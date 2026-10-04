domingo 4  de  octubre 2026
MODA

Lacoste toma París para presentar la colección primavera-verano 2027

La pista central Philippe Chatrier de París, sede del Roland Garros, fue escenario del desfile de la marca francesa

El año que viene se cumple el centenario de la creación del cocodrilo, emblema de la firma, y que nació seis años antes de que se fundara Lacoste

El año que viene se cumple el centenario de la creación del cocodrilo, emblema de la firma, y que nació seis años antes de que se fundara Lacoste

Captura de pantalla/Insagram/@lacoste

PARÍS.- Nacida en un universo deportivo, el del tenis, Lacoste presentó este domingo en la capital francesa su colección para la primavera-verano de 2027. Propuestas de lo más urbanas, con impermeables, trajes sastre para llevar holgados y, como no podían faltar, polos de piqué, la mayoría oversize.

El desfile, en el que se han desvelado 'looks' para mujer y hombre, como es costumbre en la marca, tuvo lugar una vez más en la pista central Philippe Chatrier -en este caso descubierta- del estadio de Roland Garros, en la capital francesa.

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La colección se presentó bajo la epitáfica frase de Garros “la victoria es de quien más persevera”, y sobre una pasarela con forma de infinito 8, número fetiche para los chinos al asociarlo con la fortuna.

La directora creativa de Lacoste, la griega Pelagia Kolotouros, se inspiró en “el momento en que el tenis dejó de ser un uniforme de rigor para convertirse en expresión de individualidad”, como han señalado desde la firma.

Colección para todos los gustos

Faldas semiplisadas, polos ajustados acompañando a pantalones largos, vestidos estampados, chándales con tacones y camisetas con motivos gráficos fueron algunas de las propuestas que se han igualmente visto.

Superposiciones, como por ejemplo polos sobre camisetas técnicas de manga larga, también estarán de moda la primavera del año próximo.

En el apartado de colores, verdes, tierra, incluido como no podía faltar el de la tierra batida de Roland Garros; azul cobalto, amarillos y plata.

Los tejidos fueron ligeros, en general, con algodones y lanas frías, con un punto jersey más fresco y cómodo; y sedas. Tradición y modernidad, gracias a materiales tecnológicos; con una receta que sigue funcionando en Lacoste.

En cuanto a los accesorios, calzado deportivo de última generación, zapatos de tacón con cordones, colgantes metalizados alrededor del cuello y un modelo de bolso drapeado y flexible son los complementos a destacar.

Una instantánea de Irving Penn, fotógrafo cuyo trabajo -en moda, principalmente- se celebra estos meses en la capital francesa con una exposición en la Casa Europea de la Fotografía, inspira el mencionado bolso. Lo mismo ocurre con el motivo que figura en camisetas.

El año que viene se cumple el centenario de la creación del cocodrilo, emblema de la firma, y que nació seis años antes de que se fundara Lacoste.

Más de París

Por otro lado, mañana lunes tendrán lugar los desfiles de Gabriela Hearst, Zimmermann y Chanel, que cerrará la jornada con las últimas propuestas de Mathieu Blazy.

Igualmente, aunque fuera del calendario oficial, se presentarán las novedades para el verano del año que viene de Longchamp e Isabel Sanchis.

La valenciana permanecerá hasta mañana en el Ritz, con la colección que mostró en septiembre durante la semana de la moda de Madrid.

FUENTE: EFE

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