Causas por delitos contra la niñez aumentan en Paraguay

En la mayoría de los casos, el abuso ocurre a manos de alguien que el niño conoce y en quien confía. (Pixabay)

ASUNCIÓN -- La Fiscalía de Paraguay informó que en los últimos 6 años, abrió casi 111.000 causas por presuntos hechos punibles contra niños y adolescentes, un dato que se difunde la misma jornada en la que se celebra el Día del Niño en esta nación suramericana.

En concreto, el Ministerio Público inició entre enero de 2020 y julio de 2026 unas 110.886 investigaciones relacionadas con la presunta comisión de delitos como el incumplimiento del deber alimentario, la pérdida de integridad sexual o el maltrato físico y psicológico contra menores.

“El incumplimiento del deber legal alimentario concentra la mayor cantidad, con 48.832 causas, aproximadamente el 44 % del total. Le sigue el abuso sexual en niños, con 21.839 causas, equivalentes a cerca del 19,7 %", refirió la Fiscalía en un comunicado.

De igual forma, se abrieron 13.564 investigaciones “por violación del deber de cuidado o educación, 13.379 por pornografía relativa a niños y adolescentes y 9.983 por maltrato de niños y adolescentes bajo tutela”, se detalla en el texto.

Cifra no significa número de víctimas

Con todo, la Fiscalía paraguaya aclaró que estas cifras, si bien permiten “dimensionar” las diferentes situaciones a las que se enfrentan los niños en el país, “corresponden a causas ingresadas” y no deben interpretarse como cantidad de víctimas.

“Tampoco permiten por sí solas establecer las circunstancias particulares de cada hecho, responsabilidades penales o el resultado de las investigaciones”, prosiguió.

La Fiscalía recordó que la protección integral a los niños y adolescentes “requiere una respuesta articulada de las familias, las comunidades y las instituciones, así como una intervención especializada que preserve la dignidad, privacidad y derechos de estos”.

Paraguay celebra el Día del Niño cada 16 de agosto, en una fecha especial para este país suramericano, pues recuerda también la Batalla de Acosta Ñú, de 1869, durante la Guerra de la Triple Alianza (1864-1870), en la que los paraguayos se enfrentaron a una coalición compuesta por ejércitos de Argentina, Brasil y Uruguay.

Según diversos historiadores locales, unos 3.500 niños y adolescentes paraguayos, disfrazados con barbas falsas, participaron de este combate usando palos y armas defectuosas, perdió la vida la mayoría de ellos en uno de los episodios más trágicos de la contienda.

Las niñas son monedas de cambio

Uno de los graves problemas que enfrentan las niñas y adolescentes en Paraguay es el matrimonio infantil. En la actualidad, más de 8.000 son forzadas a casarse con un hombre mayor debido a la presión de padres, familiares y la precariedad económica. La situación se vive especialmente en las comunidades indígenas y rurales de este país suramericano.

La ONG Plan Internacional de Paraguay se ocupa de esta situación y su representante, Noelia Errecarte, dice que el problema es visto como normal, “incluso es visto como una solución para salir de la pobreza, casi como un destino natural”.

Errecarte explica que una adolescente que termina en pareja con un hombre mayor sufre distintos abusos, no mejora su vida y, por el contrario, empeora, porque “además de poner un fin temprano a su niñez, la inserta en un hogar donde no se desarrollará económicamente o intelectualmente”.

“El cuerpo de las niñas, la vida de las niñas, es visto casi en algunos casos como moneda de intercambio o bien como un objeto reproductivo y de consumo para muchos hombres. Ese enfoque, esa forma de ver la realidad, todavía es aceptado como válido en muchas comunidades de Paraguay", añadió.

La ONG puntualiza que esas uniones son las peores formas de abuso hacia los derechos de las niñas, que tienen el derecho a crecer; no tienen por qué seguir siendo forzadas a convertirse en madres y esposas antes de tiempo.

Jurídicamente, hay una contradicción porque si bien las leyes protegen a los niños y adolescentes y reconocen una vida libre de violencia, también lo es, que “el Código Civil mantiene un artículo que admite la excepción legal para la edad de matrimonio", lo que autoriza en la práctica las uniones entre adultos y adolescentes, advirtió Errecarte.

Destaca que eso deja abierta la puerta para el “robo de la infancia a miles de niñas, especialmente las de comunidades deprimidas económicamente, donde ocurre con mayor frecuencia este fenómeno”.

FUENTE: Con información de EFE/Efeminista