Criminalidad en Cuba aumenta 150% en el primer semestre de 2024

En los últimos 10 días, una serie de hechos violentos que han sido confirmados por amigos y familiares de las víctimas han conmocionado a los cubanos. Un joven identificado como Hansel fue asesinado en la noche del viernes en Sancti Spíritus. El mismo día murieron Usiel Quesada Florat, en Camagüey, tras recibir una puñalada por la espalda, y Yasser Damián Martínez Corea, residente en Centro Habana, atacado con un arma blanca. En Holguín, Michel Manduley perdió la vida acuchillado.

Este martes en la noche falleció en un hospital Yenifer Vargas Gómez, de 16 años, luego de ser herida gravemente por su novio, en Santiago de Cuba.

Se reportaron 432 delitos entre enero y junio de 2024. Estos incluyen 91 asesinatos, 260 robos, 39 asaltos, 29 agresiones y 13 clasificados como otros delitos. https://t.co/12JD2jxRfc — Cuba Siglo 21 (@cubasiglo21) August 13, 2024

“Lo que preocupa no es, simplemente, el número de las cifras de distintas modalidades de crimen, asalto, robo, etc. sino la tendencia acelerada a incrementarse en el país, o sea, tú comparas un primer semestre del año pasado con el primer semestre de este año y notas un 150 y tanto por ciento de aumento de la criminalidad en casi todos los renglones”, dijo a Martí Noticias Juan Antonio Blanco, presidente del OCAC, con sede en Miami.

"Los meses de junio y julio fueron los más violentos del año [2023], con un notable aumento en crímenes que van desde robos hasta asesinatos. De los 649 crímenes reportados, 265 fueron robos, 199 personas fueron asesinadas en 197 incidentes, y 124 personas sufrieron asaltos, para un promedio de 1.82 crímenes diarios", detalla el Observatorio.

“Esto no es un problema de que en México hay más robos o más asesinatos que en Cuba, no. Para empezar, ciudad México tiene 20 millones de habitantes, pero, además de eso, el problema está en que México lo ha tenido como un problema endémico. En Cuba este tipo de problemas no se confrontaban y se ha disparado de una forma tremenda”, apuntó el especialista.

El OCAC, una organización independiente, describe en su dossier la escalada de la corrupción, el aumento de las pandillas juveniles y el consumo de drogas.

El reporte de OCAC contrasta con los comentarios que hizo en televisión nacional Beatriz Peña de la O, jefa del Departamento de Investigación de la Dirección de Procesos Penales de la Fiscalía General, de que no hay un aumento de la criminalidad, sino que la percepción de agresividad en el país aumentó en los últimos tiempos.

Blanco achacó la intensificación del crimen en Cuba a la pobreza galopante, a problemas culturales y al propio Estado, que “ha normalizado el uso de la violencia cada vez que convoca a unos ciudadanos a entrarle a golpes a otro por sus criterios”.

El analista hace referencia además a la criminalidad “organizada” a nivel de GAESA, el Grupo de Administración Empresarial de los militares "para robar los recursos al país".

"De qué asombrarse de unos infelices pandilleros juveniles. Son ellos [el régimen] los que han creado esta cultura, son los que han fomentado esta situación y son los culpables de que esta situación se está deteriorando con demasiada rapidez y eso es lo más preocupante”, señaló.

El 8 de junio pasado, una pelea tumultuaria que dejó varios heridos, se originó en la Finca de los Monos, donde se celebraba la inauguración del verano. La magnitud del suceso obligó a la prensa estatal a publicarlo y a reconocer el “emergente fenómeno del pandillerismo” en el país.

Los informes de OCAC se basan en el monitoreo de “denuncias, notas y declaraciones publicadas en redes sociales y medios tanto estatales como independientes”.

La organización atribuye el alza de la criminalidad a factores como “la descapitalización y desprofesionalización de la policía, cambios en los valores sociales y culturales, y una creciente percepción de impunidad y corrupción dentro del sistema judicial cubano”.

Asimismo, pone de relieve la manipulación de “la narrativa pública por parte del Partido Comunista de Cuba (PCC) y el MININT” (Ministerio del Interior), que intentan minimizar la inseguridad pública.

En el programa oficialista citado, Idael Fumero, Jefe de Información y Análisis de la Dirección Técnica de Investigaciones (DTI), alegó que solo el 9% de los delitos que se comenten en Cuba son violentos. Dentro de los delitos con violencia, solo el 1% son homicidios y el 3% son asesinatos.

El análisis de OCAC resalta el crecimiento de delitos violentos en los primeros seis meses de 2024, con un aumento en relación con 2023 del 111% en asesinatos, un 290% en agresiones y un 208% en robos.

Las provincias con más reportes son La Habana, con 146 hechos documentados; Villa Clara, con 80; Santiago de Cuba, con 63; Holguín, con 40 y Guantánamo con 28.

FUENTE: Redacción/ Noticias Martí