Caravana de migrantes que espera llegar a EEUU es custodiada por la policía en México

La caravana de más de 800 migrantes, especialmente de Centroámerica, descansa en Tapachual, México, antes de seguir rumbo a EEUU (AFP)

TAPACHULA -- La caravana de más de 800 migrantes con destino a Estados Unidos, provenientes en su mayoría de Centroamérica, que el viernes pasado ingresó a México y este domingo llegó al parque Bicentenario de Tapachula, en el estado de Chiapas, fue custodiada por al menos cuatro patrullas y a este convoy policial se le unió una ambulancia.

Este ingreso masivo de migrantes podría estar vinculado al cambio de la correlación de fuerzas en el Congreso de EEUU, que ahora tiene una mayoría de integrantes demócratas tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado, y en espera de que, con ello, las políticas migratorias de la administración Trump puedan ser flexibilizadas.

CRISIS MIGRATORIA Nueva caravana de migrantes parte de Honduras rumbo a EEUU el día de las elecciones legislativas

Las nuevas fuerzas del Parlamento se instalan en enero de 2027 y abren un nuevo escenario político para el presidente Donald Trump, mientras las organizaciones proinmigrantes tienen expectativas sobre un posible freno a las políticas migratorias que consideran de mano dura.

La migración fue una de las principales promesas de campaña política de Trump, tras la política de fronteras abiertas del demócrata Joe Biden, que permitió el ingreso ilegal de más de mil migrantes, de acuerdo con las cifras de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés).

Caravana de migrantes descansa en Tapachula

La caravana de migrantes este domingo se encontraba en el parque Bicentenario Tapachula (sureste del país, en el estado de Chiapas).

El lugar lo escogieron como zona de descanso y para definir los siguientes pasos de las rutas. Al llegar a este punto del territorio mexicano, ya habían recorrido más de 40 kilómetros a pie, con mochilas, niños en brazos y pocas pertenencias.

Juan, migrante de El Salvador, afirmó que este tramo es apenas el comienzo de una larga odisea en la que busca cumplir el llamado "sueño americano".

Dijo que, para muchos, salir de sus países no fue una elección, sino una necesidad ante la violencia, la falta de oportunidades y las condiciones económicas adversas que enfrentan en sus lugares de origen.

Está cansado, pero no mueve la esperanza de poder llegar a Estados Unidos, ya que, en su opinión, el triunfo demócrata representa una luz al final del túnel y estamos seguros de que van a caer las políticas en materia migratoria de Donald Trump.

Ahora, en Tapachula, el reto es continuar el camino hacia el centro y norte de México, con la incertidumbre de qué encontrarán en cada tramo.

Carlos, migrante de Honduras, expresó que confía en que el gobierno de Donald Trump termine y que las políticas antimigratorias queden también abolidas, lo que podría abrir una oportunidad para llegar de manera regular al país vecino.

La caravana migrante permanece en Tapachula, a la espera de continuar su trayecto hacia el norte, mientras las autoridades y organizaciones civiles observan su avance por la frontera sur de México y ofrecen seguridad y apoyo.

Entrada de migrantes no para

Desde Tijuana, la mayor ciudad de la frontera entre México y Estados Unidos, organizaciones que atienden a personas en el contexto de movilidad observan el resultado electoral con cierta esperanza, aunque advierten que sus efectos sobre las comunidades migrantes dependerán de las decisiones que tome la nueva mayoría legislativa y de la respuesta de Trump.

Así lo indicó José María García Lara, director de Movimiento Juventud 2000 y coordinador de la Alianza Migrante de Tijuana, quien consideró que los resultados electorales podrían generar cambios en la política migratoria estadounidense.

“Quizás pueda haber cambios; no lo sabemos realmente. Eso ya queda en manos de los ciudadanos estadounidenses, de lo que están viviendo”, expresó.

El activista señaló que, pese al endurecimiento de la seguridad fronteriza y la baja ocupación de los albergues de Tijuana, continúa la llegada de personas migrantes.

“Siguen llegando aquí; no se visibilizan porque los albergues incluso están semivacíos”, comentó.

Por su parte, José Luis Pérez Canchola, integrante de la Academia Mexicana de Derechos Humanos, señaló que el resultado electoral podría representar un freno a sus políticas.

“Yo siento que hay un rechazo ahorita al presidente Trump por parte de todas las familias migrantes por su discurso discriminatorio. Si esto sucede, pudiera detenerse un poco su persecución de migrantes”, manifestó.

Pérez Canchola afirmó, además, que a diario llegan a México menores deportados separados de sus familias, aunque no aportó cifras oficiales: “Diario llegan uno, dos, tres deportados, desde seis, siete, ocho años, porque los detienen en un parque, en una escuela, en una iglesia”.

FUENTE: Con información de Diario del Sur/EFE