viernes 12  de  junio 2026
DICTADURA

Canciller cubano Bruno Rodríguez arremete contra Marco Rubio, tras sanciones a CUPET

Durante décadas el régimen ha acaparado el combustible disponible para beneficio de la nomenclatura, las fuerzas represivas y proyectos turísticos, mientras los cubanos soportan prolongados cortes eléctricos y dificultades para acceder a combustibles

José Ramón Machado Ventura, el primer ministro Manuel Marrero Cruz, el ministro de las Fuerzas Armadas, general Álvaro López Miera, y el ministro de Relaciones Exteriores del régimen de Cuba, Bruno Rodríguez.&nbsp;

José Ramón Machado Ventura, el primer ministro Manuel Marrero Cruz, el ministro de las Fuerzas Armadas, general Álvaro López Miera, y el ministro de Relaciones Exteriores del régimen de Cuba, Bruno Rodríguez. 

AFP/Archivo
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El ministro de Relaciones Exteriores del régimen cubano, Bruno Rodríguez, respondió con descalificaciones personales al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, después de que Washington sancionara a la empresa estatal Unión Cuba-Petróleo (CUPET), pieza clave del monopolio energético de La Habana.

Mientras el régimen cubano denunció el reforzamiento "aún más del cerco económico y energético", legisladores republicanos celebraron la medida como un nuevo paso en la política de máxima presión de la Administración de Donald Trump contra el régimen.

Lee además
El Secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio.
PRESIÓN

Marco Rubio anuncia sanciones contra la petrolera estatal cubana CUPET
Frank Rodríguez sostuvo que la medida anunciada por el secretario de Estado, Marco Rubio, impactará directamente a una entidad clave dentro del sistema energético cubano.
ANÁLISIS

Frank Rodríguez: sanciones a CUPET reflejan una presión creciente sobre el régimen cubano

En un mensaje publicado en la red social X, Rodríguez acusó a Rubio de actuar por "ambiciones de conquista", "aspiraciones presidenciales" y "sentimientos vengativos", antes de afirmar que el jefe de la diplomacia estadounidense recurre a "mentiras usuales y vulgares, de lo más agresivo, inculto y rabioso entre los enemigos de Cuba".

La reacción del ministro llegó pocas horas después de que el Departamento de Estado anunciara la inclusión de CUPET en la lista de entidades sancionadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/BrunoRguezP/status/2065174892958622052&partner=&hide_thread=false

Al anunciar la medida, Rubio afirmó que "al igual que todos los recursos de la Isla, la energía ha sido utilizada durante mucho tiempo por el Gobierno comunista de Cuba como un arma, tanto para la represión como para alimentar la cleptocracia del régimen en beneficio propio".

El secretario de Estado añadió que la cúpula gobernante ha desviado recursos energéticos para enriquecerse mediante la reventa de combustibles y garantizar el abastecimiento de los aparatos militar, de inteligencia y represivo, mientras la población enfrenta apagones y escasez.

La designación de CUPET fue realizada bajo la Orden Ejecutiva 14404, firmada por Trump el pasado 1 de mayo, que autoriza sanciones contra personas y entidades vinculadas con la represión en Cuba y con actividades consideradas una amenaza para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos.

Según el Departamento de Estado, durante décadas el régimen ha acaparado el combustible disponible para beneficio de la nomenclatura, las fuerzas represivas y proyectos turísticos, mientras los cubanos soportan prolongados cortes eléctricos y dificultades para acceder a combustibles.

La Habana insiste en denunciar un "genocidio"

La respuesta del Gobierno cubano no se limitó a la Cancillería.

El viceprimer ministro y responsable de la cartera de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Oscar Pérez-Oliva, calificó la sanción contra CUPET como una profundización del "cerco energético" y acusó a Washington de cometer un supuesto "genocidio" contra el pueblo cubano.

La nueva sanción amplía la lista de entidades estatales y funcionarios cubanos castigados por Estados Unidos, entre ellos el gobernante Miguel Díaz-Canel.

