Acabo de llegar a Venezuela. Mi equipo y yo estamos listos para trabajar", afirmó Dogu en un mensaje en X.

La llegada de la diplomática de alto nivel representa la antesala a un posible restablecimiento de relaciones bilaterales en medio de un proceso de transición conversado por el gobierno de EEUU y el régimen de Venezuela y que avanza entre marcha y contramarcha.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2017687272443813910&partner=&hide_thread=false

Misión diplomática y plan en Venezuela

Según el plan de Rubio, EEUU requiere para Venezuela una primera etapa de estabilización, otra de recuperación y finalmente la transición democrática, cuyo impulso estará a cargo de Dogu.

Las relaciones con el país suramericano entran en una nueva fase con la reapertura de la misión diplomática estadounidense, al cumplirse el primer mes de la captura de Maduro por fuerzas militares estadounidenses, el 3 de febrero próximo

La administración de EEUU ha dado su apoyo a la jefa encargada del régimen Delcy Rodríguez, cuya visita se espera próximamente en Washington.

Trump se reunió con la líder de la oposición y Nobel de la Paz 2025 María Corina Machado 15 de enero pasado en la capital y abordaron el tema situación política en Venezuela con miras a la transición.

FUENTE: Con información de EFE

Temas
Te puede interesar

Secretario de Energía de EEUU calcula que elecciones en Venezuela serán en dos años máximo

Reposicionamiento de industria del petróleo requiere cambio político, dice experto

MSI² apoya orden ejecutiva de Trump sobre Cuba y lanza la Cuba Libre Task Force

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Fotografía cedida por el Palacio de Miraflores que muestra a Delcy Rodríguez en Caracas (Venezuela).   
VENEZUELA

Jefa encargada del régimen chavista anuncia ley de amnistía para los presos políticos

Uno de los agitadores en Minneapolis pagados o incentivados por grupos y activistas de la izquierda radical.
LA CASA BLANCA

Tras caos en Minnesota, Trump envía contundente mensaje a los demócratas

Las tropas israelíes se despliegan en una posición cercana a la frontera sur de Israel con la Franja de Gaza, el 8 de mayo de 2025, en medio de la guerra en curso entre Israel y el movimiento militante palestino Hamás. 
CONFLICTO

Ejército de Israel anuncia captura de supuesto comandante de Hamás que "huía" por un túnel en Gaza

El gobernante izquierdista de Colombia, Gustavo Petro y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
MIGRACIÓN

Colombia reanuda los vuelos de deportación desde EEUU

Diez estadounidenses regresan a casa tras ser detenidos en Venezuela en julio de 2025
EMBAJADA

EEUU informa sobre la excarcelación de todos sus ciudadanos presos en Venezuela

Te puede interesar

Juan Fernández-Barquín, secretario de las cortes y contralor de Miami-Dade.
ENTREVISTA

Secretario de las cortes supervisa revocatorio y dos auditorías en Miami-Dade

Por Daniel Castropé
La nueva representante de misión de EEUU en Venezuela, Laura Dogu.
DIPLOMACIA

Embajadora Laura Dogu llega a Caracas, EEUU reabre misión diplomática en Venezuela

(De izq. a der.) El candidato a secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent; el candidato a secretario de Asuntos de Veteranos, Doug Collins; el secretario de Estado, Marco Rubio; el candidato a secretario de Energía, Chris Wright; el candidato a secretario de Transporte, Sean Duffy; el candidato a secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano, Scott Turner; y el candidato a secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., asisten a la ceremonia de investidura antes de que Donald Trump preste juramento como el 47.º presidente de Estados Unidos en la Rotonda del Capitolio de Estados Unidos en Washington, DC, el 20 de enero de 2025. 
ESTIMACIONES

Secretario de Energía de EEUU calcula que elecciones en Venezuela serán en dos años máximo

Vista del Centro de Detención Metropolitano, donde se encuentra recluido el derrocado dictador venezolano Nicolás Maduro, en el distrito de Brooklyn, en la ciudad de Nueva York, el 4 de enero de 2026.
EL INFIERNO EN LA TIERRA

Soledad, frío y encierro extremo: así describe exnarcotraficante colombiano la cárcel de Maduro

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, testifica durante una audiencia del Comité de Relaciones Exteriores del Senado para examinar la política estadounidense hacia Venezuela en el Capitolio en Washington, DC, el 28 de enero de 2026.
PLAN POR ETAPAS

Rubio presenta una defensa "muy firme" sobre la política de EEUU en Venezuela