Chavismo evade decir si "investiga" a Tareck El Aissami

"La investigación continúa y no nos corresponde a nosotros señalar a alguien en particular, le corresponde a los organismos, en este caso al Ministerio Público y a los cuerpos de investigación", dijo Cabello en una rueda de prensa del partido.

"No nos atrevemos a señalar a alguien desde el partido", dijo Cabello, es la reacción del chavismo cuando se trata de uno de los suyos.

El pasado 5 de abril, Saab informó que hasta esa fecha el número de personas detenidas era de 51.

"A la fecha, y seguro habrá más detenidos, se suman 51 personas entre hombres y mujeres privados de libertad por diversas tramas de corrupción, incluyendo la de PDVSA Crypto, que se une a la de la CVG, la de los jueces detenidos y a la del exalcalde de Las Tejerías", declaró en rueda de prensa.

Señaló que estaban investigando 31 tramas de corrupción en PDVSA y que por la trama "PDVSAP-Crypto" había 34 procesados. Esta trama es la que ocasionó la renuncia y defenestración del exministro de Petróleo, Tareck El Aissami.

En esa rueda de prensa, Saab también evadió responder si hay acciones respecto a El Aissami y se limitó a decir que no adelantaría información sobre ninguna persona en partícular.

"Con relación a futuras o próximas investigaciones en marcha, me he caracterizado por no adelantar opinión. Como dirían ustedes los periodistas, no voy autotubearme en eso. Yo he hablado de los que están hoy aprehendidos, 51 en todas las tramas de corrupción, que son varias: Pdvsa Cypto, CVG, corrupción de algunos jueces, hechos al margen de la ley en alcaldía de Las Tejerías. Por lo tanto, no quiero adelantar información sobre ningún nombre en particular", dijo.

Luego de su renuncia el pasado 20 de marzo, se desconoce hasta la fecha la situación legal y el paradero de El Aissami.

La caída del poderoso exministro de Petróleo de Venezuela es el reflejo de una lucha entre facciones que ha roto la unidad de la que gozaba el dictador Nicolás Maduro desde que asumió el poder en 2013, según la opinión de analistas.

"Lo que está detrás de la lucha es usar el tema de la corrupción como una excusa para hacer una reconfiguración de poderes”, dijo Daniel Varnagy, doctor en Ciencia Política y profesor titular de la Universidad Simón Bolívar (USB), de Caracas.

El escándalo de corrupción implica la desaparición de entre 3.000 y 5.000 millones de dólares de las arcas de PDVSA.

El Aissami fue designado ministro de Petróleo en abril de 2020, el mismo año en que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos lo incorporó a su lista de los diez fugitivos más buscados.

El ahora exministro fue sancionado en 2017 por presunto narcotráfico y acusado dos años después por alegatos de violación de esas sanciones impuestas por Washington. Las sanciones de Estados Unidos buscaba obligarlo a ser separado del poder argumentando que fue reelegido en 2018 en comicios fraudulentos.

55 detenciones

La Fiscalía de Venezuela ha confirmado este lunes un total de 55 detenciones de personas vinculadas a tramas de corrupción en varias empresas estatales como la petrolera estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) o la Corporación Venezolana de Guayana (CVG).

El fiscal general, Tarek William Saab, ha detallado que las autoridades han solicitado 67 órdenes de arresto, de las cuales quedan doce por ejecutar.

Asimismo, Saab ha agregado que se han realizado 142 allanamientos a nivel nacional.

FUENTE: REDACCIÓN / Con información de AP/ Europa Press