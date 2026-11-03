martes 3  de  noviembre 2026
CRISIS MIGRATORIA

Nueva caravana de migrantes parte de Honduras rumbo a EEUU el día de las elecciones legislativas

Los organizadores convocaron a través de las redes sociales TikTok y WhatsApp para movilizar a decenas de personas con destino a territorio estadounidense

Migrantes parten en una caravana con destino a Estados Unidos a través del paso fronterizo de Corinto desde la terminal de autobuses de San Pedro Sula, a unos 180 km al norte de Tegucigalpa, Honduras, el 3 de noviembre de 2026. (Foto de Orlando SIERRA / AFP)

Migrantes parten en una caravana con destino a Estados Unidos a través del paso fronterizo de Corinto desde la terminal de autobuses de San Pedro Sula, a unos 180 km al norte de Tegucigalpa, Honduras, el 3 de noviembre de 2026. (Foto de Orlando SIERRA / AFP)

AFP
Por María Graterol

TEGUCIGALPA.- Decenas de migrantes se concentraron este martes en San Pedro Sula, al norte de Honduras, para iniciar una nueva caravana con destino a Estados Unidos, en medio de las expectativas por las elecciones legislativas estadounidenses, que definirán el control del Congreso.

Los migrantes expresaron su esperanza de que los resultados electorales modifiquen el panorama político en Washington y favorezcan sus aspiraciones de ingresar a territorio estadounidense.

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Esta es la tercera caravana de migrantes que sale de Honduras desde septiembre. En los recorridos anteriores también participaron ciudadanos de El Salvador, Guatemala, Nicaragua y México, quienes avanzaron hacia la frontera sur estadounidense.

Jesús Carías, de 30 años, explicó que se enteró de la convocatoria a través de las redes sociales y decidió sumarse junto con su esposa y sus tres hijos menores.

El migrante reconoció las dificultades que implica el trayecto y señaló que espera conocer las decisiones que se adopten en Estados Unidos. Carías intentará ingresar por cuarta vez al país.

Advertencias

La convocatoria de estas movilizaciones circula principalmente a través de plataformas como TikTok y WhatsApp. Ante esta situación, el Gobierno de EEUU advirtió que retirará las visas a quienes organicen las caravanas.

La Embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa también se pronunció sobre estas movilizaciones y señaló en la red social X que las caravanas "no tienen ninguna posibilidad de ingresar" a territorio estadounidense.

La Administración de Donald Trump mantiene como prioridad el control de la inmigración irregular y la aplicación de las leyes migratorias en el país.

En ese contexto, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó la semana pasada que, desde enero de 2025, revocó el estatus migratorio de 2,2 millones de extranjeros y aplicó restricciones a los permisos de trabajo.

La salida de esta nueva caravana coincide con una jornada electoral determinante para la política estadounidense, en la que republicanos y demócratas buscan obtener el control del Congreso.

FUENTE: Con información de AFP

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