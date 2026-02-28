sábado 28  de  febrero 2026
Costa Rica hace oficial la contratación de exentrenador de Venezuela como su DT

El argentino Fernando "Bocha" Batista asumirá las riendas de la selección de Costa Rica, luego de fracasar en su intento por clasificar a Venezuela al Mundial

El exentrenador de Venezuela, el argentino Fernando Batista (izq.), mira al cielo durante un partido de las eliminatorias sudamericanas para la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El exentrenador de Venezuela, el argentino Fernando Batista (izq.), mira al cielo durante un partido de las eliminatorias sudamericanas para la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Luis ROBAYO / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

SAN JOSÉ.- El argentino Fernando Batista fue nombrado como nuevo director técnico de la selección de fútbol de Costa Rica, informó este sábado la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF).

Batista, de 55 años, llega a la selección del país centroamericano luego de que el mexicano Miguel "Piojo" Herrera fuera despedido en noviembre tras no conseguir un cupo al Mundial de Norteamérica 2026.

"La FCRF se complace en anunciar la llegada de Fernando Batista como nuevo director técnico de la selección mayor de Costa Rica", aseguró el ente federativo en la red social X.

El timonel argentino tiene una "amplia trayectoria" en procesos juveniles y de selecciones sub-20 y sub-23 de Argentina, y logró la clasificación del equipo a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, recordó la FCRF en un comunicado.

Como jugador, Batista tuvo una carrera profesional como defensor y surgió de las divisiones menores de Argentinos Juniors.

También militó en San Lorenzo, equipo con el que se coronó campeón de la primera división argentina en 1995.

Al tomar las riendas de "La Sele", aportará "su experiencia internacional y su visión estratégica para trabajar en conjunto con la FCRF", precisó el comunicado.

El último trabajo de Batista en los banquillos llegó como director técnico de la selección de Venezuela, pero fue cesanteado luego de que no consiguiera clasificar a la Vinotinto a su primer Mundial absoluto.

Longoria deja de ser presidente del Marsella

El español Pablo Longoria, que era presidente del Marsella desde hace cinco años, fue reemplazado al frente del club francés por Alban Juster, designado de manera interina "presidente del directorio", comunicó el Olympique este sábado en un comunicado.

"Presente en el seno del Olympique de Marsella desde hace ocho años, Alban Juster ejercía hasta ahora las funciones de director general de finanzas en el club", explicó el texto sobre este hombre de apenas 36 años.

Una fuente confirmó a la AFP que Longoria había presentado su dimisión.

Hace diez días, el propietario estadounidense del club, Frank McCourt, había anunciado una reorganización de la cúpula de la entidad.

El director de fútbol, Medhi Benatia, que presentó su dimisión unos días antes, había aceptado continuar en el puesto hasta junio para "pilotar el conjunto de las actividades deportivas".

FUENTE: AFP

