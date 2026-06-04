jueves 4  de  junio 2026
SUCESOS

«No había ningún indicio»: la consternación de Doral ante la muerte de una familia muy conocida

Vecinos, autoridades y la comunidad escolar de Doral lloran a Melanie Hyer, agente inmobiliaria muy querida, y a sus dos hijas, en un caso que la policía investiga como un presunto homicidio-suicidio

Melanie Hyer y Ryan Whiten.

Melanie Hyer y Ryan Whiten.

DLA / REDES SOCIALES
Por Daniel Castropé

MIAMI.- La incredulidad se apoderó de Doral Isles, una de las comunidades cerradas más exclusivas y tranquilas de la ciudad de Doral, tras la muerte de cuatro integrantes de una familia muy conocida en el vecindario, hallados con heridas de arma blanca la noche del martes en el interior de una vivienda.

El caso, que la Oficina del Sheriff de Miami-Dade (MDSO) investiga como un presunto homicidio-suicidio, dejó sin respuestas a quienes conocían a Melanie Hyer, agente inmobiliaria de amplia trayectoria, y a sus dos pequeñas hijas, en un hecho que estremeció al sur de Florida.

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Comunidad acostumbrada a la calma

Doral Isles es un conjunto residencial de acceso controlado, baja incidencia delictiva y marcado ambiente familiar, condición que multiplicó el desconcierto entre los residentes.

En un recorrido realizado por DIARIO LAS AMÉRICAS, varios vecinos coincidieron en que jamás imaginaron un hecho de esta naturaleza en la zona.

Un conocido de la familia, que se identificó como Willard, recordó a Hyer como una persona extrovertida y meticulosa en su trabajo, y resumió el sentir generalizado al asegurar que nada anticipaba lo ocurrido.

«No había ningún indicio de que algo así fuera posible», expresó.

Quién era Melanie Hyer

Hyer gozaba de amplio reconocimiento en el mercado inmobiliario del sur de Florida y era descrita por allegados como una madre cariñosa y trabajadora.

Sus dos hijas, Savannah, de 11 años, y Sienna, de 8, cursaban estudios en la escuela chárter Downtown Doral, donde la institución dispuso consejería de duelo y acompañamiento emocional para los estudiantes ante la pérdida de sus dos compañeras.

La alcaldesa de Doral, Christi Fraga, cuyos hijos asisten al mismo plantel, mantenía una relación de amistad con Hyer e incluso compartió con ella actividades deportivas. La describió como «una persona muy buena» y reconoció que la pérdida la golpeó de cerca.

Investigación sin respuestas

Agentes de la policía de Doral acudieron alrededor de las 7:32 p.m. del martes a la vivienda, en el sector de las calles NW 111 Court y NW 72 Terrace, tras una llamada para verificar el bienestar de los ocupantes, y hallaron sin vida a Hyer; a Ryan Charles Whiten, de 42 años, padre de las niñas; y a las dos menores.

Los cuatro presentaban heridas de arma blanca. Al respecto, los detectives del Buró de Homicidios, que trabajan de manera estrecha con la Oficina del Médico Forense del Condado, no habían determinado de forma pública quién infligió las heridas ni el móvil del hecho, a la espera de los resultados de las autopsias.

Registros judiciales indican que Hyer y Whiten habían terminado su relación años atrás y estaban divorciados de terceras personas, aunque compartían la crianza de las niñas.

Llamado de las autoridades

Más allá de la conmoción, el suceso derivó en un llamado de las autoridades a prestar atención a la salud mental. El concejal de Doral Rafael Pineyro expresó el sentir de la comunidad en declaraciones a este matutino y pidió no dejar solas a las personas en dificultad.

«Hoy nos encontramos consternados por una noticia que como padres, familia, comunidad nos afecta a todos; algo que no debería ocurrir en ninguna parte del mundo, especialmente acá en nuestra ciudad de Doral», manifestó.

El legislador municipal hizo hincapié en la necesidad de tender una mano a quienes atraviesan momentos difíciles y de acudir a tiempo a la ayuda especializada. «Si tienes algún familiar, algún amigo, alguien que esté pasando por algún problema, es importante contactar a los profesionales de la salud mental. Sigamos unidos con fuerza y oración», exhortó Pineyro.

En esa misma línea, la alcaldía difundió varias líneas de apoyo para quienes enfrentan situaciones de violencia doméstica o crisis emocionales, entre ellas la Línea de Violencia Doméstica de Miami-Dade (305-285-5900), la Línea Nacional de Violencia Doméstica (800-799-7233) y la Línea 988 de Prevención del Suicidio y Crisis, disponible mediante llamada o mensaje de texto.

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