Controversia por terreno de depósito de combustible para cruceros habría impulsado dimisión del liderazgo del Puerto de Miami

Jimmy Morales, Jefe de Operaciones del Condado, Ralf Cutie, director de MIA y Daniella Levine-Cava, alcaldesa de Miami-Dade visitan la Estación 1 del Skytrain.

MIAMI.- La alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, anunció este jueves la salida de dos de los funcionarios más influyentes de su administración: el director de operaciones del condado, Jimmy Morales, y la directora de PortMiami, Hydi Webb.

La noticia fue comunicada mediante un memorando interno en el que Levine Cava informó que Morales se retira del gobierno condal con efecto inmediato tras cinco años como jefe de operaciones y principal responsable de supervisar el funcionamiento diario del cuarto condado más poblado de Estados Unidos. El documento también confirma el retiro de Webb, quien acumuló más de tres décadas de servicio público y dirigió PortMiami durante los últimos cuatro años.

EL MAPA DEL LUJO Fisher Island, el código postal más caro de EEUU en 2025

Como parte de la transición, la alcaldesa designó al subdirector del puerto, Frederick Wong, como director interino de PortMiami.

Asimismo, anunció una importante reorganización administrativa mediante la cual el actual jefe de Servicios Públicos y Regulación, Roy Coley, asumirá el cargo de vicealcalde con una cartera ampliada que incluirá la supervisión del Aeropuerto Internacional de Miami, PortMiami, el Departamento de Transporte y Obras Públicas, Agua y Alcantarillado, Manejo de Residuos Sólidos, Parques, Recursos Ambientales y Regulación Económica.

“Estoy profundamente agradecida a Jimmy Morales por su liderazgo, dedicación e innumerables contribuciones a mi administración, así como por sus décadas de servicio público a los residentes de Miami-Dade”, expresó Levine Cava en el memorando. Sobre Webb, destacó su papel al frente de un puerto que experimentó un crecimiento histórico durante su gestión.

La controversia que rodea las salidas

Aunque el memorando no vincula los retiros con ninguna controversia específica, las salidas se producen en medio de una de las crisis políticas y administrativas más delicadas que ha enfrentado el gobierno condal en los últimos años: la disputa por la terminal de combustible ubicada en Fisher Island, una infraestructura considerada crítica para la operación de PortMiami.

La polémica comenzó a tomar forma en 2024 cuando la empresa operadora de la terminal, TransMontaigne Partners, puso a la venta el terreno de 9.6 acres donde se encuentra el depósito de combustible que abastece a la industria de cruceros y carga del puerto.

Sin embargo, según denunciaron varios comisionados, el condado no actuó a tiempo para asegurar la propiedad y terminó enterándose de la operación cuando esta ya había avanzado considerablemente y era objeto de cobertura mediática.

En octubre del año pasado, la propiedad se vendió por aproximadamente 180 millones de dólares a los desarrolladores inmobiliarios de Chicago HRP Group y Related Group, quienes evaluaban sustituir la antigua instalación de combustible por dos torres de condominios de lujo cuyos apartamentos podrían alcanzar valores cercanos a los 100 millones de dólares.

La posibilidad de perder la infraestructura generó alarma inmediata entre las principales compañías de cruceros que operan en Miami.

Una amenaza para el principal puerto de cruceros del país

La voz de alarma la dio el presidente y director ejecutivo de Royal Caribbean Group, Jason Liberty, quien advirtió ante los comisionados que ningún gran puerto base de Estados Unidos opera sin acceso directo al suministro de combustible.

“Si el Puerto de Miami perdiera esta capacidad, las consecuencias serían graves”, afirmó Liberty en representación de la Asociación de Cruceros de Florida y el Caribe.

La preocupación no era menor. Según datos oficiales presentados ante la comisión, PortMiami genera más de 61.000 millones de dólares anuales en actividad económica y sostiene alrededor de 340.000 empleos directos e indirectos.

