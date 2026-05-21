Anuncian votación anticipada para colombianos del sur de Florida desde el 25 de mayo

MIAMI.- La Supervisora de Elecciones de Miami-Dade, Alina Garcia, junto al Cónsul General de Colombia en Miami, el comisionado Fabio Andrade y líderes comunitarios, convocaron a los ciudadanos colombianos del sur de Florida a participar en las elecciones presidenciales y generales de Colombia de 2026, cuyo proceso de votación comenzará el próximo 25 de mayo con jornadas anticipadas en Coral Gables.

El anuncio oficial será realizado durante una rueda de prensa programada para el viernes 22 de mayo a las 10:30 a.m. en la sede del Departamento de Elecciones de Miami-Dade, ubicada en 2700 NW 87th Ave, en Doral.

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Votación anticipada para elecciones de Colombia en Miami-Dade

Las autoridades informaron que, en coordinación con el Consulado General de Colombia en Miami, los ciudadanos habilitados podrán ejercer su derecho al voto de manera anticipada desde el lunes 25 hasta el sábado 30 de mayo de 2026.

La votación anticipada se realizará en el Coral Gables Museum, ubicado en 285 Aragon Ave, Coral Gables, FL 33134, frente al Consulado de Colombia.

El horario establecido será de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Centros de votación habilitados el 31 de mayo

El día oficial de las elecciones, el domingo 31 de mayo de 2026, los centros electorales en el sur de Florida abrirán igualmente entre las 8:00 a.m. y las 4:00 p.m., hora local.

Los colombianos deberán acudir al lugar donde estén inscritos para votar. Las sedes habilitadas son:

Coral Gables

Consulado General de Colombia en Miami 280 Aragon Ave, Coral Gables, FL 33134

Kendall

Miami Dade College Kendall Campus – Gymnasium 11011 SW 104 Street, Miami, FL 33176

Hialeah

Milander Center for Arts and Entertainment 4800 Palm Ave, Hialeah, FL 33012

Jurados electorales y garantías del proceso

Durante la jornada democrática participarán testigos y jurados electorales con el objetivo de garantizar transparencia y normalidad en el proceso electoral.

Asimismo, las autoridades indicaron que los colombianos menores de 60 años que todavía no hayan inscrito su cédula también podrán participar como jurados electorales, lo que les permitirá votar durante la jornada.

“La participación ciudadana es la base de toda democracia sólida. Cuando nuestros vecinos ejercen su derecho al voto en sus países de origen, fortalecen no solo sus instituciones, sino también los valores democráticos que compartimos aquí en nuestra comunidad”, expresó Alina Garcia.

Cómo obtener información sobre las elecciones colombianas en Miami

Para consultas relacionadas con elegibilidad, inscripción o lugar de votación, las autoridades recomiendan comunicarse con el Consulado General de Colombia en Miami mediante la línea gratuita 1-888-764-3326 o visitar el sitio oficial del consulado.

Según el último censo de 2020, la población de origen colombiano en Florida es de 1.3 millones. De ellos, casi 125 mil viven en el condado de Miami-Dade.

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