EEUU alerta a sus ciudadanos ante ola de violencia en México: "quédense en casa hasta nuevo aviso"

En esta vista aérea, bomberos extinguen un autobús en llamas incendiado por grupos del crimen organizado en respuesta a un operativo en Jalisco para detener a un objetivo de seguridad de alta prioridad, en una de las principales avenidas de Zapopan, estado de Jalisco, México, el 22 de febrero de 2026.

CIUDAD DE MÉXICO - La embajada de EEUU en México emitió una alerta a sus ciudadanos para que no salgan a las calles en Jalisco, en el oeste del país, ni las de otros cinco estados, ante la violencia por la muerte del jefe del Cartel de Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, en una operación militar.

"Debido a operaciones de seguridad en marcha en múltiples estados y bloqueos y actividad criminal relacionados con ellos, los ciudadanos de EEUU deben quedarse en casa en los lugares mencionados hasta un próximo aviso", pidió la embajada estadounidense en un mensaje en redes sociales.

Luego de la muerte del narco en el operativo, se registraron varios bloqueos de vías y quema de vehículos y de negocios en Jalisco y varios estados en aparente reacción del grupo criminal, catalogada como una de las organizaciones criminales más violentas del país.

También la cancillería de Canadá solicitó a sus ciudadanos que eviten salir a las calles de Puerto Vallarta y otras zonas del estado de Jalisco debido a la violencia entre los carteles de la droga y las fuerzas de seguridad de México.

Mantengan "un bajo perfil", recomendó.

Violencia en estados de México

Los estados más afectados por ola de violencia son Jalisco (incluidas Puerto Vallarta, Chapala y Guadalajara), Tamaulipas (en el norte), así como áreas de Michoacán (en el centro), Guerrero (en el sur) y Nuevo León (en el norte).

“El Mencho”, de 56 años de edad, fue abatido durante un operativo con fuerzas federales con apoyo de las de EEUU, en Tapalpa, 130 kilómetros al sur de Guadalajara, capital de Jalisco, según confirmaron fuentes del gobierno de México, según agencias.

Era uno de los criminales más buscados por autoridades en México y en EEUU donde era requerido como responsable de destruir "innumerables vidas" con el tráfico de fentanilo, con una recompensa de hasta 15 millones de dólares por su captura.

Bajo el liderazgo de “El Mencho”, la organización del narcotráfico se consolidó como uno de los carteles mexicanos más poderosos, razón por la cual Washington la declaró como terrorista extranjera designada, desde el año pasado.

Suspenden vuelos en Jalisco

Ante la ola de violencia, el Grupo Aeroportuario del Pacífico informó este domingo que fueron canceladas todas las operaciones internacionales y la mayoría de las nacionales en el Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta.

La asociación precisó en el comunicado que los hechos violentos en varias zonas de Jalisco no impactaron la operación interna ni la seguridad dentro de la terminal aérea, la cual se encuentra bajo resguardo militar.

Sin embargo, la suspensión de vuelos obedeció a una decisión de las aerolíneas, puntualizó la nota. "Por decisión de las líneas aéreas, hoy domingo 22 de febrero de 2026, todas las operaciones internacionales y la mayoría de las nacionales se encuentran canceladas", señaló.

Las autoridades aeroportuarias exhortaron a los pasajeros a mantener la calma y mantenerse en comunicación directa con sus aerolíneas para cambiar sus itinerarios.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de NotiahoraVE (@notiahorave)

FUENTE: Con información de EFE, ABC.es