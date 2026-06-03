De la incredulidad al duelo: los dos momentos que revelan el impacto del caso Derek Rosa en su padrastro

MIAMI. – Separados por casi tres años, dos videos muestran el antes y el después de una tragedia que cambió para siempre la vida de Frank Ramos.

En uno de ellos, grabado pocas horas después del asesinato de Irina García, el padrastro de Derek Rosa intenta responder preguntas mientras asimila una realidad que parece imposible de entender. En el otro, divulgado recientemente por el propio Ramos, aparece un hombre que aún carga con las consecuencias de lo ocurrido, pero que ha dedicado sus esfuerzos a sacar adelante a la hija que tuvo con la víctima.

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La reciente difusión de grabaciones obtenidas durante el caso, junto con las primeras declaraciones públicas de Ramos desde que ocurrió el crimen, ha vuelto a colocar la historia en la conversación pública desde una perspectiva distinta: la de quienes han tenido que seguir adelante después de aquella noche.

Las imágenes registradas durante las primeras horas posteriores al hecho muestran a un hombre que todavía intenta reconstruir lo ocurrido dentro del apartamento de la familia en Hialeah, donde Irina García fue asesinada la noche del 12 de octubre de 2023. Durante la conversación, Ramos habla sobre la dinámica familiar e intenta procesar la información que recibe en medio de una situación que parecía imposible de explicar.

Ese momento contrasta con las reflexiones que compartió recientemente en un material audiovisual publicado en su canal de YouTube y posteriormente difundido por diversos medios del sur de Florida, donde habló por primera vez de manera extensa sobre las consecuencias que dejó el crimen y el camino que ha recorrido desde entonces.

“Él hizo algo mal hecho, no tenía que haberlo hecho y tiene que pagar”, afirmó al referirse a Derek Rosa.

Las palabras de Ramos se conocen meses después de que el adolescente aceptara un acuerdo con la Fiscalía. Rosa, que tenía 13 años cuando fue arrestado, se declaró culpable de asesinato en segundo grado por la muerte de su madre y fue condenado a 25 años de prisión, seguidos por un período de libertad condicional bajo las condiciones establecidas por la corte.

Sin embargo, la mayor parte de su relato no gira alrededor del proceso judicial. Su atención está puesta en la vida que tuvo que reconstruir tras perder a su esposa y en la responsabilidad de criar a Ashley, la hija que tuvo con Irina García.

Cuando ocurrió el asesinato, la niña tenía apenas unos días de nacida. Ramos recordó que durante meses asumió prácticamente solo su cuidado mientras afrontaba el duelo y la intensa exposición pública que acompañó uno de los casos criminales más comentados de los últimos años en Miami.

También relató cómo familiares y allegados se convirtieron en una red de apoyo indispensable para atravesar una etapa marcada por la incertidumbre, las dificultades emocionales y la necesidad de seguir adelante pese al dolor.

La reconstrucción de su vida tampoco estuvo exenta de fracturas familiares. Ramos también abordó el vínculo con la familia materna de Ashley, un tema que, según explicó, sigue siendo una de las secuelas más difíciles que dejó el crimen.

“La abuela después del año se comunicó conmigo vía mensaje preguntándome por la niña y a los dos años la felicitó, me pidió fotos de la niña y yo se las mandé. Ellos tuvieron la oportunidad de acercarse a la niña, pero no lo decidieron. Decidieron coger otro camino y acercarse a Derek”, afirmó.

Sus palabras reflejan cómo las diferencias surgidas tras el homicidio terminaron afectando algunos lazos familiares y se suman a los desafíos que ha enfrentado mientras intenta sacar adelante a su hija.

Asimismo, aseguró que tuvo que lidiar con rumores y acusaciones surgidos después del crimen, una situación que, según explicó, aumentó el sufrimiento de un entorno familiar ya golpeado por la pérdida.

En las grabaciones policiales aparece un hombre que busca respuestas inmediatas en medio del desconcierto. En sus palabras más recientes se observa a alguien que, aunque reconoce que las heridas siguen abiertas, intenta concentrarse en el futuro de la menor y en la construcción de una nueva normalidad.

Los materiales divulgados recientemente permiten observar una dimensión distinta de la historia. Más allá del proceso judicial y de la sentencia, reflejan el impacto que aquel suceso tuvo en quienes quedaron intentando encontrar una nueva normalidad después de aquella madrugada.

Para Frank Ramos, el tiempo no ha borrado la ausencia de Irina García. Entre las imágenes registradas en 2023 y sus reflexiones más recientes existe una distancia de casi tres años, una condena judicial y una realidad completamente distinta. Lo que permanece es el desafío de criar a una niña que algún día preguntará por la madre que perdió cuando apenas comenzaba a vivir y por el hermano al que apenas llegó a conocer antes de que la tragedia cambiara para siempre el rumbo de la familia. Más allá de la sentencia y de los titulares, las consecuencias de esa noche continúan presentes en la vida de quienes quedaron atrás.