Rubio considera "bajas" las posibilidades de llegar a un acuerdo con Cuba, no descarta la vía militar

El presidente de Estados Unidos y el secretario de Estado Marco Rubio en la reunión con ejecutivos de la industria petrolera.

El dictador Raúl Castro (izq.) junto al designado gobernante del castrismo, Miguel Díaz-Canel, asistiendo a una sesión del Parlamento cubano en La Habana el 16 de julio de 2025.

El designado gobernante del castrismo, Miguel Díaz-Canel y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

MIAMI — El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, consideró este jueves "bajas" las posibilidades de llegar a un acuerdo con las autoridades de Cuba, a la vista de su falta de apertura a cambiar un sistema que califica de "fracasado".

"La preferencia del presidente (Donald Trump) es siempre un acuerdo negociado y pacífico. Eso sigue siendo nuestra preferencia. En cuanto a Cuba, voy a ser sincero, la probabilidad de que eso ocurra, teniendo en cuenta con quién estamos tratando ahora mismo, no es muy alta", afirmó el jefe de la diplomacia estadounidense en declaraciones a la prensa antes de viajar a Suecia para participar en la reunión de ministros de Exteriores de la OTAN.

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"Si cambian de opinión, aquí estamos", afirmó, para no descartar la vía militar en el caso de Cuba, aludiendo a una amenaza a la seguridad nacional estadounidense por su proximidad geográfica con Estados Unidos.

"Nos veremos afectados por la crisis migratoria, por cualquier acto de violencia e inestabilidad que se produzca allí. Esto afecta directamente a los intereses nacionales de Estados Unidos", indicó, reiterando que la isla se encuentra solo a 90 millas, unos 144 kilómetros, de Estados Unidos.

Si "existe una amenaza para la seguridad nacional" de Estados Unidos, el presidente "no solo tiene el derecho, sino también la obligación de hacer frente a esa amenaza", alegó Rubio.

"El futuro de Cuba pertenece al pueblo cubano, en lo que respecta a cómo se gobierna, cómo es el sistema y demás, pero la amenaza para la seguridad nacional es algo en lo que nos vamos a centrar al 100% porque se trata de Estados Unidos", remarcó.

No están abiertos al cambio

Rubio ha incidido en que Cuba es un "Estado fallido" y que su modelo "no se parece a lo que nadie está haciendo en ninguna parte del mundo". "Hay otras maneras de hacerlo que podrían ofrecer al pueblo cubano prosperidad y oportunidades", subrayó, para recalcar que en las Bahamas, Jamaica, República Dominicana o en Florida "la gente tiene derecho a tener un negocio, trabajar por cuenta propia y poder votar por sus líderes".

"Todo eso es posible alrededor de Cuba, ¿por qué no es posible dentro de Cuba? Y ahora mismo, simplemente no parece haber personas al mando del régimen que estén de alguna manera abiertas a cualquiera de esos cambios", explicó.

En las últimas jornadas Washington ha elevado la presión sobre La Habana. Primero fue el propio Rubio el que se dirigió directamente al pueblo cubano para proponer establecer una "nueva relación" directa, sin la tutela de las autoridades de la isla, a las que acusó de "saquear miles de millones de dólares", a lo que sucedió la imputación del dictador Raúl Castro por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos por el derribo en 1996 de dos aviones civiles en aguas internacionales pertenecientes a la organización de exiliados cubanos Hermanos al Rescate.

Ayuda humanitaria

Respecto a la polémica sobre la ayuda humanitaria de 100 millones de dólares y si las autoridades de La Habana aceptan las condiciones de este paquete, que Estados Unidos insiste en distribuir a través de la Iglesia, Rubio aseguró que Cuba ya dio 'luz verde'.

"Dicen que lo han aceptado. Ya veremos si eso es lo que significa. Porque la cuestión es que no vamos a prestar ayuda humanitaria que acabe en manos de sus empresas militares, que luego se llevan todo eso", afirmó.

"Eso no va a funcionar así. Estuve en Roma hace un par de semanas y me reuní de nuevo con la Iglesia católica. Están dispuestos a dar un paso adelante", añadió el secretario de Estado incidiendo en que Washington está dispuesto a ayudar al pueblo cubano pero canalizará la asistencia a través de organizaciones.

FUENTE: Con información de Europa Press