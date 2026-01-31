Soledad, frío y encierro extremo: así describe exnarcotraficante colombiano la cárcel de Maduro

Vista del Centro de Detención Metropolitano, donde se encuentra recluido el derrocado dictador venezolano Nicolás Maduro, en el distrito de Brooklyn, en la ciudad de Nueva York, el 4 de enero de 2026.

BOGOTÁ.— El exnarcotraficante colombiano Carlos Lehder , cofundador del cartel de Medellín, reveló detalles sobre las condiciones extremas del Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn , la misma prisión federal donde se encuentra detenido Nicolás Maduro tras su captura el pasado 3 de enero en Caracas.

En entrevista con Revista Semana, Lehder, quien estuvo recluido allí durante dos semanas en 2018, describió el lugar como “el infierno en la tierra” y “el planeta negro” .

Afirmó que la noticia de la llegada de Maduro lo llevó a revivir su propia experiencia. “Mi primer recuerdo: 20 de julio de 1988, cuando el juez federal de la Corte de Jacksonville, Florida, me sentenció a dos sentencias diferidas: una, a 135 años de prisión. Otra, una cadena perpetua”, narró.

El exnarco recordó que asumió que moriría en una prisión estadounidense, lejos de su familia y de su país. “No fue fácil, eso sí lo puedo decir”, afirmó.

Una cárcel federal de máxima seguridad

El penal de Brooklyn, ubicado en Sunset Park, alberga a unos 1,300 reclusos, en su mayoría acusados de narcotráfico y terrorismo. Por allí han pasado figuras como Joaquín “El Chapo” Guzmán y miembros de Al Qaeda. “Es una cárcel federal, no una penitenciaría”, precisó Lehder.

Se trata de un centro permanentemente activo, que recibe y traslada detenidos 24 horas al día. Según relató, los reclusos reciben atención médica inmediata al ingresar, tres comidas diarias y ropa suficiente, incluyendo zapatos. El economato permite compras semanales de hasta 100 dólares.

Pero tras los ataques del 11 de septiembre, la seguridad llegó a niveles extremos. “Un piso entero fue reconstruido y convertido a un altísimo nivel de seguridad antiterrorista”, relató el exnarco. Allí existen celdas individuales “tipo caja fuerte”, sin contacto humano, sin televisión y con visitas estrictamente limitadas a los abogados. “Menos visitas conyugales”, subrayó.

Es en ese sector donde, según Lehder, permanecerá Nicolás Maduro “hasta que termine su juicio dentro de uno o dos años”.

Régimen extremo de aislamiento

El exjefe del cartel de Medellín explicó que incluso rutinas básicas como ducharse se realizan bajo vigilancia total. “Mientras uno se ducha, el detenido puede usar una máquina de afeitar exclusivamente durante cuatro minutos y bajo una constante observación”, dijo.

El reglamento permite tres salidas semanales al “patio”, de apenas tres horas cada una, incluso en invierno. “En esta época, en Nueva York, la temperatura está bajo cero. ¿Cuánto se divierte uno en un patio enrejado, supervisado, a las cinco de la madrugada, cuando a uno lo levantan con semejante frío?”, cuestionó Lehder. “A eso se expone Nicolás Maduro”.

Afirmó que en esta prisión no hay privilegios ni actividades recreativas. La comida suele entregarse directamente en la celda. El aislamiento, afirmó, es lo más devastador: “La celda, generalmente, es de 3 metros por 5 metros cuadrados. Este es un confinamiento solitario hasta que el cuerpo no resista más y perezca”.

Lehder afirmó que leyó a través de Semana el pliego de cargos contra Maduro y concluyó que podría enfrentar “sentencias equivalentes a 11 cadenas perpetuas”.

El colombiano reveló que sobrevivió al aislamiento gracias a la lectura, el ejercicio y técnicas personales de autocontrol. “Me convertí en mi propio psicólogo para aguantar el encierro y la falta de sol”, dijo. Tras 30 años de prisión, afirmó con crudeza: “La cárcel no es un jardín de rosas. Maduro —quizás— no vuelva a ver la libertad”.

FUENTE: COn información de Revista Semana