miércoles 4  de  marzo 2026
Costa Rica celebra ser parte de los aliados estratégicos convocados por Trump a la cumbre

Las autoridades costarricenses celebraron la invitación a la cumbre de seguridad en Miami, donde participarán líderes de América Latina y el Caribe

La secretaria de Seguridad Nacional de EE. UU., Kristi Noem (izq.), y el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves Robles, ofrecen una conferencia de prensa en la Casa Presidencial el 25 de junio de 2025 en San José, Costa Rica. Noem viaja a varios países centroamericanos donde se reunirá con líderes políticos y conocerá los programas e instalaciones migratorias que el Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. respalda en la región.&nbsp;

Foto de Anna Moneymaker / POOL / AFP
El economista y exministro de finanzas Rodrigo Chaves asumió como presidente de Costa Rica por un mandato de cuatro años centrado en revitalizar uno de los países latinoamericanos. Las economías más estables de Estados Unidos.

Ezequiel BECERRA / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

SAN JOSÉ - El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, y la presidenta electa, Laura Fernández, celebraron este miércoles que el país se encuentre dentro de los "socios estratégicos" latinoamericanos que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, convocó a una cumbre el próximo sábado en Miami para abordar temas de seguridad.

"De las naciones de América Latina y el Caribe el presidente de Estados Unidos nos invitó solo a 8 porque son los que reconoce el Gobierno de Estados Unidos como aliados y socios estratégicos, especialmente en temas de lucha contra el narcotráfico", expresó Chaves en su conferencia de prensa semanal.

Aunque el mandatario costarricense dijo que son 8 los países invitados, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, anunció en Washington que en la reunión del sábado participarán jefes de Estado de 12 países.

Chaves participará en el encuentro junto a su canciller, Arnoldo André, y la presidenta electa Laura Fernández, quien asumirá el poder el próximo 8 de mayo para un periodo de 4 años.

Según Chaves, Estados Unidos "reconoce la batalla sin cuartel que hemos dado contra el narcotráfico" y afirmó que Costa Rica quiere "reforzar su imagen y liderazgo en la región".

El presidente costarricense celebró que "el dominio en la región que tuvo lo que nosotros llamamos los 'chancletudos' (término peyorativo para referirse a la izquierda) ya se diluyó".

Aliado estratégico

Por su parte, la presidenta electa y ministra de la Presidencia, Laura Fernández, dijo que hay "una enorme expectativa" para la reunión y agradeció a Estados Unidos por ser "nuestro socio confiable y aliado estratégico contra el crimen organizado y el narcotráfico".

"Hay una excelente relación de trabajo que debe continuar en el próximo mandato y mi anhelo es trabajar igual de bien o hasta mejor de lo que se ha hecho en este gobierno", manifestó Fernández.

En la reunión participarán los líderes de Argentina, Bolivia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Honduras, Panamá, Paraguay y Trinidad y Tobago, y se espera también la asistencia del presidente electo de Chile, José Antonio Kast.

Doctrina "Monroe"

El objetivo de esta nueva cumbre latinoamericana, bautizada como Escudo de las Américas, es "promover la libertad, la seguridad y la prosperidad en nuestra región", dijo la portavoz de la Casa Blanca.

En su estrategia de seguridad nacional, Trump apuesta por reforzar el liderazgo estadounidense en el continente americano, en lo que supone una actualización de la llamada Doctrina Monroe, el principio de política exterior proclamado en 1823 bajo el lema "América para los americanos".

La cumbre se produce tras el operativo estadounidense del 3 de enero en Venezuela, que resultó en la captura del dictador depuesto Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, quienes fueron trasladados a Nueva York, donde afrontan cargos por narcotráfico.

Tras esa operación, Trump impuso además un bloqueo energético para que Cuba deje de recibir petróleo de Venezuela, medida que ha agravado la crisis social y económica en la isla.

FUENTE: Con información EFE

