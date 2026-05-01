Guanipa proclama en Doral que la liberación de Venezuela "no tiene forma alguna" de fracasar

El exdiputado venezolano Juan Pablo Guanipa durante un acto con líderes políticos y comunitarios de su país en Doral.

DORAL. - El dirigente opositor y expreso político venezolano Juan Pablo Guanipa aseguró este viernes ante líderes políticos y representantes de la diáspora reunidos en el hotel Aloft de Doral, que la transición democrática en Venezuela es inevitable y debe concretarse mediante un proceso electoral y bajo el liderazgo unificado de María Corina Machado y Edmundo González Urrutia.

La intervención se produjo al cuarto día de su estancia en el sur de la Florida, donde cumple una agenda política que comenzó tras su arribo el pasado 28 de abril al Aeropuerto Internacional de Miami.

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“Pesadilla” y llamado a la autocrítica

Guanipa abrió su intervención con un repaso de lo que calificó como casi tres décadas de deterioro institucional. “Estamos hablando de 27 años, 27 años viviendo una pesadilla, 27 años sufriendo una realidad. Todos tenemos algo de víctimas de la dictadura que se apoderó de Venezuela”, afirmó el dirigente, quien recuperó su libertad plena en febrero pasado tras nueve meses de prisión.

El líder político pidió a sus compatriotas “quitarnos un poquito lo emocional” y actuar con racionalidad, al recordar que la llegada de Hugo Chávez al poder fue “una decisión del pueblo venezolano”.

La oposición atraviesa un momento decisivo tras la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, durante un operativo militar estadounidense ejecutado en Caracas el 3 de enero; ambos permanecen bajo custodia en Nueva York y enfrentan cargos por narcoterrorismo.

Optimismo y certeza sobre cambio político

El exparlamentario, aliado cercano de la Premio Nobel de la Paz 2025, manifestó plena confianza en el desenlace del proceso. “Estoy sumamente optimista, estoy muy esperanzado, estoy totalmente convencido de que no hay forma alguna de que nosotros no podamos lograr la liberación de Venezuela. ¡No existe!”, expresó.

Comparó el momento con los esfuerzos de Winston Churchill por sumar a Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial y aseguró que hoy se vislumbra “una luz al final del túnel”.

Su gira por el sur de la Florida incluyó el reconocimiento entregado el miércoles 29 por la alcaldesa de Doral, Christi Fraga, un encuentro con el congresista Mario Díaz-Balart y el reencuentro con Machado, el primero en persona desde el 9 de enero de 2025.

Juan Pablo Guanipa 2 Guanipa habla con una persona en el hotel Aloft en Doral. D. CASTROPÉ

Unidad opositora y respaldo a María Corina

Guanipa enfatizó la necesidad de cohesión entre las fuerzas democráticas y proyectó un escenario electoral con la líder de Vente Venezuela como candidata presidencial.

“Cuando ya logremos definitivamente la democracia y la libertad en Venezuela, y vayamos a un proceso electoral, María Corina será electa presidenta de Venezuela”, exclamó.

El exdiputado saludó la presencia de representantes de Voluntad Popular, Convergencia, Proyecto Venezuela, Acción Democrática, Copei, Causa R, Encuentro Ciudadano, Primero Justicia y Vente Venezuela, entre otras agrupaciones que conforman la Plataforma Unitaria Democrática.

Sobre intentos de fragmentar a la oposición mediante encuestas que lo presentan como aspirante presidencial, fue tajante: “Súmale a María Corina los seis puntos míos en las encuestas porque estamos juntos. Porque no nos van a separar”.

Cuestionamientos al régimen chavista

El dirigente acusó a la administración encabezada por Delcy Rodríguez, presidenta encargada desde el 5 de enero, de simular una apertura sin voluntad real de cambio.

“Quieren ampliar el espectro, involucrar a la oposición y que los distintos actores se coman ese cuento”, advirtió.

Sostuvo que la presidenta interina pretende presentarse como ajena al chavismo. “Nos quiere hacer pensar que ella nació el 4 de enero del año 2026 y en este momento ella está gateando”, dijo.

De acuerdo con el Foro Penal, más de 600 personas siguen detenidas en Venezuela por motivos políticos, pese a que el gobierno interino ha excarcelado a un número no determinado plenamente desde enero.

Estados Unidos y transición de tres fases

Las palabras de Guanipa se enmarcaron en el plan diseñado por el presidente Donald Trump y el secretario de Estado, Marco Rubio, que contempla estabilización, recuperación económica y transición democrática.

La administración estadounidense considera concluida la primera etapa y avanza en la segunda mediante acuerdos energéticos firmados en Caracas con las empresas Overseas Oil Company y Crossover Energy Holding.

“Son tres pasos, falta la transición democrática, hay que darle tiempo al tiempo”, subrayó Guanipa.

Sobre la diáspora, recordó que “Venezuela nunca fue un país de emigrantes, siempre fue un país de inmigrantes”, y agradeció la resistencia de quienes “se arraigaron a la idea de la democracia”.