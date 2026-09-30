miércoles 30  de  septiembre 2026
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Conoce el vínculo que Shakira comparte con la agrupación Masaka Kids Africana

Aunque Joseph y Brighton bailaron como parte de Ghetto Kids en la presentación de Shakira en la Copa del Mundo, los niños realmente pertenecen a la academia Masaka Kids Africana

Joseph y Brighton, los integrantes de Masaka Kids Africana que bailaron junto a Ghetto Kids con Shakira en el Mundial.&nbsp;

Joseph y Brighton, los integrantes de Masaka Kids Africana que bailaron junto a Ghetto Kids con Shakira en el Mundial. 

Cotesía/New Concept PR
Por Sofía Calvo

MIAMI.- Hay historias que comienzan con una oportunidad y terminan convirtiéndose en algo mucho más grande. Esta es la historia de Joseph y Brighton, dos niños ugandeses de Masaka Kids Africana que terminaron compartiendo momentos con Shakira durante uno de los proyectos internacionales más importantes de sus vidas.

Todo comenzó cuando Ghetto Kids les pidió un favor, que Joseph y Brighton viajaran con ellos a Miami para participar en unas actividades. Masaka Kids Africana aceptó que los niños acompañaran a sus amigos, sin saber inicialmente cuál sería el proyecto en el que acabarían participando y fue allí donde supieron que formarían parte de un proyecto con Shakira.

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En aquel momento, para Masaka Kids Africana pesaron más la amistad, la lealtad y el respeto que la oportunidad de aprovechar aquel momento para dar visibilidad a su propio nombre y también sintieron que estaban representando en realidad a todos los niños de Uganda.

Reencuentro

La historia continuó cuando posteriormente los dos niños viajaron para participar en las actividades relacionadas con el Copa del Mundo y volvieron a compartir momentos con Shakira.

Durante aquella experiencia nació una relación muy especial entre la artista y los niños.

Cuando Joseph y Brighton regresaron a Uganda, Shakira quiso volver a contactar con ellos y para ello tuvo que ponerse en contacto con el teléfono de Masaka Kids Africana, ya que Joseph y Brighton viven allí y forman parte de la organización.

Fue entonces cuando Shakira supo que dos de los niños con los que había compartido el videoclip y el Mundial formaban parte de Masaka Kids Africana, ya que hasta ese momento, la artista desconocía esa parte de su historia. A partir de ahí, el vínculo entre Shakira y los niños continuó creciendo.

Proyección

Ahora, esa historia ha llegado hasta Madrid. Durante estas semanas, Joseph y Brighton no solo están compartiendo escenario y experiencias profesionales con Shakira, sino también tiempo de calidad fuera de los escenarios, disfrutando del cariño y del vínculo tan especial que se ha creado entre la artista y los niños.

Shakira ha invitado a los niños de Masaka Kids Africana a acompañarla también durante su estancia en la capital española y, en esta ocasión, ha reconocido públicamente a los dos grupos: Ghetto Kids y Masaka Kids Africana.

El gesto pone nombre a una historia que durante todo este tiempo permaneció en silencio.

Para Masaka Kids Africana, esta historia representa los valores que han acompañado al proyecto desde sus comienzos: amistad, generosidad, respeto y una manera de entender la música y la cultura como herramientas para unir a las personas.

Ahora, en Madrid, sus nombres y el de Masaka Kids Africana forman parte públicamente de esta historia.

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