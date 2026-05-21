EEUU declara deportable a la hermana de la jefa de GAESA tras revocar su residencia permanente y ser arrestada en Florida

Adys Lastres Morera, hermana de la general Ania Guillermina Lastres Morera, identificada como la principal ejecutiva de GAESA en Cuba.

MIAMI. – El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, ordenó la revocación del estatus migratorio de la cubana Adys Lastres Morera, hermana de la general Ania Guillermina Lastres Morera, identificada como la principal ejecutiva del Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA), una decisión que derivó en su arresto por funcionarios federales en Florida y en el inicio de un proceso de deportación.

La medida fue anunciada por el propio Rubio, quien informó que la mujer permanece bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) tras ser considerada deportable conforme a disposiciones contempladas en la legislación de Estados Unidos.

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“Me complace anunciar que hoy fue arrestada y ahora está bajo la custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos”, expresó el jefe de la diplomacia estadounidense en una declaración difundida este jueves.

Rubio sostuvo además que la ciudadana cubana residía en el sur de Florida pese a sus conexiones con sectores vinculados al aparato económico controlado por el régimen cubano.

“No habrá ningún lugar en esta Tierra, y mucho menos en nuestro país, donde los extranjeros que amenazan nuestra seguridad nacional puedan vivir lujosamente”, afirmó.

La determinación adoptada por el Departamento de Estado (DOS) fue ejecutada posteriormente por agencias federales encargadas de la seguridad interior y el control migratorio.

Embed BREAKING: Today, HSI successfully apprehended Adys Lastres Morera, an alien from Cuba in lawful permanent resident status, after @SecRubio issued a determination of deportability under applicable law. pic.twitter.com/8WoCkiK25R — Homeland Security Investigations (@HSI_HQ) May 21, 2026

Según informó John Condon, director ejecutivo asociado en funciones de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), los organismos competentes concluyeron que la permanencia de la detenida en territorio estadounidense podía generar consecuencias adversas para los intereses de política exterior de EEUU.

De acuerdo con el funcionario, la evaluación incluyó su parentesco con una de las figuras de mayor influencia dentro del aparato empresarial administrado por el régimen cubano, elemento que pesó en la decisión de declararla deportable.

El caso ha despertado especial interés dentro de la comunidad cubana debido a la relación familiar de la arrestada con la general Ania Guillermina Lastres Morera, figura clave de GAESA, el mayor conglomerado empresarial de la isla, responsable de administrar una parte significativa de las actividades vinculadas al turismo internacional, el comercio minorista en divisas, las remesas, los servicios financieros, la infraestructura portuaria y otras fuentes estratégicas de ingresos para el Estado cubano. Varias de sus entidades han sido objeto de sanciones impuestas por Washington durante los últimos años.

Una investigación divulgada por Martí Noticias, señala que la mujer llegó a Estados Unidos en 2023 tras ser reclamada por un familiar con ciudadanía estadounidense. Posteriormente habría figurado en registros corporativos relacionados con actividades inmobiliarias en territorio estadounidense.

El reporte agrega además que previamente administraba y alquilaba propiedades en La Habana, incluidas viviendas destinadas al sector turístico.

Hasta el momento, los organismos migratorios no han informado la fecha de una eventual comparecencia ante un tribunal ni los plazos previstos para el desarrollo del procedimiento de expulsión.

La actuación del gobierno estadounidense constituye una de las medidas más visibles adoptadas hasta ahora contra personas relacionadas con el entorno familiar de altos funcionarios vinculados al aparato económico del régimen cubano, en momentos en que Washington mantiene una política de presión sobre entidades y estructuras asociadas a GAESA por su influencia en sectores clave de la economía de la isla.