Embajadora Laura Dogu llega a Caracas, EEUU reabre misión diplomática en Venezuela

WASHINGTON. - La embajadora Laura Dogu, designada por el gobierno de Donald Trump, llegó este sábado en la tarde a Venezuela para reabrir la misión diplomática de EEUU en la embajada ubicada en Caracas, según confirmaron fuentes del Departamento de Estado a agencias.

Dogu se desempeñará como encargada de negocios de la Unidad de Asuntos de Venezuela y trabajará con personas del sector público y privado, así como con la sociedad civil, para impulsar el plan de tres fases planteado por el secretario de Estado Marco Rubio, designado por Trump como Presidente y el Secretario para Venezuela, según se informó.

"Acabo de llegar a Venezuela. Mi equipo y yo estamos listos para trabajar", afirmó Dogu en un mensaje en X.

La llegada de la diplomática de alto nivel representa la antesala a un posible restablecimiento de relaciones bilaterales en medio de un proceso de transición conversado por el gobierno de EEUU y el régimen de Venezuela y que avanza entre marcha y contramarcha.

Acabo de llegar a Venezuela. Mi equipo y yo estamos listos para trabajar. – LFD pic.twitter.com/6N5df9Afd0 — Embajada de los EE.UU., Venezuela (@usembassyve) January 31, 2026

Misión diplomática y plan en Venezuela

Según el plan de Rubio, EEUU requiere para Venezuela una primera etapa de estabilización, otra de recuperación y finalmente la transición democrática, cuyo impulso estará a cargo de Dogu.

Las relaciones con el país suramericano entran en una nueva fase con la reapertura de la misión diplomática estadounidense, al cumplirse el primer mes de la captura de Maduro por fuerzas militares estadounidenses, el 3 de febrero próximo

La administración de EEUU ha dado su apoyo a la jefa encargada del régimen Delcy Rodríguez, cuya visita se espera próximamente en Washington.

Trump se reunió con la líder de la oposición y Nobel de la Paz 2025 María Corina Machado 15 de enero pasado en la capital y abordaron el tema situación política en Venezuela con miras a la transición.

