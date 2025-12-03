miércoles 3  de  diciembre 2025
SENTENCIA EJEMPLAR

Maestro de Florida recibe condena de 135 años por pornografía infantil y abuso animal

El hallazgo de material ilícito en la red de una academia escolar y videos de bestialismo con una mascota familiar derivaron en la sentencia de más de un siglo de prisión

David Robert McKeown.

David Robert McKeown.

VOLUSIA COUNTY
Por Daniel Castropé

MIAMI.— Un docente del condado Volusia, identificado como David Robert McKeown, deberá cumplir una pena de 135 años en el Departamento de Correcciones de Florida tras ser hallado culpable de posesión de pornografía infantil y conducta sexual con un animal.

La resolución judicial, emitida por el juez de circuito A. Christian Miller, pone fin a un proceso penal iniciado por alertas cibernéticas que revelaron la doble vida del educador.

Postura de la Fiscalía

El anuncio oficial sobre la condena estuvo a cargo del fiscal general de Florida, James Uthmeier, quien describió los crímenes como actos de profunda depravación.

La autoridad estatal subrayó la importancia del fallo tras señalar que el sistema judicial busca siempre la sanción más severa posible para aquellos individuos que causan daño a niños inocentes o animales indefensos.

Rastreo digital

El caso cobró relevancia cuando el Departamento de Policía de Holly Hill recibió una pista clave a través de la plataforma social Discord.

Las pesquisas posteriores confirmaron que McKeown trabajaba como profesor en la Academia UBIC y aprovechaba la conexión wifi de la institución para el envío y recepción de material de abuso sexual infantil durante el horario de clases.

Además de la evidencia digital recolectada en la escuela, los investigadores localizaron archivos de video donde el acusado aparecía mientras abusaba sexualmente de la mascota familiar, hecho que derivó en su arresto inmediato.

Cargos y medidas cautelares

La Oficina del Fiscal Estatal sustentó la acusación con múltiples pruebas que derivaron en un cargo por posesión agravada de pornografía infantil, dieciocho cargos por posesión simple y seis por conducta sexual con un animal.

Al momento de dictar sentencia, el juez Miller designó formalmente a McKeown como delincuente sexual.

Como medida de protección adicional, el magistrado estableció que el convicto tendrá prohibida la posesión de cualquier animal una vez que cumpla su extensa pena en prisión.

