martes 21  de  abril 2026
CIFRAS ROJAS

Cuba cierra marzo con cifras récord de represión

El informe del ICLEP revela una "metamorfosis" en los métodos represivos con un crecimiento del "uso abusivo del poder estatal" (21.1%) apunta a una institucionalización del castigo

Policías al servicio del régimen caminan cerca del Capitolio de La Habana, el 15 de noviembre de 2021. 

Policías al servicio del régimen caminan cerca del Capitolio de La Habana, el 15 de noviembre de 2021. 

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El ejercicio de las libertades fundamentales en Cuba ha cruzado un umbral crítico.La cifra un aumento del 44% respecto al mes anterior, evidencia una estrategia estatal sistémica, institucional y capilar.

Según el más reciente informe del Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP), marzo se ha consolidado como uno de los meses más sombríos en este sentido, registrando un total de 185 agresiones, reseña el portal web Martí Noticias

Lee además
Imagen referencial. 
AMÉRICA LATINA

Dictadura en Cuba presume de victoria militar contra Estados Unidos
Carlos Sánchez Berzain
OPINIÓN

Para dictatatoriales suplantan defensa de la democracia como nueva narrativa servil ante el fin de la dictadura de Cuba

Lo que más destaca del reporte no es solo el volumen de los ataques, sino quiénes son las víctimas: Más de la mitad de las agresiones fueron dirigidas contra ciudadanos comunes, lo que continúa un proceso de giro iniciado pocos meses atrás en el que la represión ya no busca únicamente silenciar a figuras visibles del activismo o el periodismo independiente sino que persigue cualquier atisbo de inconformidad en la población general.

El ciudadano que graba una protesta con su móvil o el vecino que expresa su malestar en redes sociales son hoy objetivos prioritarios de los órganos de control afirma la recopilación de la entidad con sede en Miami.

El Estado cubano parece haber diseñado una red de vigilancia que castiga no solo el disenso político, sino también el descontento social derivado de la crisis económica y la pérdida de legitimidad del régimen, apunta.

El informe del ICLEP revela una "metamorfosis" en los métodos represivos. Si bien las detenciones arbitrarias (50) y las amenazas (57) siguen siendo el brazo ejecutor inmediato, el crecimiento del "uso abusivo del poder estatal" (21.1%) apunta a una institucionalización del castigo.

Asimismo, evidencia que el sistema judicial y administrativo es una herramienta de criminalización, donde leyes ambiguas transforman opiniones en delitos.

Especialmente grave es la situación en los centros penitenciarios, descritos en el informe no solo como lugares de reclusión, sino como instrumentos de tortura psicológica e incomunicación. Durante marzo, se documentaron 14 hechos de violaciones directas a derechos penitenciarios, demostrando que el castigo por expresarse se extiende y se intensifica una vez que el ciudadano entra en el sistema penal.

Para la prensa independiente, el panorama es de asfixia. Aunque representan el 17.8% del total de agresiones, los ataques se concentraron en apenas 17 víctimas. Este hostigamiento reiterado y focalizado sugiere una intención clara de forzar el exilio de los pocos informadores que aún operan dentro del país.

La colaboración entre la Seguridad del Estado, la policía y la empresa estatal ETECSA —encargada de los cortes de internet y restricciones digitales— demuestra una acción coordinada para apagar cualquier foco de información no controlada por el Partido Comunista, concluye el informe.

FUENTE: Marti Noticias

Temas
Te puede interesar

Cuba confirma conversaciones con EEUU en La Habana "recientemente"

Gobernanza sucesora en una Cuba posautoritaria: ¿Qué modelo responde mejor a las prioridades estratégicas de EEUU?

Cuba: en Los Sitios suenan cacerolas contra el régimen

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Marineros estadounidenses trasladan aviones a un punto de preparación en la cubierta de vuelo del portaviones clase Nimitz USS Abraham Lincoln (CVN 72) en apoyo de la Operación Furia Épica, en una ubicación no divulgada el 28 de febrero de 2026.
Conflicto

EEUU e Irán intercambian amenazas mientras se avecina el fin del alto el fuego

Comisionado de Miami Beach Alex Fernandez toma la palabra en un evento. 
SERVICIO PÚBLICO

Miami Beach busca frenar remolques a residentes por infracciones menores de parqueo

Imagen referencial.
ACCIDENTE AÉREO

Avioneta cae en zona residencial de Florida y deja un fallecido

El exjefe de la inteligencia del Gobierno brasileño del expresidente Jair Bolsonaro, Alexandre Ramagem, durante una sesión en la Primera Sala del Supremo Tribunal Federal (STF) en Brasilia, Brasil.
Migración

EEUU expulsa a funcionario de Brasil tras detención de exjefe de inteligencia de Bolsonaro en Florida

Mina de hierro en Congonhas, estado de Minas Gerais, Brasil.
MINERíA ESTRATéGICA

Empresa USA Rare Earth compra la brasileña Serra Verde

Te puede interesar

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca.
CONFLICTO

Trump acusa a Irán de violar el alto el fuego "numerosas veces"
Ron DeSantis, gobernador de Florida. 
ESCAÑOS FEDERALES

DeSantis llama el 28 de abril a sesión especial para redibujar distritos congresionales de Florida

El presidente ejecutivo y co-fundador de Anthropic, Dario Amodei.
competencia

Amazon anuncia gran inversión en empresa de Inteligencia Artificial

El ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg (i), estrecha la mano del delegado de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de EEUU, Héctor Quintana (d), tras la firma de un acuerdo de seguridad, en Quito, el 20 de abril 2026.
COOPERACIÓN

EEUU y Ecuador firman acuerdo que fortalece la seguridad contra el narcotráfico

Policías al servicio del régimen caminan cerca del Capitolio de La Habana, el 15 de noviembre de 2021. 
CIFRAS ROJAS

Cuba cierra marzo con cifras récord de represión