Un informe elaborado por la administración de Levine Cava reveló además que el 92 % del combustible almacenado en la instalación de Fisher Island se destina a los cruceros que operan desde Miami, uno de los puertos base de cruceros más importantes del mundo.

Diez alternativas y una sola conclusión

Ante la amenaza de perder la terminal, la administración de Levine Cava analizó diez posibles soluciones para garantizar el suministro de combustible.

Entre las opciones estudiadas figuraban construir una nueva instalación dentro del puerto, trasladar el combustible mediante barcazas desde Fort Lauderdale, utilizar terrenos alternativos en Virginia Key o Watson Island, construir un oleoducto desde Port Everglades o recurrir al transporte por camiones o ferrocarril.

Todas fueron consideradas inviables debido a sus elevados costos, limitaciones logísticas, riesgos ambientales o problemas regulatorios.

El análisis concluyó que, de debido a la tardanza, la opción más viable y económica seguía siendo adquirir la terminal existente mediante una compra negociada o, en última instancia, mediante expropiación por causa de utilidad pública.

“Dormidos al volante”

Durante las discusiones públicas del caso el año pasado, algunos comisionados cuestionaron duramente la actuación de las autoridades portuarias.

La entonces comisionada del Distrito 5, Eileen Higgins, cuyo distrito incluye PortMiami, afirmó que había advertido con antelación sobre la necesidad de actuar más rápido.

“Lo dije en la última reunión, y lamentablemente tenía razón”, declaró, la actual alcaldesa de Miami.

Higgins sostuvo que permitir que la venta se concretara antes de que el Condado interviniera debilitó significativamente la posición negociadora de Miami-Dade.

“Ahora no negociamos con el vendedor original, sino con un nuevo propietario. Y eso nos pone en desventaja”, señaló.

La comisionada llegó a afirmar que las autoridades portuarias habían estado “dormidas al volante” mientras se desarrollaba la operación.

El comisionado René García asumió quien en su momento se opuso a la opción de la expropiación, calificó la situación como un fallo de gestión. “Si esto hubiera pasado en el sector privado, alguien habría sido despedido”, señaló.

Expropiación, demandas y una factura multimillonaria

Ante el riesgo de perder el acceso a la infraestructura, la alcaldesa solicitó autorización a la Comisión para comprar la terminal o iniciar un proceso de expropiación.

La resolución fue impulsada por el entonces presidente de la comisión, Oliver Gilbert III, quien instruyó al abogado del condado a preparar los procedimientos necesarios para tomar posesión del terreno si las negociaciones fracasaban.

Mientras tanto, la controversia escaló a los tribunales federales. La Asociación Comunitaria de Fisher Island y un club de campo demandaron al Condado para intentar frenar la expropiación, alegando derechos sobre aproximadamente cuatro de las nueve hectáreas involucradas en la operación.

Según diversas informaciones conocidas durante el proceso, Miami-Dade habría alcanzado un acuerdo con HRP para adquirir la propiedad por aproximadamente 200 millones de dólares de manera inmediata y otros 200 millones pagaderos durante los próximos 20 años.

De confirmarse esas cifras, el Condado terminaría pagando alrededor de 400 millones de dólares por un terreno que había sido adquirido por 180 millones apenas meses antes.

Para algunos críticos, esa diferencia evidencia una falta de previsión administrativa que pudo haber incrementado significativamente el costo para los contribuyentes.

Otro antecedente reciente

La controversia de Fisher Island no ha sido el único episodio que ha generado cuestionamientos sobre la gestión administrativa del condado.

En 2023, funcionarios de Miami-Dade pasaron por alto la renovación de un impuesto local sobre la gasolina que expiraba ese año. El error obligó posteriormente a buscar soluciones legislativas y representó una pérdida estimada cercana a los 20 millones de dólares para las arcas públicas.

Ahora, con la salida simultánea de Morales y Webb y una reorganización significativa del equipo ejecutivo de la alcaldesa, el condado inicia una nueva etapa mientras continúa intentando resolver uno de los asuntos más complejos para el futuro operativo y económico de PortMiami.

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