Respaldo republicano a la nueva sanción

La decisión recibió un inmediato respaldo de congresistas republicanos.

El representante Mario Díaz-Balart felicitó al presidente Donald Trump y a Marco Rubio por la medida y aseguró que ambos conocen perfectamente "la naturaleza del régimen en Cuba".

"Los felicito por una vez más demostrar un verdadero liderazgo estadounidense y utilizar todas las herramientas a nuestro alcance para exigirle al régimen de Castro que rinda cuentas por sus crímenes", escribió en X.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MarioDB/status/2065127305270485064&partner=&hide_thread=false

Díaz-Balart añadió que la sanción envía un mensaje claro a las dictaduras del hemisferio y sentenció que "los días de estas dictaduras asesinas en nuestro hemisferio están contados".

Por su parte, el senador Rick Scott agradeció la decisión del secretario de Estado y afirmó que Washington debe "cortar todos los recursos que sostienen a este malvado régimen comunista cubano".

"El pueblo de Cuba merece libertad y democracia, y nuestro mundo será un lugar más seguro cuando caiga esta dictadura ilegítima", sostuvo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RepCarlos/status/2065188686564560996&partner=&hide_thread=false

El congresista Carlos Giménez también respaldó la medida y escribió: "¡Que no quepa duda, Cuba es la siguiente! Máxima presión para aniquilar la brutal dictadura que oprime y humilla al pueblo cubano".

Además, advirtió que "los países y empresas que sigan apoyando al régimen cubano rendirán cuentas".

FUENTE: Con información de Diario de Cuba

Temas
Te puede interesar

Condado de Miami-Dade revoca licencia de empresa que pretendía exportar petróleo a Cuba

Juez abre nueva investigación contra José Luis Rodríguez Zapatero por fraude fiscal

El arco minero: donde también se decide el futuro estratégico de Venezuela

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El Mundial de Norteamérica 2026 hace historia al ser el primero con tres países anfitriones.
FÚTBOL

Estos son los juegos para hoy en el Mundial

Foto de archivo durante el gobierno de Joe Biden, donde cientos de miles de niños llegaron a EEUU a través de bandas criminales.
JUSTICIA

Gobierno de Trump localiza e identifica a 146.000 niños inmigrantes "perdidos"

Dariel Fernández, recaudador de impuestos del condado de Miami-Dade. 
FLORIDA

Condado de Miami-Dade revoca licencia de empresa que pretendía exportar petróleo a Cuba

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca, el 11 de junio de 2026.
GUERRA

Trump anuncia un "gran acuerdo" con Irán, pero mantiene bloqueo naval hasta la firma del pacto

Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma  
DELITO

España: Identifican a 5 menores de 11 y 12 años por agresión sexual a compañera de clase

Te puede interesar

Magic Kingdom, Walt Disney World, Orlando, Florida.
VERANO 2026

Florida se ubica en el 18 entre los mejores estados para viajes económicos por carretera

Por CÉSAR MENÉNDEZ
Bote involucrado en el caso judicial que enfrenta el empresario inmobiliario George Pino.
AVANZA JUICIO

¿Accidente o negligencia? El juicio a George Pino llega a su momento decisivo en Miami-Dade

El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero envuelto en varios casos judiciales. 
ESPAÑA

Juez abre nueva investigación contra José Luis Rodríguez Zapatero por fraude fiscal

José Ramón Machado Ventura, el primer ministro Manuel Marrero Cruz, el ministro de las Fuerzas Armadas, general Álvaro López Miera, y el ministro de Relaciones Exteriores del régimen de Cuba, Bruno Rodríguez. 
DICTADURA

Canciller cubano Bruno Rodríguez arremete contra Marco Rubio, tras sanciones a CUPET

La antigua discoteca Pulse.
MEMORIA

Orlando conmemora una década de la masacre de Pulse con homenajes a las 49 víctimas