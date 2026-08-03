lunes 3  de  agosto 2026
PRONÓSTICO INESTABLE

Tormentas de lento desplazamiento elevan el riesgo de inundaciones en el sur de Florida

Miami-Dade, Broward y Palm Beach tendrán hasta 70% de probabilidad de lluvia, con aguaceros fuertes durante la tarde; la sensación térmica volverá a superar los 100 grados

Algunas áreas del sur de la Florida registran inundaciones cuando las lluvias se extienden por varias horas.

Algunas áreas del sur de la Florida registran inundaciones cuando las lluvias se extienden por varias horas.

IA D. CASTROPÉ
Diario las Américas | Daniel Castropé
Por Daniel Castropé

MIAMI.— El sur de Florida comienza este lunes con una jornada marcada por altas probabilidades de lluvia, tormentas de lento desplazamiento y riesgo de inundaciones localizadas, principalmente en sectores urbanos de Miami-Dade, Broward y Palm Beach.

El Servicio Nacional de Meteorología (NWS) en Miami pronosticó lluvias y tormentas dispersas o numerosas durante la tarde y las primeras horas de la noche. La actividad más intensa se concentrará en el interior y en las zonas metropolitanas de la costa este, donde podrían registrarse varios aguaceros fuertes en poco tiempo.

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La probabilidad de precipitación alcanza el 70% en Miami, West Kendall, Opa-locka, Fort Lauderdale, Pembroke Pines y West Palm Beach. Para Homestead y Boca Ratón, los porcentajes previstos se sitúan entre 50% y 60%.

Lluvias intensas sobre áreas urbanas

La abundante humedad tropical y los vientos débiles del sur y suroeste permitirán que las tormentas avancen con lentitud. Esa combinación puede provocar acumulaciones rápidas de agua en calles, pasos inferiores y sectores con drenaje deficiente.

El NWS explicó que la atmósfera permanecerá muy saturada, en particular sobre la región del lago Okeechobee y las áreas metropolitanas del este. Los aguaceros más fuertes podrían descargar grandes cantidades de lluvia en lapsos cortos o pasar varias veces sobre una misma zona.

Aunque no había una vigilancia general de inundaciones vigente al cierre del domingo, las autoridades meteorológicas advirtieron que algunos sectores podrían enfrentar anegamientos repentinos. Los conductores deben evitar calles cubiertas por agua y nunca intentar atravesar zonas inundadas, debido a que resulta difícil determinar la profundidad o el estado del pavimento.

Las tormentas también pueden producir rayos frecuentes y ráfagas de viento. El riesgo de tiempo severo generalizado permanece limitado, pero no se descartan episodios fuertes donde choquen las brisas marinas y otras corrientes locales.

Sensación térmica de tres dígitos

Antes de que aumente la lluvia, las temperaturas máximas alcanzarán entre 90 y 93 grados Fahrenheit en gran parte del sur de Florida. Miami y West Kendall podrían llegar a 92 grados; Opa-locka, a 93; Fort Lauderdale, a 91, y West Palm Beach, a 92.

La humedad elevará la sensación térmica por encima de los 100 grados en varios sectores. Las personas que trabajan al aire libre, adultos mayores y quienes padecen enfermedades crónicas deben limitar la exposición prolongada al sol, beber agua con frecuencia y descansar en lugares frescos.

El calor puede disminuir temporalmente después de los aguaceros, aunque la humedad continuará alta. Las tormentas podrían afectar los desplazamientos de la tarde, el tráfico en las principales autopistas y las operaciones aeroportuarias.

Semana continuará con tiempo inestable

La humedad permanecerá sobre la región durante los primeros días de la semana. Para el martes y miércoles también se esperan lluvias y tormentas, aunque la mayor actividad podría trasladarse gradualmente hacia el interior y el suroeste de Florida.

En las áreas costeras del Atlántico podría registrarse aguaceros durante la tarde, especialmente el martes. Las temperaturas continuarán en los bajos 90 y la sensación térmica podría ubicarse nuevamente entre 103 y 108 grados.

Las autoridades recomiendan consultar las alertas antes de salir, en especial durante la tarde, cuando aumentarán las probabilidades de lluvias intensas, rayos e inundaciones localizadas.

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