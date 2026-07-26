domingo 26  de  julio 2026
SEGURIDAD

Panamá niega la presencia del Clan del Golfo o de irregulares colombianos en su territorio

Frank Ábrego, ministro de Seguridad Pública, afirmó que no tiene información de las agencias de inteligencia de Colombia sobre el éxodo de criminales a Panamá

El ministro de Seguridad Pública de Panama, Fran Ábrego, (Ministerio de Seguridad Pública)

El ministro de Seguridad Pública de Panama, Fran Ábrego, (Ministerio de Seguridad Pública)

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CIUDAD DE PANAMÁ -- El ministro de Seguridad Pública de Panamá, Frank Ábrego, aseguró este domingo que en el territorio panameño no existe la presencia del Clan del Golfo ni de la guerrilla ni de paramilitares de Colombia, país con el que comparte la espesa frontera selvática del Darién.

En una entrevista difundida por la cadena Telemetro, el titular del Ministerio de Seguridad Pública fue interrogado sobre una publicación de la revista colombiana Semana, que cita fuentes de inteligencia que le habrían revelado que capos del Clan del Golfo y de las disidencias de las FARC se estarían refugiando en Panamá.

Lee además
La AGC, brazo armado del Clan del Golfo que se enfrenta a bandas ligadas al Tren de Aragua, pintan grafitis en las casas colombianas
PARAMILITARES

Colombia: Clan del Golfo abandona diálogo nacional tras encuentro Petro -Trump
Agentes de policía durante un operativo
Investigación

EEUU acusa al líder del Clan del Golfo, alias 'Chiquito malo' por cargos de terrorismo

“Oficialmente nosotros no hemos recibido ninguna información al respecto”, declaró Ábrego, que señaló que las autoridades de Panamá mantienen una “comunicación directa con 16 organizaciones de inteligencia que maneja Colombia, igual que hay fuentes como Ameripol o la Combifron”, la Comisión Binacional Fronteriza de ambos países.

Ábrego señaló, empero, que la revista Semana “tiene muy buenas fuentes de información” y que probablemente exista “información de inteligencia” que no le ha llegado aún a Panamá porque está siendo validada.

Además, dijo estar al tanto también de unas declaraciones del presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, que dijo en un acto público que miembros del Clan del Golfo estarían huyendo a Panamá.

“Les doy un mensaje a los bandidos del Clan del Golfo, que dicen que hay unos que salieron corriendo a Panamá; les aconsejo que se vayan más lejos, porque qué clase de correteada la que les voy a pegar y van a saber lo duro que muerde el tigre”, declaró De la Espriella, según informaron el jueves pasado medios panameños que difundieron un vídeo del gobernante electo.

En Colombia sí, pero en Panamá no

Ábrego aseguró que en Panamá no hay presencia del Clan del Golfo, considerada la mayor organización criminal de Colombia, dedicada principalmente al narcotráfico pero también al tráfico de migrantes, minería ilegal y extorsión.

“Así es”, respondió Ábrego al ser preguntado sobre que sí “hay Clan del Golfo del lado colombiano, (pero) no hay Clan del Golfo del lado panameño”.

“Por muchos años” Panamá fue “el área de descanso de la guerrilla colombiana (...) y de los grupos paramilitares”, lo que “produjo grandes alteraciones en la provincia de Darién y en la comarca Guna Yala”, pero “la tarea emprendida por la fuerza pública” a inicios de la década de 2010 "a través de distintas operaciones" llevó "a garantizar que ya no había campamentos de la guerrilla colombiana y de paramilitares y hasta el día de hoy es así”, agregó.

El ministro recordó que a lo largo de la frontera entre Panamá y Colombia existen “tres bases binacionales”, que están “precisamente, frente a algunas de las regiones donde más se siembra la mata de la cocaína del lado colombiano, donde constantemente la Policía de Colombia hace presencia y el Ejército de Colombia igual”.

“Ellos no se han ido de esos lugares y continúan en la lucha contra el Clan del Golfo y cualquier otra organización (...) nosotros estamos presentes, del lado panameño, para la lucha continua en el sitio, nosotros no nos hemos retirado de la frontera”, sostuvo.

Alertas en Panamá con dinero no justificado

De cualquier manera, espetó Ábrego, las autoridades bancarias y de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) de Panamá están alerta ante la posibilidad de la llegada de dinero no justificado, principalmente de Colombia, al sistema financiero panameño.

“Hace dos días me reuní con el jefe de la UAF y empezamos a hablar del seguimiento bancario en el incremento de cuentas que no pudieran justificar esos volúmenes, especialmente si provenían de Colombia o de cualquier otro país de Suramérica, que pudieran estar tratando de hacer depósitos de manera ilegal o que no puedan justificar. La UAF y la Superintendencia de Bancos de Panamá están pendientes a esta información”, aseguró Ábrego.

FUENTE: Con información de EFE

Temas
Te puede interesar

Panamá condena las declaraciones de Daniel Ortega y llama a consultas a su embajador

Panamá anuncia renovación de acuerdo marítimo con China en medio de crisis por puertos en el canal

María Corina Machado anuncia que "no participará en el diálogo entre el chavismo y la oposición en Venezuela"

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El expresidente del Gobierno de España José Luis Zapatero.
ESPAÑA

Zapatero, contra las cuerdas como cerebro y beneficiario en el caso Plus Ultra

La líder opositora venezolana, María Corina Machado, durante su intervención en un encuentro de la oposicion en Panamá.
Política

María Corina Machado anuncia que "no participará en el diálogo entre el chavismo y la oposición en Venezuela"

Imagen referencial. 
EN LA ISLA

Cuba: Descontento social escala en medio de la más cruenta crisis general

Delcy Rodríguez, el secretario del Interior y zar de Energía Doug Burgum y la embajadora Laura Dogu el 04MAR26 en el Palacio de Miraflores.
ENTREVISTA

"Necesidad geopolítica", razón de la presencia estadounidense en Venezuela

Gente se moviliza en una de las calles de Pinar del Río, Cuba.
CRISIS EN ASCENSO

Régimen cubano acusa a EEUU de intentar "apropiarse" de la isla

Te puede interesar

La líder opositora venezolana, María Corina Machado, durante su intervención en un encuentro de la oposicion en Panamá.
Política

María Corina Machado anuncia que "no participará en el diálogo entre el chavismo y la oposición en Venezuela"

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Sede del ayuntamiento de Miami.
MIAMI

Dinner Key, entre la preservación histórica y el interés inmobiliario en Miami

El expresidente del Gobierno de España José Luis Zapatero.
ESPAÑA

Zapatero, contra las cuerdas como cerebro y beneficiario en el caso Plus Ultra

Imagen referencial. 
EN LA ISLA

Cuba: Descontento social escala en medio de la más cruenta crisis general

El buque militar Donald Cook transita por el mar Arábigo mientras un helicóptero MH-60S vuela cerca. Las fuerzas estadounidenses continúan haciendo cumplir estrictamente el bloqueo naval en curso contra Irán.
GUERRA

Mike Waltz: "Trump tiene todas las opciones en la mesa para decidir el próximo paso en la guerra con Irán"