Florida entre los peores lugares de EEUU para parir, según estudio

Florida el tercer peor estado para tener un bebé en Estados Unidos

MIAMI. — Florida ocupa el puesto 49 entre los mejores estados para tener un bebé en Estados Unidos, afectada principalmente por los elevados cargos hospitalarios y el acceso limitado a profesionales de la salud, según un estudio de WalletHub publicado este lunes.

El Estado del Sol quedó por delante únicamente de Alabama y Mississippi en la clasificación, que comparó los 50 estados y el Distrito de Columbia mediante 31 indicadores relacionados con los costos, la atención médica y las condiciones ofrecidas a bebés y familias, indicó la empresa de finanzas personales WalletHub, especializada en análisis comparativos sobre costos y condiciones de vida en Estados Unidos.

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El informe parte de que un parto convencional cuesta en promedio más de 15.700 dólares en Estados Unidos, mientras que las familias con seguro médico patrocinado por el empleador pagan cerca de 2.600 dólares de su bolsillo.

Florida ocupa el puesto 49 para tener un bebé

Aunque Florida terminó cerca del fondo de la clasificación general, obtuvo resultados próximos al promedio nacional en algunos indicadores.

Su mejor posición fue el puesto 21 en políticas de licencia parental, seguido del lugar 24 en tasa de mortalidad infantil y del 26 en el costo promedio anual del cuidado durante la primera infancia.

También se ubicó en el puesto 27 por la cantidad de parteras, obstetras y ginecólogos por habitante y en el 28 por el número de centros de cuidado infantil disponibles.

Sin embargo, Florida registró resultados desfavorables en varios de los factores relacionados directamente con el parto y la atención médica.

El estado terminó en el puesto 38 por los cargos hospitalarios de las cesáreas, en el 40 por el costo de los partos convencionales y en el 37 por la tasa de bebés nacidos con bajo peso.

Asimismo, ocupó el lugar 38 por la cantidad de pediatras y médicos de familia por habitante.

¿Cómo se elaboró el estudio de WalletHub?

WalletHub comparó las 51 jurisdicciones mediante 31 indicadores agrupados en cuatro dimensiones: costos, atención médica, condiciones favorables para los bebés y ambiente familiar.

Entre los factores analizados se encuentran los cargos hospitalarios por partos convencionales y cesáreas, el costo del cuidado infantil, las primas de los seguros médicos, la mortalidad materna e infantil y la disponibilidad de pediatras, obstetras, ginecólogos y parteras.

Cada indicador recibió una puntuación y un peso específico. Posteriormente, WalletHub calculó el promedio ponderado de cada estado para establecer la clasificación general.

Massachusetts lidera por su atención materna e infantil

Massachusetts fue clasificado como el mejor estado para tener un bebé debido, principalmente, a la calidad de sus servicios de salud.

El estado presenta la tercera tasa de mortalidad infantil más baja del país y la tercera menor tasa de mortalidad materna. También cuenta con los hospitales neonatales mejor evaluados para atender nacimientos prematuros o bebés con problemas de salud.

A ello se suman las mejores políticas de licencia parental del país, programas de orientación para padres cubiertos por Medicaid y una elevada proporción de niños menores de tres años con las vacunas recomendadas.

Minnesota combina cobertura médica y especialistas

Minnesota quedó en el segundo puesto, impulsada por la calidad de su atención médica y la disponibilidad de profesionales especializados.

La prima mensual promedio del seguro médico se sitúa en 437 dólares, la tercera más baja del país. El estado registra además la segunda menor tasa de mortalidad materna y la décima tasa de mortalidad infantil más baja.

Minnesota ocupa el quinto lugar en número de enfermeras parteras, el cuarto en obstetras y ginecólogos y el decimocuarto en pediatras por habitante. También posee una de las mayores proporciones de centros infantiles con acreditación nacional.

Dakota del Norte sobresale por el bajo costo del parto

Dakota del Norte alcanzó el tercer puesto, principalmente por sus bajos costos hospitalarios.

Un parto convencional sin complicaciones cuesta allí un promedio de 9.700 dólares, el menor monto del país. En los estados más caros, el mismo procedimiento puede alcanzar los 32.000 dólares.

El estado también presenta el segundo costo más bajo para un parto convencional con complicaciones y el tercero más bajo para una cesárea.

El gasto familiar posterior al nacimiento también resulta más moderado. Una niñera cobra en promedio 17,76 dólares por hora, una de las tarifas más bajas del país, mientras que Dakota del Norte ocupa el noveno puesto en centros de cuidado infantil por habitante.

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FUENTE: WalletHub