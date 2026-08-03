Cuba alcanza un récord histórico con 1.415 protestas sociales durante el mes de julio

LA HABANA. - La tensión social en la isla de Cuba alcanza cimientos inéditos al registrarse la cifra histórica de 1.415 protestas, denuncias y manifestaciones críticas en un solo mes.

De acuerdo con el informe divulgado por el Observatorio Cubano de Conflictos (OCC), correspondiente a julio de 2026, este indicador representa el máximo volumen de conflictividad contabilizado en la bitácora de la organización civil desde el inicio de sus mediciones. El techo anterior databa del mes de diciembre previo, momento en el que la suma total llegó a las 1.333 expresiones de descontento.

La escalada evidencia el deterioro acelerado de la cotidianidad en el territorio nacional y confirma las proyecciones de analistas sobre la severidad del panorama durante el periodo estival.

Los datos compilados demuestran que el aumento generalizado del malestar ciudadano coincide con un contexto meteorológico e institucional sumamente adverso.

Durante este séptimo mes del año acontecieron temperaturas sofocantes junto al colapso sistemático de las redes de infraestructura clave. El Sistema Electroenergético Nacional sufrió tres caídas totales de su red central, derivando en interrupciones del fluido eléctrico que rebasaron en diversas localidades las 80 horas continuas de duración. A dicho escenario se suma un descalabro multisistémico en el suministro de agua potable, el transporte público, la atención sanitaria y la disponibilidad de viviendas, enmarcado además en una espiral inflacionaria que reduce la capacidad de subsistencia de las familias.

Factores determinantes y formas de manifestación en las calles

El informe detalla los detonantes inmediatos y las vías utilizadas por la ciudadanía para manifestar su disconformidad frente a la conducción política y económica del país. Entre las características más relevantes del período destacan los siguientes aspectos centrales:

Movilizaciones presenciales y desafíos de calle : Se contabilizaron 73 manifestaciones públicas directas, 65 concentradas en La Habana y 8 distribuidas en otras provincias. Si bien la cifra global de marchas resultó menor a las 107 reportadas durante el mes de junio, la frecuencia equivale a seis veces el promedio histórico anual registrado en la medición de conflictos urbanos. Dichas acciones incorporaron cacerolazos, quema de contenedores de basura, cierre de vías públicas, entonación del Himno Nacional y consignas de exigencia de libertad.

: Se contabilizaron 73 manifestaciones públicas directas, 65 concentradas en La Habana y 8 distribuidas en otras provincias. Si bien la cifra global de marchas resultó menor a las 107 reportadas durante el mes de junio, la frecuencia equivale a seis veces el promedio histórico anual registrado en la medición de conflictos urbanos. Dichas acciones incorporaron cacerolazos, quema de contenedores de basura, cierre de vías públicas, entonación del Himno Nacional y consignas de exigencia de libertad. Insubordinación en redes digitales y espacio virtual : Dentro de un total de 520 actos clasificados como desafíos directos al Estado policial, cobraron un rol protagónico cientos de publicaciones firmadas con nombres e identidades reales. Ciudadanos de diversos sectores refutaron abiertamente las consignas oficiales de resistencia. Un segmento destacado de estas emisiones en directo y vídeos testimoniales fue liderado por mujeres que denunciaron la precariedad de los hogares.

: Dentro de un total de 520 actos clasificados como desafíos directos al Estado policial, cobraron un rol protagónico cientos de publicaciones firmadas con nombres e identidades reales. Ciudadanos de diversos sectores refutaron abiertamente las consignas oficiales de resistencia. Un segmento destacado de estas emisiones en directo y vídeos testimoniales fue liderado por mujeres que denunciaron la precariedad de los hogares. Récord de quejas en servicios comunitarios : La categoría de servicios públicos registró un pico histórico de 320 entradas en la bitácora del OCC. A la paralización eléctrica se añadió la escasez de agua potable y una crisis aguda de liquidez monetaria en las entidades bancarias, escenario que obligó a numerosos jubilados a pernoctar a la intemperie en las inmediaciones de los bancos para intentar percibir sus haberes de retiro.

