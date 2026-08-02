Interrumpen festival de música en Hungría tras dos fallecimientos

BUDAPEST.- Un festival de música celebrado en el centro de Hungría finalizará antes de lo previsto, según anunciaron los organizadores el domingo, tras la muerte de un estadounidense al caer desde una altura y de una joven a causa de un infarto.

El Festival Ozora, de una semana de duración y considerado uno de los mayores encuentros mundiales de música trance psicodélica, atrae a decenas de miles de personas cada año.

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El sábado, un estadounidense de 45 años se subió a una de las estructuras que rodeaban el escenario principal y se precipitó al vacío, falleciendo en el acto, según informó la policía al medio local FEOL.

Las autoridades y los organizadores indicaron que creen que el hombre probablemente se suicidó intencionadamente.

Ese mismo día, una mujer húngara de 39 años sufrió una emergencia médica, "probablemente debido al intenso calor", y los intentos por reanimarla no tuvieron éxito, según FEOL.

"Ante estos trágicos sucesos, todos los programas musicales finalizarán a medianoche, incluidos los del escenario Pumpui", comunicaron los organizadores en Facebook, expresando sus condolencias.

El domingo fue el último día completo del festival, pero las actuaciones musicales en el escenario Pumpui estaban programadas inicialmente hasta la madrugada del lunes.

Hungría se encuentra en alerta máxima por calor desde el jueves, con temperaturas máximas que alcanzaron los 40 °C durante este fin de semana.

FUENTE: AFP