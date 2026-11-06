domingo 8  de  noviembre 2026
ÉXODO

Canarias pide a la UE que intervengue urgentementeel el volumen de llegada de migrantes

El jefe del Ejecutivo autonómico reclama que Bruselas evalúe la situación y movilice los mecanismos de solidaridad

El presidente de las islas Canarias, Fernando Clavijo, (AFP)

El presidente de las islas Canarias, Fernando Clavijo, (AFP)

Por Elena Moreno

SANTA CRUZ DE TENERIFE.- El presidente de las españolas islas Canarias, Fernando Clavijo, remitió una carta al comisario europeo de Asuntos de Interior y Migración, Magnus Brunner, para solicitar una intervención urgente ante la presión migratoria derivada del incremento de las llegadas de personas migrantes por la ruta atlántica.

La iniciativa se produce en un contexto de creciente presión sobre los recursos de primera acogida y los servicios públicos del archipiélago, especialmente en El Hierro, la más occidental de las islas Canarias, informó el gobierno canario.

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El Ejecutivo de las islas calcula que entre el 1 y el 6 de noviembre llegaron al archipiélago 49 embarcaciones con 4,587 personas migrantes y 35 de esos cayucos arribaron a El Hierro.

Un volumen que se registra después de que, en octubre, según datos del Ministerio del Interior español, 6,194 migrantes llegaran a Canarias en 65 cayucos, pateras y lanchas neumáticas, frente a las 3,708 que fueron restadas durante todo el primer trimestre de 2026.

Llamada de auxilio a Europa

Para el presidente autonómico, la situación en El Hierro exige “anticipación y coordinación”, así como la implicación de Europa, con un apoyo efectivo a España, a Canarias y a los dispositivos de acogida "antes de que la presión desborde aún más los recursos de las islas".

Clavijo, que participa en Guadalupe en la Conferencia de Presidentes de las nueve regiones ultraperiféricas (RUP) de la UE, reclamó que Bruselas, en coordinación con el gobierno de España, “evalúe de inmediato la situación, movilice los mecanismos de solidaridad y apoyo previstos en la normativa europea y convoque una reunión urgente para acordar medidas concretas y un calendario de actuación”.

En la carta, Clavijo advirtió de la reactivación de las salidas de embarcaciones desde la costa occidental africana, en particular desde Senegal y Gambia, y del riesgo de que se consoliden nuevos itinerarios, por lo que la respuesta no puede limitarse a gestionar las consecuencias una vez que los cayucos alcanzan las costas canarias.

Pidió también el presidente canario el refuerzo de la cooperación con Marruecos, Mauritania, Senegal y Gambia; la movilización de recursos y agencias europeas competentes en gestión fronteriza, protección internacional y acogida; y la participación directa del gobierno canario en el seguimiento de la respuesta, respetando las competencias del Estado.

Y solicitó una reunión urgente con representantes de la Comisión y de las autoridades españolas para concretar esta intervención y recordó que Canarias es una frontera exterior de la UE, por lo que la situación no puede tratarse como un problema exclusivamente regional o estatal.

“La credibilidad del nuevo Pacto Europeo sobre Migración y Asilo se juega también en Canarias; la solidaridad no puede limitarse a un principio recogido en la legislación europea: debe hacerse efectiva cuando una frontera exterior de la Unión afronta una situación extraordinaria”, escribió Clavijo.

FUENTE: Con información de EFE/Gobierno de Canarias

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