: La categoría de servicios públicos registró un pico histórico de 320 entradas en la bitácora del OCC. A la paralización eléctrica se añadió la escasez de agua potable y una crisis aguda de liquidez monetaria en las entidades bancarias, escenario que obligó a numerosos jubilados a pernoctar a la intemperie en las inmediaciones de los bancos para intentar percibir sus haberes de retiro. Acciones cívicas y campañas independientes: Diversos activistas vinculados al OCC ejecutaron 181 intervenciones comunitarias estructuradas en torno a tres ejes de exigencia ciudadana: la iniciativa "Sin campo no hay país" (84 acciones), la demanda de "Libertad para los presos políticos" (65 acciones) y la campaña "No te calles, el silencio esconde la violencia" (32 acciones).

Deterioro social, violencia urbana y crisis asistencial

El incremento exponencial de las protestas originó como respuesta un aumento de casi un 40 por ciento en las denuncias sobre violencia institucional, las cuales pasaron de 135 eventos en junio a 219 casos en julio. Los reportes señalan detenciones arbitrarias tras la realización de cacerolazos, un amplio despliegue de efectivos militares en zonas urbanas densamente pobladas y el cerco a viviendas de opositores, comunicadores e integrantes de la sociedad civil. Dicha presencia de las fuerzas de seguridad se intensificó durante fechas emblemáticas como el aniversario del levantamiento popular del 11 de julio.

En el ámbito socioeconómico, la categoría vinculada a Alimentación, Inflación y Agricultura acumuló 130 registros. El desabastecimiento severo impactó de forma crítica en los sectores vulnerables debido a la contracción de la oferta de productos con precios subsidiados y al elevado costo de los insumos en los mercados informales. Testimonios recogidos en la investigación dan cuenta de adultos mayores padeciendo malnutrición extrema y personas con padecimientos crónicos imposibilitadas de acceder a dietas requeridas para la conservación de la salud.

Asimismo, la dimensión de Inseguridad Ciudadana sumó 121 denuncias. La violencia criminal, de género e intrafamiliar dejó un saldo comprobado de 40 personas fallecidas durante el mes, cifra que supera en 13 casos los decesos reportados el mes precedente. Diez de las víctimas mortales correspondieron a mujeres y en once hechos el móvil principal estuvo asociado al robo con fuerza. El informe destaca además la comisión del tercer atraco a una institución financiera en un período de 60 días, ocurrido en Centro Habana con el saldo directo de un custodio fallecido, a la par de la expansión irrestricta de sustancias nocivas en sectores juveniles y la proliferación del trabajo infantil.

Deterioro de la salubridad y precariedad en el sector habitacional

El apartado correspondiente a Salud Pública totalizó 44 denuncias centradas en la parálisis de intervenciones quirúrgicas programadas, la escasez absoluta de insumos médicos básicos en las farmacias y el colapso de las instalaciones hospitalarias. El informe consigna además la presencia confirmada de brotes epidemiológicos de virus transmitidos por vectores, en medio del reconocimiento oficial de contagios de dengue y chikungunya entre la población urbana.

Por su parte, el sector de la Vivienda concentró nueve denuncias asociadas a derrumbes estructurales, desalojos forzosos y la falta de alternativas estatales para los damnificados. Un caso paradigmático registrado durante el mes involucró a familias completas, incluidos niños y personas de la tercera edad, obligadas a pernoctar en aceras públicas con sus pertenencias tras el desalojo preventivo de un edificio con fallo estructural en Centro Habana, sin recibir una reubicación por parte de las autoridades competentes.

"Cuando protestamos por las escaseces y la precariedad de la vida, puede parecer que nuestro grito es asistencial... Pero que las urgencias y las necesidades no nos engañen... entre los gritos que piden lo básico, este pueblo grita '¡Patria y vida!', grita '¡Cambio de sistema!', grita '¡Libertad!'"

FUENTE: Con información del Observatorio Cubano de Conflictos