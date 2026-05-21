jueves 21  de  mayo 2026
PRESIDENCIALES

Alternativa a la extrema izquierda en Colombia muestra amplia ventaja en encuesta

Los datos indican una ventaja para Abelardo de la Espriella, quien obtiene el 49% de las opciones de victoria en el sistema de apuestas electrónicas, un siete por ciento más que Iván Cepeda

El candidato presidencial colombiano Abelardo de la Espriella, del movimiento político Defensores de la Patria, habla durante una entrevista con AFP en Bogotá el 11 de febrero de 2026. El principal candidato de la oposición en Colombia declaró a AFP el 11 de febrero que en sus primeros 90 días en el cargo lanzaría una ofensiva aérea respaldada por Estados Unidos e Israel para desmantelar los cárteles de la cocaína.

El candidato presidencial colombiano Abelardo de la Espriella, del movimiento político Defensores de la Patria, habla durante una entrevista con AFP en Bogotá el 11 de febrero de 2026. El principal candidato de la oposición en Colombia declaró a AFP el 11 de febrero que en sus primeros 90 días en el cargo lanzaría una ofensiva aérea respaldada por Estados Unidos e Israel para desmantelar los cárteles de la cocaína.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

La plataforma mundial de apuestas Polymarket registra variaciones significativas en las tendencias de cara a los comicios del próximo 31 de mayo en Colombia, cuando se realice la primera vuelta presidencial.

Según las cifras de este mercado de pronósticos, el panorama para la elección del sucesor de Gustavo Petro muestra variaciones en los porcentajes de los aspirantes a la Casa de Nariño, proyectando posibles escenarios para el mandato presidencial de los próximos cuatro años, reseña Revista Semana.

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Los datos indican una ventaja para Abelardo de la Espriella, quien obtiene el 49% de las opciones de victoria en el sistema de apuestas electrónicas. Con este porcentaje, de la Espriella supera por siete puntos a Iván Cepeda, quien alcanza un 42% en la intención de los apostadores dentro de la plataforma digital.

Juntos, ambos nombres concentran el 91% de las probabilidades totales registradas en el mencionado portal internacional.

La proyección numérica ubica en tercer lugar a la aspirante del partido Centro Democrático, Paloma Valencia, quien cuenta con un 11,3% de opciones para asumir la jefatura del Estado colombiano.

Por su parte, el candidato Sergio Fajardo aparece en la medición con el 1% en las opciones de triunfo de acuerdo con las operaciones vigentes en Polymarket.

La dinámica interna del mercado de apuestas apunta a que el resultado final decantaría la jefatura del Estado en favor de Abelardo de la Espriella.

En este escenario, Iván Cepeda ocuparía la segunda posición en el escrutinio general, situación que le otorgaría el derecho a ocupar un escaño directo en el Senado de la República para el periodo legislativo correspondiente a los años entre dos mil veintiséis y dos mil treinta, conforme a las normas del estatuto de oposición vigentes en el territorio nacional.

FUENTE: Con información de Revista Semana

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