Canciller cubano Bruno Rodríguez arremete contra Marco Rubio, tras sanciones a CUPET

José Ramón Machado Ventura, el primer ministro Manuel Marrero Cruz, el ministro de las Fuerzas Armadas, general Álvaro López Miera, y el ministro de Relaciones Exteriores del régimen de Cuba, Bruno Rodríguez.

El ministro de Relaciones Exteriores del régimen cubano, Bruno Rodríguez, respondió con descalificaciones personales al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, después de que Washington sancionara a la empresa estatal Unión Cuba-Petróleo (CUPET), pieza clave del monopolio energético de La Habana.

Mientras el régimen cubano denunció el reforzamiento "aún más del cerco económico y energético", legisladores republicanos celebraron la medida como un nuevo paso en la política de máxima presión de la Administración de Donald Trump contra el régimen.

En un mensaje publicado en la red social X, Rodríguez acusó a Rubio de actuar por "ambiciones de conquista", "aspiraciones presidenciales" y "sentimientos vengativos", antes de afirmar que el jefe de la diplomacia estadounidense recurre a "mentiras usuales y vulgares, de lo más agresivo, inculto y rabioso entre los enemigos de Cuba".

La reacción del ministro llegó pocas horas después de que el Departamento de Estado anunciara la inclusión de CUPET en la lista de entidades sancionadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/BrunoRguezP/status/2065174892958622052&partner=&hide_thread=false El Secretario de Estado del régimen estadounidense, por ambiciones de conquista, aspiraciones presidenciales y sentimientos vengativos de la claque elitista que impulsó su carrera política, ahora refuerza aún más el cerco económico y energético contra #Cuba.



Para justificarlo,… pic.twitter.com/T0Ti7tzJr8 — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) June 11, 2026

Al anunciar la medida, Rubio afirmó que "al igual que todos los recursos de la Isla, la energía ha sido utilizada durante mucho tiempo por el Gobierno comunista de Cuba como un arma, tanto para la represión como para alimentar la cleptocracia del régimen en beneficio propio".

El secretario de Estado añadió que la cúpula gobernante ha desviado recursos energéticos para enriquecerse mediante la reventa de combustibles y garantizar el abastecimiento de los aparatos militar, de inteligencia y represivo, mientras la población enfrenta apagones y escasez.

La designación de CUPET fue realizada bajo la Orden Ejecutiva 14404, firmada por Trump el pasado 1 de mayo, que autoriza sanciones contra personas y entidades vinculadas con la represión en Cuba y con actividades consideradas una amenaza para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos.

Según el Departamento de Estado, durante décadas el régimen ha acaparado el combustible disponible para beneficio de la nomenclatura, las fuerzas represivas y proyectos turísticos, mientras los cubanos soportan prolongados cortes eléctricos y dificultades para acceder a combustibles.

La Habana insiste en denunciar un "genocidio"

La respuesta del Gobierno cubano no se limitó a la Cancillería.

El viceprimer ministro y responsable de la cartera de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Oscar Pérez-Oliva, calificó la sanción contra CUPET como una profundización del "cerco energético" y acusó a Washington de cometer un supuesto "genocidio" contra el pueblo cubano.

La nueva sanción amplía la lista de entidades estatales y funcionarios cubanos castigados por Estados Unidos, entre ellos el gobernante Miguel Díaz-Canel.

Respaldo republicano a la nueva sanción

La decisión recibió un inmediato respaldo de congresistas republicanos.

El representante Mario Díaz-Balart felicitó al presidente Donald Trump y a Marco Rubio por la medida y aseguró que ambos conocen perfectamente "la naturaleza del régimen en Cuba".

"Los felicito por una vez más demostrar un verdadero liderazgo estadounidense y utilizar todas las herramientas a nuestro alcance para exigirle al régimen de Castro que rinda cuentas por sus crímenes", escribió en X.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MarioDB/status/2065127305270485064&partner=&hide_thread=false With President Trump and Secretary Rubio, there is no confusion or doubt about the nature of the regime in Cuba. They know exactly what they're dealing with.



I commend them for once again demonstrating true American leadership and using every tool at our disposal to hold the… https://t.co/5fem2LcPyY — Mario Díaz-Balart (@MarioDB) June 11, 2026

Díaz-Balart añadió que la sanción envía un mensaje claro a las dictaduras del hemisferio y sentenció que "los días de estas dictaduras asesinas en nuestro hemisferio están contados".

Por su parte, el senador Rick Scott agradeció la decisión del secretario de Estado y afirmó que Washington debe "cortar todos los recursos que sostienen a este malvado régimen comunista cubano".

"El pueblo de Cuba merece libertad y democracia, y nuestro mundo será un lugar más seguro cuando caiga esta dictadura ilegítima", sostuvo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RepCarlos/status/2065188686564560996&partner=&hide_thread=false Make no mistake, #Cuba is next!



Maximum pressure to annihilate the brutal dictatorship that oppresses & humiliates the Cuban people.



Countries & enterprises that continue to enable the regime in Cuba will be held to account! https://t.co/LTNpeARZjf — Rep. Carlos A. Gimenez (@RepCarlos) June 11, 2026

El congresista Carlos Giménez también respaldó la medida y escribió: "¡Que no quepa duda, Cuba es la siguiente! Máxima presión para aniquilar la brutal dictadura que oprime y humilla al pueblo cubano".

Además, advirtió que "los países y empresas que sigan apoyando al régimen cubano rendirán cuentas".

FUENTE: Con información de Diario de Cuba