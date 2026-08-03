lunes 3  de  agosto 2026
PEQUEÑO ALIVIO

Gasolina da un respiro en Florida: Miami paga por encima del promedio

La gasolina baja a $3.82 en Florida y ofrece cierto alivio a los conductores de Miami. Consulte dónde cuesta menos y cómo ahorrar combustible.

Precio de la gasolina en Florida cae&nbsp;

Precio de la gasolina en Florida cae 

CESAR MENENDEZ DLA
Diario las Américas | CÉSAR MENÉNDEZ
Por CÉSAR MENÉNDEZ

MIAMI.- El precio de la gasolina en Florida bajó este lunes 3 de agosto a un promedio de 3.82 dólares por galón, 14 centavos menos que la semana anterior, mientras los conductores del área metropolitana de Miami continúan pagando por encima del promedio estatal, según AAA.

La disminución llega después de semanas de volatilidad provocada por el comportamiento del petróleo y las tensiones entre Washington y Teherán en torno al estrecho de Ormuz, una ruta estratégica para el transporte mundial de crudo.

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El 30 de abril de 2026, en una gasolinera Chevron de Monterey Park, California, se observan precios de la gasolina superiores a 6 dólares por galón. Los costes energéticos se han disparado desde el cierre casi total del estrecho de Ormuz, por donde suele pasar aproximadamente una quinta parte del petróleo y el gas del mundo, tras el estallido de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán.
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Precio de la gasolina en Miami

En el área metropolitana de Miami, el galón de gasolina regular se vende a un promedio de 3.87 dólares, cinco centavos por encima de la media de Florida.

La gasolina de grado medio promedia 4.32 dólares por galón, mientras que el combustible premium alcanza los 4.58 dólares, de acuerdo con las cifras de AAA.

¿Dónde está la gasolina más barata de Florida?

Los precios más bajos de la gasolina regular se registran esta semana en The Villages, donde el galón promedia 3.72 dólares; Punta Gorda, con 3.73 dólares; y el área de Bradenton-Sarasota-Venice, con 3.75 dólares.

Ciudades con la gasolina más cara

El combustible más costoso se encuentra en West Palm Beach-Boca Raton, donde la gasolina regular llega a un promedio de 4 dólares por galón.

Le siguen Gainesville, con 3.93 dólares, y Fort Lauderdale, con 3.90 dólares. De esta manera, dos de los tres mercados más caros del estado se encuentran en el sur de Florida.

Precio nacional de la gasolina baja a $4.09

A nivel nacional, el precio promedio de la gasolina regular retrocedió 16 centavos durante la última semana y se ubicó en 4.09 dólares por galón, según AAA.

Pese a la disminución, llenar el tanque sigue siendo considerablemente más caro que hace un año, cuando el promedio nacional era de 3.15 dólares por galón. La diferencia interanual es de aproximadamente 94 centavos.

El retroceso de la gasolina en Florida coincide con una fuerte caída de los precios internacionales del petróleo.

Petróleo WTI y Brent caen ante señales de distensión

Los precios internacionales del petróleo cayeron con fuerza durante las primeras operaciones del lunes después de que el presidente Donald Trump suspendiera una nueva ronda de ataques militares contra Irán, lo que elevó las expectativas de una salida diplomática y una eventual normalización del tránsito por el estrecho de Ormuz.

El petróleo estadounidense West Texas Intermediate (WTI) se cotizaba a 79.77 dólares por barril, con una caída de 5.88%, mientras el crudo Brent, referencia internacional, descendía 5.07%, hasta 83.47 dólares, según Oilprice.com.

Ambos indicadores habían aumentado más de 20% durante un julio marcado por las hostilidades entre Estados Unidos e Irán, los ataques contra embarcaciones y el temor a interrupciones prolongadas del suministro en el estrecho de Ormuz y el mar Rojo.

El retroceso también estuvo acompañado por la decisión de la OPEP+ de elevar en unos 188,000 barriles diarios su cuota de producción para septiembre. Sin embargo, los riesgos marítimos permanecen elevados y cualquier nueva escalada militar o interrupción de las exportaciones del Golfo podría impulsar nuevamente el precio del petróleo.

Consejos de AAA para ahorrar gasolina

AAA recomienda mantener una velocidad moderada y respetar los límites establecidos, debido a que el consumo aumenta considerablemente cuando se conduce a más de 50 millas por hora.

La organización también aconseja evitar aceleraciones bruscas y frenazos innecesarios, anticipar las paradas levantando el pie del acelerador y acelerar gradualmente para facilitar cambios de marcha más eficientes.

Cuando el vehículo vaya a permanecer detenido durante más de un minuto, AAA recomienda apagar el motor en lugar de mantenerlo encendido. En carretera, el control de crucero puede ayudar a conservar una velocidad constante cuando las condiciones del tránsito lo permitan.

En los automóviles con transmisión manual, cambiar a marchas superiores lo antes posible permite reducir las revoluciones del motor y consumir menos combustible.

[email protected]

FUENTE: AAA, OILPRICE.COM

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