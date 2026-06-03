Marco Rubio, preocupado ante el riesgo de "escalada" en la guerra en Ucrania

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

Washington .- El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, se mostró preocupado de que ocurra una "escalada" en la guerra de Rusia en Ucrania, después de que drones ucranianos impactaron lugares de energía y militares en la ciudad de San Petersburgo.

"Lo que cambió en los últimos meses es que Ucrania se hizo más eficiente para llevar a cabo ataques de largo alcance dentro de Rusia (...) Y me parece que es una de las cosas que nos recuerdan la importancia de tratar de poner fin a esta guerra, si podemos, debido a que el riesgo de una escalada es real, mucho más real que hace dos años", declaró Rubio ante una comisión parlamentaria este miércoles.

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Es la primera reacción de Estados Unidos tras los ataques recíprocos de Rusia y Ucrania en los últimos días.

El martes, un masivo ataque con drones y misiles rusos causó 23 muertos en Kiev y en la ciudad industrial de Dnipró, en el centro-este de Ucrania.

"En este momento, ninguna de las dos partes ha estado dispuesta a hacer las concesiones necesarias para restablecer la paz, en particular del lado ruso", señaló Rubio, afirmando que Estados Unidos seguía "dispuesto a desempeñar cualquier papel posible en este contexto para restablecer la paz".

Al hablar ante otra comisión el miércoles por la mañana, admitió que "las perspectivas no parecían muy buenas en cuanto a la voluntad de una u otra parte de hacer las concesiones necesarias para llegar a un acuerdo".

Washington ha llevado a cabo una serie de negociaciones con los ucranianos y los rusos que están en punto muerto.

Washington instauró en marzo esta exención temporal del petróleo ruso de las sanciones estadounidenses para intentar moderar la escalada de los precios del petróleo tras la guerra en Oriente Medio.

Esa exención ya ha sido prorrogada en varias ocasiones.

Las sanciones estadounidenses tenían por objetivo cortar los ingresos procedentes del petróleo ruso y, por tanto, esta fuente de financiación de la guerra que libra Moscú en Ucrania.

FUENTE: AFP