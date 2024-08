¿Quiénes son los más vulnerables a la represión del régimen cubano?

"Las categorías de vulnerabilidad más recurrentes entre las víctimas son defensores de derechos humanos, personas privadas de libertad y afrodescendientes", indicó la ONG.

En el informe Cubalex, alerta que las medidas económicas contribuyen a empeorar la crisis en Cuba.

“Continúa la grave situación social y económica del país, o sea, no hay mejoras ni perspectivas de mejoras en ese sentido. Es evidente que el país atraviesa por una situación de crisis en todos los órdenes, una crisis estructural, sistémica en el ámbito económico, social y obviamente también político, con autoridades cada vez menos legítimas en el sentido de que ya las personas no creen en el sistema, entre otras cosas porque no cuentan con libertades civiles y políticas básicas y también porque sus necesidades materiales cotidianas se ven cada día más deterioradas, ahora con el uso de este eslogan del Gobierno de ‘economía de guerra’ que se traduce, en la práctica, en la ausencia de un suministro estable, permanente, de productos de primera necesidad que van desde alimentos, aseos, medicinas, etcétera”, indicó a Martí Noticias, el abogado de Cubalex, Raudiel Peña Barrios.

Asimismo, el informe resalta el descenso de la población cubana a menos de 10 millones de habitantes, debido, en mayor medida a la ola migratoria imparable.

“Un segundo elemento que se constata en el informe es que se mantiene la represión contra la sociedad civil y la oposición política cubana. El informe tiene reportes de detenciones arbitrarias, citaciones ilegales, de acoso, tanto en el espacio físico como digital. Hay también información verificada sobre regulaciones migratorias a activistas opositores políticos”, señaló el jurista.

Cubalex compiló 266 personas, 77 mujeres y 189 hombres, que se vieron afectadas por la ofensiva de las fuerzas represivas, entre ellas los presos políticos Carlos Michael Morales Rodríguez y Maikel Puig Bergolla, la activista Yunia Figueredo y la antropóloga Jeny Pantoja, despedida de su centro laboral.

Las acciones violatorias de los derechos humanos fueron los castigos, falta de atención médica y traslados forzosos contra los presos políticos en las cárceles y entre la población, vigilancia, restricción de movilidad interna, coacción, violencia o acoso, detenciones arbitrarias, corte selectivo de comunicaciones y citaciones arbitrarias.

Las provincias más afectadas fueron La Habana, Matanzas y Villa Clara. Los municipios con más represión fueron Santa Clara, Camagüey y Guanabacoa.

FUENTE: Redacción/Martí Noticias