Arranca votación anticipada de primarias en Miami-Dade, ¿a dónde acudir?

MIAMI. — Miami-Dade abre este lunes sus 23 centros de votación anticipada para las elecciones primarias de Florida, lo que permitirá a los electores emitir su sufragio antes de la jornada oficial del martes 18 de agosto.

Los centros funcionarán con horarios que cambiarán según el día. Del lunes 3 al viernes 7 de agosto estarán abiertos de 7:00 a.m. a 3:00 p.m.; el sábado 8 y el domingo 9 recibirán votantes entre las 8:00 a.m. y las 4:00 p.m.

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Durante la segunda semana, las sedes operarán del lunes 10 al viernes 14, de 11:00 a.m. a 7:00 p.m. El último fin de semana, sábado 15 y domingo 16, el horario volverá a ser de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., según la Oficina de la Supervisora de Elecciones de Miami-Dade.

23 centros distribuidos en el condado

Los electores inscritos en Miami-Dade podrán votar en cualquiera de los centros habilitados, sin necesidad de acudir al recinto asignado para el día de las elecciones.

Las sedes incluyen bibliotecas, edificios gubernamentales y centros comunitarios en Hialeah, Homestead, Miami Beach, Doral, Aventura, Coral Gables, North Miami, Miami Gardens y West Kendall.

Entre los puntos disponibles figuran la oficina electoral de 2700 NW 87 Avenue, en Doral; la Biblioteca John F. Kennedy, en Hialeah; el Ayuntamiento de Miami Beach; el South Dade Government Center; la Universidad Internacional de Florida y el Stephen P. Clark Government Center, en el centro de Miami.

Cada centro contará con una estación para recibir boletas de voto por correo durante sus horas de funcionamiento. Las autoridades recomiendan consultar la papeleta de muestra personalizada antes de acudir y llevar una identificación válida con fotografía y firma.

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Broward y Palm Beach comenzarán el sábado

La votación anticipada no arrancará al mismo tiempo en los tres principales condados del sur de Florida. Broward y Palm Beach abrirán sus centros el sábado 8 de agosto y mantendrán el servicio hasta el domingo 16.

En Broward, las sedes operarán todos los días de 10:00 a.m. a 7:00 p.m. En Palm Beach, el horario será de 7:00 a.m. a 7:00 p.m. La elección primaria se celebrará en todo el estado el martes 18 de agosto, con centros abiertos entre las 7:00 a.m. y las 7:00 p.m.

Florida mantiene un sistema de primarias cerradas. En las contiendas partidistas, los electores solo pueden votar por aspirantes del partido político en el que aparecen inscritos. No obstante, todos los votantes elegibles pueden participar en elecciones no partidistas y en primarias universales cuando se cumplan las condiciones previstas por la ley.

Último plazo para votar por correo

El jueves 6 de agosto, a las 5:00 p.m., vencerá el plazo para solicitar que una boleta de voto por correo sea enviada al elector. Las oficinas electorales recordaron que las solicitudes anteriores caducan después de cada elección general, por lo que algunos votantes deben renovarlas.

Quienes acudan en persona deberán presentar una identificación aceptada con fotografía y firma. Si el documento con foto no contiene la firma, el votante puede mostrar una segunda identificación.

La falta de esos documentos no impide votar, pero obliga a emitir una boleta provisional que deberá revisar la junta de escrutinio.