Comerciantes de Bogotá protestan por cuarentena

“Nos están afectando económicamente porque las personas deben pagar arriendo, servicios, alimentación y hay ventas de 3.000, 20.000, máximo 120.000 pesos diarios (alrededor de 33 dólares). Eso no da para comida ni un sustento diario”, dijo a The Associated Press Juan Manuel Gutiérrez, quien trabaja en el Centro Comercial Subazar.

El desempleo en Bogotá ha aumentado tras un año de emergencia sanitaria por COVID-19. En 2020 la tasa de desocupación alcanzó el 18,2%, mientras que en 2019 fue de 10,9%, según las cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística.

Ante la inconformidad de comerciantes formales e informales que completan tres días de manifestaciones, el alcalde de la localidad de Suba se reunió con ellos el viernes en las calles para informales que está gestionando ayudas económicas que incluyen la renegociación de los arriendos de los locales comerciales para los primeros meses del año.

“Queremos ofrecer bonos de ayuda para las personas que están pasando hambre y que no están recibiendo las ayudas que estamos haciendo”, dijo el alcalde Julián Andrés Moreno Barón a los ciudadanos.

Según las cifras oficiales, en Bogotá 831.000 familias han recibido ayudas del gobierno nacional o renta básica de la Alcaldía de Bogotá de unos 240.000 pesos (67 dólares aproximadamente).

Bogotá atraviesa su segundo pico de COVID-19 y tras tres semanas de cuarentenas generales durante los fines de semana ha logrado disminuir la ocupación de las unidades de cuidados intensivos de 91% al 87,9%, de acuerdo con los datos de la alcaldía.

Por la tarde, el presidente Iván Duque anunció en su programa televisivo sobre la pandemia que la vacunación masiva en Colombia empezará el 20 de febrero. "Estas semanas previas estaremos haciendo pedagogía y tendremos toda la logística dispuesta”, dijo.

El gobierno cerró negociaciones con las farmacéuticas por 61,5 millones de dosis, lo que permitirá vacunar a 35 millones de colombianos teniendo en cuenta que la mayoría necesita doble dosis para lograr su efecto. Colombia planea vacunar al 70% de su población.

Las vacunas fueron adquiridas con diferentes farmacéuticas: 30 millones de dosis con Pfizer, AstraZeneca y Moderna; 20 millones de dosis más a través del mecanismo COVAX, creado con el respaldo de Naciones Unidas para los países tengan acceso equitativo a las vacunas; nueve millones de dosis serán de Jansen y 2,5 millones más de Sinovac.

El plan de vacunación pretende reducir la mortalidad y el contagio y se realizará en dos fases durante 2021. Iniciará con la población mayor de 60 años, los trabajadores de la salud, población con comorbilidades y educadores. Después se aplicará a los cuidadores de adultos y niños y personas con discapacidad, población en condición de hacinamiento, fuerza pública y socorridas y por último a la población mayor de 16 años.

Las vacunas se almacenarán en 44 ultracongeladores que estarán distribuidos en siete ciudades principales y de allí se trasladarán a los puntos de vacunación de todo el territorio.

Colombia suma 2.067.575 casos confirmados y 52.913 muertes por COVID-19, según el último reporte oficial.