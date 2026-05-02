sábado 2  de  mayo 2026
CONFLICTO LABORAL

Convocan marcha a Embajada de EEUU en Caracas para exigir libertad sindical y cese de la represión

Sectores de los trabajadores desconfían de la mediación de la Defensora del Pueblo argumentan que quienes hablaron con ella están vinculados al chavismo

Trabajadores venezolanos siguen en pie de lucha por un salario digno (AFP/Archivo)

Trabajadores venezolanos siguen en pie de lucha por un salario digno (AFP/Archivo)

Federico PARRA/AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS. Los trabajadores venezolanos persisten en protestar en contra del “ingreso integral mínimo” anunciado por la jefa del poder en Venezuela, Delcy Rodríguez, el pasado 30 de abril, así como reivindicar su derecho de la libertad sindical y exigir el cese de la represión.

El dirigente sindical José Patines, de la Coalición Sindical Nacional de Trabajadores hizo la convocatoria para el próximo 7 de mayo. Esta será la segunda vez, que se intentará llegar a la sede diplomática a entregar un pliego de peticiones en virtud del “tutelaje” que realizan en el país.

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Patines hizo el anuncio en post en X, en el cual agregó que también esperan recibir respuesta a la comunicación que se entregó el pasado 16 de abril, cuando representantes sindicales acudieron a la misión estadounidense para exponer la crisis laboral y social del país.

Defensora si y no

La Defensora del Pueblo de Venezuela, Eglée González, se comprometió el pasado Primero de Mayo a mediar entre el Ejecutivo y los trabajadores, sindicatos, pensionados y distintos gremios ante el reclamo por un aumento de salario mínimo digno y que esté en consonancia con lo establecido en la Constitución.

“Esta Defensoría se compromete a mediar en esa cercanía entre ustedes y autoridades del Ejecutivo para lograr que sea en beneficio de la población venezolana», afirmó la defensora.

Sin embargo, esta mediación no fue aceptada de buen agrado por algunos sectores de los trabajadores, que afirmaron ser los principales convocantes de las marchas del Primero de Mayor en Caracas y varias regiones del país.

Alegaron que quienes fueron recibidos por la funcionaria fueron representantes de partidos vinculados al chavismo.

Esta es una muestra de la fragmentación que se da dentro del movimiento sindical de Venezuela.

FUENTE: Con información de El Nacional y Tal Cual

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