Correos de Cuba entrega paquetes vacíos y con mercancía adulterada, denuncian clientes

Los clientes afectados, según ODC, también "manifiestan que a simple vista no podían apreciar que el paquete había sido violado", pues en muchas ocasiones era sellado nuevamente.

Por ese motivo la empresa con sede en España pidió a sus clientes "que revisen meticulosamente paquete por paquete antes de marcharse y si es necesario también pidan que se les pese el bulto para comprobar y corroborar que el mismo peso que se declaró en la agencia española y que luego fue revisado por la empresa transitaria encargada de la transportación a Cuba es el que aparece en el etiquetado".

"Insistimos y reiteramos que después de que el cliente sale de la oficina de entrega sin detectar alguno de los hechos narrados anteriormente es imposible realizar ningún tipo de reclamación", concluye la nota.

Hasta el momento la empresa estatal Correos de Cuba no se ha pronunciado al respecto.

Una cubana llamada Dunay Toledo publicó imágenes en las redes sociales en las que mostró cómo un paquete con artículos de aseo que le envío un familiar desde el exterior llegó abierto y con los recipientes vacíos.

Esto es una falta de respeto!!!! Miren como me entregaron un paquete que me mandó mi hermano desde el 28 de agosto en... Posted by Dunay Toledo on Monday, November 30, 2020

"[Los pomos de champú] llegaron vacíos y las pastas de dientes a medio exprimir. Ya me habían dicho en el correo de 23 y 12 que había un problema porque mi paquete había llegado abierto, pero entre abierto y falta del producto hay una gran diferencia", escribió Toledo en Facebook.

"¡Yo quiero mis cosas, porque con ese dinero no me compro ni el champú ni la pasta de dientes! Además de que no hay en las tiendas en CUC ninguno de los productos que me mandó mi hermano. No voy a perder mi tiempo en peloteos para aquí y para allá porque sé bien cómo funciona aquí Correos, que se va a limpiar con Aduana y Aduana con Correos", agregó la usuaria.

Una usuaria llamada Jesi Leyva dijo que le sucedió algo semejante, pues esperó tres meses por una ropa para su hija que cumplía un año, pero tras semanas de atraso solo recibió una pequeña parte del envío.

"Mi mamá mandó desde España unos medicamentos que están en falta en Cuba para mis abuelos que padecen del hígado y llegaron vacíos. Abrieron el paquete y lo volvieron a sellar. Una falta de respeto grandísima, y lo más bonito es que nadie sabe nada", escribió una usuaria llamada Lidia Tamayo.

El pasado 19 de noviembre la empresa Correos de Cuba anunció el restablecimiento de la entrada y salida de envíos postales internacionales, de la empresa DHL y demás servicios de paquetería y mensajería expresa por vía aérea.

Dichos servicios se encontraban suspendidos desde el cierre del Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana tras el inicio de la pandemia del Covid-19.