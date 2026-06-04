Advierten qué pasará si el Petrismo se mantiene en el poder en Colombia

BOGOTÁ .- El candidato oficialista de Colombia, Iván Cepeda , logró el segundo lugar en la primera vuelta presidencial e irá a balotaje. El movimiento impulsado por Gustavo Petro sigue con vida, hecho que mantiene en alerta a la comunidad democrática del país.

Antes de las elecciones y durante la campaña, el Jefe de Estado mantuvo un comportamiento altamente cuestionable. Enfatizó la polarización y afirmó que hay sólo "dos caminos de la vida o los caminos de la muerte” en medio del proceso electoral. En consonancia con sus palabras, la violencia y la muerte protagonizan el día a día en el país.

En este sentido, Héctor Lorduy García abogado y político colombiano, alertó sobre los estragos que se avecinan al país si el Petrismo se perpetúa en el poder.

"Colombia está viviendo, no momentos históricos, sino momentos trágicos ", advirtió el analista a través de su cuenta en Instagram.

Petro no reconoció resultados

El presidente colombiano, Gustavo Petro, insistió este martes en que tiene pruebas de un posible fraude en la primera vuelta de las elecciones presidenciales del pasado domingo, y denunció que el software utilizado en el conteo preliminar incorporó 885,409 personas más que las registradas oficialmente en el censo electoral.

"Presento las bases comprobadas del posible fraude que puedo entregar a autoridad competente", expresó el mandatario en un extenso mensaje publicado en X.

Petro aseguró que aunque la Registraduría Nacional, entidad que organiza los comicios, tiene un censo de 41,421,973 electores dentro y fuera de Colombia, y "cinco días antes de las elecciones" fue modificado para subirlo a 42,307,373.

"La modificación consistió en modificar (sic) el censo electoral y el número de puestos y mesas (...) La diferencia es de 885,409 nuevas cédulas que no se inscribieron en la fecha legal", agregó al señalar que las supuestas alteraciones se hicieron dos veces en la tarde del pasado 26 de mayo.

El domingo, tras conocer el resultado de las elecciones en las que el ultraderechista Abelardo de la Espriella fue el más votado, con 10.3 millones de votos (43.74 %) y el candidato de su partido, el izquierdista Iván Cepeda, quedó en segundo lugar con 9,6 millones de sufragios (40,ñ.90 %), Petro dijo que no aceptaba esas cifras.

"Como presidente no acepto los resultados del preconteo", dijo el mandatario esa noche y agregó que solo reconocería los resultados definitivos del escrutinio realizado por los jueces de la República, cuyos datos fueron divulgados este martes y confirmaron una coincidencia del 99.94 % con el conteo preliminar difundido por la Registraduría.

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FUENTE: REDACCION/Con información de EFE