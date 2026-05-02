sábado 2  de  mayo 2026
VENEZUELA

María Corina Machado: "Sin libertad no hay trabajo digno"

"Venezuela está organizada y dispuesta a defender sus derechos y exigencias con coraje cívico", señaló la dirigente María Corina Machado

Desde España, María Corina Machado dijo que el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, dejó bien claro que la fase final del plan concebido por EEUU contempla una transición a la democracia con elecciones libres en Venzuela

Desde España, María Corina Machado dijo que el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, dejó "bien claro" que la fase final del plan concebido por EEUU contempla "una transición a la democracia con elecciones libres" en Venzuela

Vocería oficial María Corina Machado
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS.- La líder opositora, María Corina Machado, reconoció la lucha de los sindicatos, gremios y sociedad civil venezolana que se movilizaron para exigir reivindicaciones salariales al régimen que dirige, de forma interina, Delcy Rodríguez.

"Venezuela movilizada y en las calles bajo un solo grito: ¡Sin libertad no hay trabajo digno ni prosperidad! Lo que hace meses parecía imposible hoy es una realidad: Trabajadores, docentes, amas de casa y estudiantes se desplegaron en todo el país", señaló Machado, a través de su cuenta en X, la noche del 1 de mayo.

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La también Premio Nobel de la Paz destacó que más de 20 movilizaciones demostraron que "Venezuela está organizada y dispuesta a defender sus derechos y exigencias con coraje cívico y ciudadano. Vamos a construir un país en el que cada trabajador sea remunerado por su esfuerzo y sus capacidades".

Machado también aseguró que los esfuerzos políticos y ciudadanos apuntan hacia la construcción de un país en el que cada trabajador sea remunerado por su esfuerzo y sus capacidades.

"Tendremos una Venezuela Tierra de Gracia en la que nuestros jóvenes tengan oportunidades de empleo súper atractivas que les permitan cumplir sus sueños. ¡Esto será realidad en Venezuela muy pronto!", puntualizó.

Reunión en Lituania

La dirigente venezolana fue recibida el viernes por la viceministra de Asuntos Exteriores de Lituania, Audra Plepyt.

"La historia de Lituania sirve como una profunda inspiración para Venezuela; nos recuerda que la libertad nunca es un regalo, sino una victoria conquistada a través de la resiliencia y el coraje cívico", aseveró Machado.

Indicó también que la lucha es la democracia sobre la tiranía, la prosperidad sobre la miseria y el Estado de derecho sobre el caos. "Mientras el régimen se aferra al poder mediante la represión, la voluntad del pueblo venezolano permanece inquebrantable", puntualizó en redes sociales.

FUENTE: Con información de María Corina Machado

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