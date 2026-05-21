Marco Rubio dice que Cuba aceptó la oferta de $100 millones en ayuda de EEUU

El secretario de Estado Marco Rubio durante una conferencia en la Casa Blanca.

MIAMI .- El secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, dijo el jueves que Cuba aceptó una oferta de 100 millones de dólares en ayuda humanitaria, pero agregó que no estaba claro si el régimen de La Habana había avalado las condiciones de Washington.

"Dicen que la han aceptado. Veremos si eso significa que" se concretará, dijo Rubio a los periodistas.

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Estados Unidos ha logrado distribuir seis millones de dólares en ayuda humanitaria desde principios de año en Cuba mediante la Iglesia católica, una condición que despierta fricciones con La Habana.

"No vamos a entregar ayuda humanitaria que cae en las manos de su empresa militar, y que luego se apodera del material y lo ponen a la venta y se meten el dinero en los bolsillos", advirtió el jefe de la diplomacia estadounidense.

Rubio ha denunciado en varias ocasiones a la empresa Gaesa, directamente bajo control del ejército del régimen cubano, que domina sectores enteros de la economía de la isla, como los hoteles.

Gaesa fue incluida hace dos semanas en la lista de empresas sancionadas por el Departamento del Tesoro estadounidense.

"Fugitivo"

Este mismo jueves 21 de mayo, Marco Rubio calificó al exgobernante cubano Raúl Castro como un "fugitivo" de la Justicia estadounidense, aunque se negó a comentar planes para arrestarlo.

Las declaraciones del jefe de la diplomacia estadounidense se producen el día después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentara cargos de asesinato contra el hermano menor de Fidel Castro por el derribo en 1996 de dos avionetas de Hermanos al Rescate, organización del exilio cubano.

"Nuestra preferencia para Cuba, y en cualquier parte del mundo, es un acuerdo diplomático negociado", añadió Rubio.

El presidente Donald Trump, que ha asegurado varias veces en los últimos meses que Cuba sería el próximo objetivo tras la operación militar contra el depuesto dictador venezolano Nicolás Maduro y la actual guerra en Irán, precisó el miércoles que no veía necesaria "una escalada".

"Tengo en el bolsillo una carta de una organización humanitaria que ya opera dentro de Cuba, que está dispuesta a ocuparse de la distribución" de la ayuda, aseguró Rubio.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/USAenEspanol/status/2057070091972366725&partner=&hide_thread=false Mensaje en español del secretario Rubio al pueblo de Cuba. pic.twitter.com/Ex8uibJ5GH — USA en Español (@USAenEspanol) May 20, 2026

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/StateDept/status/2057179445535076440&partner=&hide_thread=false PRESIDENT TRUMP: We have a lot of people in Cuba. We have the CIA there. @SecRubio is from there, so we have a lot of expertise.



We’re going to help the Cuban people out. We’re freeing up Cuba. pic.twitter.com/WUY08fgonW — Department of State (@StateDept) May 20, 2026

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Osint613/status/2057485473585443163&partner=&hide_thread=false Marco Rubio on striking Cuba:



"The president always has the option to do whatever it takes to support and protect the national security of the United States" pic.twitter.com/LyC0U8QYOU — Open Source Intel (@Osint613) May 21, 2026

FUENTE: AFP