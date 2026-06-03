Bolivia, próxima a declarar el estado de excepción: presidente envía proyecto a la Legislatura

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, afirmó que la nueva ley de estados de excepción no es para reprimir (AFP).

LA PAZ.- Bolivia está próxima a declarar el estado de excepción, este miércoles 3 de junio, el presidente Rodrigo Paz envió a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) un nuevo proyecto de ley.

Se espera que con la nueva norma se eliminen las trabas al Ejecutivo para dictar los estados de excepción en situaciones de graves conflictos.

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Tras 34 días de bloqueos de carreteras que tienen prácticamente incomunicada a la ciudad capital, Paz espera que la Legislatura apruebe la ley para restablecer el orden público.

“Este reglamento de estados de excepción es para fortalecer a las instituciones. El mensaje es claro acción humanitaria. Hoy día, La Paz está sufriendo y sus organizaciones vivas están pidiendo acabar con estos bloqueos”, dijo Paz sobre el proyecto de ley. “Este reglamento de estados de excepción es para fortalecer a las instituciones. El mensaje es claro acción humanitaria. Hoy día, La Paz está sufriendo y sus organizaciones vivas están pidiendo acabar con estos bloqueos”, dijo Paz sobre el proyecto de ley.

El mandatario enfatizó que el sentido del proyecto de ley es humanitario no de represión. “No venimos del concepto de la violencia que otros defienden y son violentos, venimos de la cultura real, democrática, constitucional del diálogo. No alzamos la mano para pegar a nuestros hijos o golpear a otro boliviano, más bien extendemos la mano para generar consensos”, puntualizó.

El viceministro de Régimen Interior, Hernán Paredes, espera que el parlamento apruebe la ley en los próximos días ante la urgencia de la situación. Una vez se ponga en vigencia la norma se empezarán operativos para activar corredores humanitarios. En esta acción espera la participación de instituciones como Cruz Roja, Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo.

Designan nuevo ministro de Defensa

En medio de la situación convulsa que vive el país, el presidente Paz juramento al nuevo ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, que hasta hace poco se desempeñó como zar antidrogas.

“Lego a esta nueva función para respaldar institucionalmente a nuestras Fuerzas Armadas y a contribuir a que el país recupere la paz, orden, y convivencia democrática”, afirmo Justiniano.

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FUENTE: Con información de El Día y EFE