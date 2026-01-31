Rubio presenta una defensa "muy firme" sobre la política de EEUU en Venezuela

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, testifica durante una audiencia del Comité de Relaciones Exteriores del Senado para examinar la política estadounidense hacia Venezuela en el Capitolio en Washington, DC, el 28 de enero de 2026.

CARACAS. - La comparecencia del secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado desglosó la política que la Administración de Donald Trump seguirá en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro , y su esposa, el pasado 3 de enero.

Rubio insistió en que el objetivo es lograr una Venezuela democrática, estable, próspera y aliada, “con elecciones verdaderamente libres y justas”. En este sentido, el funcionario reconoció el 28 de enero que se trata de un proceso complejo.

Diplomacia Rubio conversa con el cardenal Parolin sobre Venezuela y la libertad religiosa a nivel mundial

"No estoy aquí para decirles que esto vaya a ser fácil o sencillo. Lo que digo es que, en tres semanas y media, casi cuatro, estamos mucho más avanzados en este proyecto de lo que pensábamos que estaríamos", aseguró.

Asimismo, el exsenador republicano dijo que el Gobierno de los EEUU está logrando “avances buenos y decentes”.

A su vez, ratificó las tres fases trazadas para Venezuela: estabilidad, recuperación y transición.

El primer aspecto, insistió, buscar impedir el colapso del país luego de la caída de Maduro y evitar una guerra civil o una crisis migratoria masiva. Estados Unidos defiende el diálogo directo con Delcy Rodríguez, jefa encargada de la Administración chavista, y mantiene el control sobre las sanciones petroleras.

En este sentido, el funcionario puntualizó que Delcy Rodríguez "es muy consciente del destino de Maduro". De allí que el Gobierno estadounidense cree que los intereses de la dirigente “coinciden con el avance de nuestros objetivos clave".

En cuanto a la recuperación, Rubio se refirió a la reactivación de la economía con la participación de empresas estadounidenses en los sectores eléctrico y petrolero.

Durante su presentación, el funcionario dijo que se han realizado ventas por 500 millones de dólares en crudo: 300 millones entregados a Venezuela y 200 millones retenidos en una cuenta bancaria en Catar. Esto último, dijo, busca garantizar su empleo en beneficio del pueblo venezolano y atacar la corrupción.

Miguel Ángel Martín, expresidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en el exilio, señala al DIARIO LAS AMÉRICAS que el secretario de Estado “presentó una defensa muy firme sobre la política estadounidense hacia Venezuela tras la operación militar que realizó del 3 de enero”.

A su juicio, de manera muy clara, Rubio dejó ver que la Operación de Resolución Absoluta desplegada por el Pentágono no es una acción de guerra y que no se están planificado nuevas operaciones militares inmediatas.

“Al final, eso fue un ataque cinético que hizo los Estados Unidos cumpliendo con su derecho a la defensa de los intereses norteamericanos, tal como se había explicado en un en una presentación previa ante el Congreso, incluso antes de la operación”, señala el jurista.

Para Martín, el secretario de Estado supo responder preguntas difíciles sobre la legalidad, el costo, las metas y las consecuencias de la operación en Caracas.

“Rubio estableció que todo se encontraba dentro del margen de la legalidad, de acuerdo a las leyes americanas y en base a los intereses de Estados Unidos. Esto tomando en cuenta que el régimen venezolano afectaba la seguridad de los Estados Unidos por las operaciones de narcotráfico y sus relaciones con grupos irregulares y países que albergan a estos”, añade.

Enfatiza que Venezuela, bajo el régimen de Hugo Chávez y después de Maduro, se convirtió en un en un problema para la democracia y la estabilidad no solo de Estados Unidos, sino de la región.

Asegura que EEUU entiende la naturaleza del régimen que enfrenta y, que, por lo pronto, Delcy Rodríguez “es un actor funcional” en lo inmediato.

Riesgo hemisférico

Tras la comparecencia en el Congreso, la senadora republicana María Elvira Salazar agradeció al secretario Rubio la posición sobre Venezuela.

“Durante demasiado tiempo, Washington ignoró a nuestro hemisferio mientras un régimen narcoterrorista sembraba el caos que nos afecta aquí en casa. Es bueno tener por fin un presidente que se toma en serio la seguridad de nuestra región y que enfrenta a los terroristas directamente”, dijo Salazar en la red social X.

Agregó que el hemisferio, y Estados Unidos “están más seguros cuando los narcoterroristas están tras las rejas y se aplica la ley estadounidense”.

Según Rubio, disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) “operan impunemente desde territorio de Venezuela, controlan el territorio”.

La representante Salazar expresó que confía plenamente en la Administración Trump y en el plan del secretario Rubio para una Venezuela democrática.

“La lucha por la libertad en nuestro hemisferio corre por las venas de Marco Rubio, y la libertad y la prosperidad del pueblo venezolano son la esencia de su labor. Hoy, el pueblo venezolano está más cerca que nunca de celebrar elecciones libres y justas, y confío en que la democracia será restaurada”, aseveró.

Tras las afirmaciones de Rubio en el Senado, Antonio de La Cruz, presidente de Inter American Trends, señaló que “Venezuela no vive una transición moral. Vive una transición administrada por poder duro. Quien no entienda eso, está leyendo mal el momento histórico”.

El analista venezolano destaca en la red social X que

la operación del 3 de enero envió un mensaje global: Solo Estados Unidos puede ejecutar intervenciones de alta precisión con control total del resultado.

Cita con María Corina Machado

La noche del 28 de enero, la líder venezolana María Corina Machado agradeció la conversación con Rubio.

En sus redes sociales, dijo que el encuentro confirmó la prioridad que el Gobierno de Trump “le ha asignado a las amenazas, desafíos y oportunidades que tenemos en las Américas y muy especialmente en Venezuela”.

CITA MARÍA CORINA MACHADO-MARCO RUBIO La líder venezolana María Corina Machado agradeció la reunión que sostuvo con el secretario de Estado, Marco Rubio, el 28 de enero. Tras el encuentro, dijo que su país tiene en el presidente Donald Trump a un gran aliado Prensa María Corina Machado

Indicó que, tras 27 años de “devastación criminal”, se requiere que todos los venezolanos entreguen su talento y esfuerzo “para construir una gran nación con instituciones democráticas robustas, libertad y dignidad, a la cual nuestros hijos puedan volver”.

Machado señaló que el futuro de Venezuela se logrará con el respaldo de aliados “genuinos”.

El jurista Miguel Ángel Martín resalta las afirmaciones de Marco Rubio al reconocer a la Premio Nobel de la Paz “como una figura valiosa de la oposición venezolana, entre otras figuras de la oposición y que seguramente va a ser una persona muy importante en el devenir del proceso de reconstrucción de la democracia del país”.

FUENTE: Con información del DIARIO LAS AMÉRICAS/AFP/CNN/Infobae