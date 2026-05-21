EEUU nombra a 77 nuevos jueces de inmigración para enfrentar el atasco de casos en las cortes

Las personas ingresan al Tribunal de Inmigración de Federal Plaza el 08 de mayo de 2025 en la ciudad de Nueva York.

Personas esperan afuera de un tribunal de inmigración que tiene una entrada separada de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el Edificio Federal Jacob Javits en Manhattan, en la ciudad de Nueva York.

Personas esperan afuera de un tribunal de inmigración que tiene una entrada separada de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el Edificio Federal Jacob Javits en Manhattan, en la ciudad de Nueva York.

Oficiales del DHS ingresan al Edificio Federal Jacob K. Javits, la corte de inmigración, en la ciudad de Nueva York.

Personas hacen cola en espera para ingresar al tribunal de inmigración en el Edificio Federal Jacob Javits en Manhattan, en la ciudad de Nueva York.

WASHINGTON — El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció este jueves la juramentación de 77 jueces de inmigración, con lo que el número total de magistrados asciende a 700, en un esfuerzo del Gobierno del presidente Donald Trump por hacer frente a la acumulación de casos en las cortes migratorias.

La Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración (EOIR), una agencia del DOJ, dijo en un comunicado que se trata de la promoción más grande de nuevos jueces en la historia del país.

Migración ICE moviliza a 7.000 nuevos agentes para retomar la promesa de deportaciones masivas de Trump

La EOIR ha contratado a 153 jueces de inmigración permanentes en este año fiscal, la cifra más alta registrada en un solo año en los récords de la agencia.

Este jueves también se juramentaron otros cinco jueces de inmigración que han sido clasificados como temporales.

Seguridad en las fronteras

El Fiscal interino de Estados Unidos, Todd Blanche, dijo este jueves en un comunicado que la promoción de nuevos jueces ha sido posible “gracias al liderazgo decisivo” del presidente Trump y a su compromiso con la seguridad de nuestras fronteras.

Las cortes de inmigración en Estados Unidos dependen del Ejecutivo y no del sistema judicial, lo que ha permitido a la Administración Trump despedir a más de 100 jueces designados en el Gobierno de Joe Biden (2021-2025).

La Casa Blanca ha presionado por endurecer los criterios para que los jueces de inmigración revisen las solicitudes de los extranjeros, especialmente la de los casos asilos.

EOIR destacó que, desde la llegada del presidente Trump, las cortes de inmigración han reducido su carga de casos pendientes en dichos tribunales en más de 447.000 casos, disminuyendo la carga pendiente de aproximadamente 4 millones a menos de 3,53 millones.

Según activistas defensores de inmigrantes, parte de la reducción de casos también se debe a que los detenidos abandonan sus casos tras permanecer en periodos prolongados en las cárceles migratorias.

FUENTE: Con información de EFE